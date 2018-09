Le Top 10 des meilleurs attaquants africains de tous les temps

Quels sont les plus redoutables attaquants, avant-centres et autres buteurs, de l'histoire du continent africain ? Réponse ici.

Tous les deux ans, la Coupe d’Afrique des Nations fait la Une. Compétition débridée et résolument offensive s’il en est, la CAN a ainsi vu éclore en son sein quelques-unes des plus fines gâchettes de la planète-foot depuis 1957. Florilège via ce top 10 carrément explosif.

Peut-être le plus sous-estimé de tous. Pourquoi ? Simplement parce que deux autres mythes du foot africain (voir plus bas) sont originaires du même pays que lui ! Formé au PSG, le natif de Douala explose au Japon (meilleur buteur de J-League) en 1997, avant d’évoluer à Parme où il côtoiera notamment Buffon, Cannavaro et Thuram… Mais c’est en l’an 2000 que M’Boma entre dans la légende. Vainqueur de la CAN, il porte sa nation jusqu’à la victoire aux Jeux Olympiques, un tournoi durant lequel les Lions Indomptables battront successivement le Brésil de Ronaldinho en quart, le Chili de Zamorano en demie, puis l’Espagne de Xavi en finale pour s’offrir la médaille d’or ! Ballon d’or africain en 2000, deux fois soulier d’or de la CAN, « Magic Patrick » fut aussi l’auteur d’un retourné exceptionnel face à la France. Avec 33 buts en 57 rencontres, il possède en outre le meilleur ratio buts/match de l’histoire de la sélection camerounaise. CQFD.

D’abord gardien, c’est pour imiter son compatriote Jules Bocandé que le jeune El-Hadji change de poste. Bien lui en aura pris. Formé à Sochaux, c’est à Lens que le natif de Dakar explose en l’an 2000. Joueur-clé des Sang et Or pendant deux saisons, ses prestations permettent à son club de finir vice-champion de France en 2002. Egalement vice-champion d’Afrique la même année, EHD enchaîne l’été suivant sur un Mondial éblouissant. Sous son impulsion, les Lions de la Teranga égalent le Cameroun en devenant la seconde nation africaine à se hisser jusqu’en quart de finale du rendez-vous planétaire, et ce après avoir notamment terrassé la France (championne du monde en titre) durant la phase de poules ! Engagé par Liverpool, ce bad-boy aussi talentueux qu’inconstant n’a hélas jamais retrouvé tout son lustre par la suite… Double ballon d’or africain (2001 et 2002), Diouf est considéré comme le meilleur footballeur sénégalais de tous les temps.

Buteur prolifique, Keita a été un pionnier : il a été le premier Africain à s’imposer sur le vieux continent, à Saint-Etienne, Marseille, Valence et au Sporting Portugal. Double finaliste de la C1 africaine en 1964 et 1966, repéré par un supporter stéphanois, Salif se voit proposer un essai chez les Verts en 1967. Mais lorsqu’il débarque à Paris, personne ne l’attend. Le jeune Malien devra alors persuader un chauffeur de taxi de l’emmener jusqu’à Geoffroy-Guichard. Une anecdote qui fait partie de sa légende. La suite ? 5 saisons dans le Forez, 3 titres de champion, près de 150 buts (soulier d’argent européen en 1972) et un surnom : la panthère noire, qui lui collera à jamais aux crampons, tout en inspirant la mascotte de l’ASSE. Finaliste de la CAN 1972 avec les Aigles maliens, le 1er Ballon d’or africain de l’histoire en 1970, aurait sans doute remporté ce trophée à 4 ou 5 reprises s’il avait existé avant et, surtout, si France Football ne l’avait pas mis hors concours pour les éditions suivantes…

Doté d’un gabarit imposant (1,97m), Kanu s’engage avec l’Ajax d’Amsterdam en 1993. Tout juste auréolé du titre de champion du monde U17, le géant nigérian ne mettra pas longtemps à s’adapter au style de jeu européen. Dans son rôle favori de neuf et demi en pivot, il participe aux succès du grand Ajax des années 1990, raflant 3 titres de champion des Pays-Bas et surtout un fantastique triplé C1-Supercoupe UEFA-Coupe Intercontinentale en 1995. Champion olympique en 1996 avec les Super Eagles, Kanu signe alors à l’Inter Milan. Et là, c’est le drame, on lui découvre une grave anomalie cardiaque… Opéré à coeur ouvert, Nwankwo retrouve finalement l’intégralité de ses capacités à Arsenal, où il devient un pion essentiel de Wenger pendant 5 ans, glanant au passage 2 titres de champion d’Angleterre. Double Ballon d’or africain en 1996 et en 1999, Kanu a participé à 3 coupes du Monde et demeure le footballeur le plus titré de l’histoire du Nigéria.

Le meilleur joueur algérien de tous les temps peut s’enorgueillir d’un palmarès exceptionnel. Formé à Husein-Dey, il se révèle d’abord avec le Racing Paris avant de littéralement exploser au FC Porto à la fin des années 1980. Aux côté de Paulo Futre et de Fernando Gomes, Madjer forme alors l’une des plus belles triplettes offensives de la planète. Un trio qui va écraser la concurrence au Portugal mais aussi au niveau mondial via un incroyable triplé C1-Supercoupe UEFA-Coupe Intercontinentale réalisé en 1987. Cette année-là, c’est d’ailleurs à l’occasion de la finale de la Coupe des Champions que Madjer entre dans la légende en inscrivant un but d’une talonnade qui porte désormais son nom. Pas en reste avec son équipe nationale, Rabah a également été l’auteur du premier but des Fennecs lors de la surprenante victoire face à l’Allemagne au Mondial 1982. En 1991, le Ballon d’or africain 1987 mènera ensuite sa sélection jusqu’à son seul titre de champion d’Afrique.

Milieu offensif ou attaquant de génie, Abedi Ayew a enflammé les pelouses africaines et européennes au point de glaner le plus prestigieux des surnoms, celui du roi du football : Pelé ! Vainqueur de la CAN 1982 avec les Black Stars, il arrive d’abord en Europe à Zurich, avant de poser ses valises à Niort, à Mulhouse, puis à Lille et surtout à Marseille, où il va alors écrire les plus belles pages de sa carrière. Débarqué sur la Canebière époque Bernard Tapie, Abedi devient vite l’un des éléments-clés du dispositif du sorcier belge Raymond Goethals. Finaliste malheureux de la C1 en 1991, c’est lors de la finale de la Champion’s League 1993 que Pelé entre dans la légende du club phocéen en offrant le but de la victoire à Basile Boli face au Milan AC. Egalement passé par Lyon et le Torino, le triple Ballon d’or africain (1991, 1992, 1993) a ensuite transmis le virus du ballon rond à ses footballeurs de fils, André et Jordan, tous deux attaquants comme lui.

Premier membre du carré d’as des meilleurs buteurs africains, Roger Milla est un véritable mythe. Vainqueur de la Coupe des Coupes africaine en 1976 avec le Tonnerre de Yaoundé, Roger bourlingue ensuite aux quatre coins de l’hexagone, passant successivement par Valenciennes, Bastia, Monaco, Saint-Etienne et Montpellier, tout en gagnant au passage 2 coupes de France d’affilée (avec l’ASM en 1980 et le SCB en 1981). Ceci dit, c’est surtout avec le Cameroun que Milla a marqué les esprits. Double Ballon d’or africain, double vainqueur et double meilleur buteur de la CAN, il participe à 3 coupes du Monde (1982, 1990 et 1994), guidant d’abord les Lions Indomptables jusqu’en quart de finale du Mondial italien avant de devenir, à l’occasion de la World Cup, le buteur le plus âgé de l’histoire de la Coupe du Monde à… 42 ans ! Nommé dans la liste FIFA 100, signée Pelé en 2004, Milla est ensuite devenu l’ambassadeur du football camerounais à travers le globe.

Sur la 3e marche du podium, on retrouve Drogba. Natif d’Abidjan, Didier découvre la métropole dès l’âge de 5 ans chez son oncle Michel Goba, alors footballeur professionnel. Après avoir suivi son tuteur de club en club, c’est finalement au Mans que ce puissant attaquant passe pro en 1999. Souvent blessé, DD quitte le MUC en 2002 pour rejoindre Guingamp, où il explose aux côtés de l’ailier guyanais Malouda. Là, tout s’accélère : recruté par l’OM, il y effectue une saison fantastique, encore gravée dans la mémoire des supporters olympiens. Dans la foulée, il signe à Chelsea et devient huit saisons durant l’un des meilleurs finisseurs de la planète. Titré à 4 reprises et 2 fois meilleur buteur en Premier League, 4e du Ballon d’or en 2007, vainqueur de la C1 en 2012 (homme du match en finale), il s’octroie également les louanges de son continent avec 2 Ballons d’or africains. Seul bémol, malgré 2 finales, il n’est jamais parvenu à hisser les Eléphants ivoiriens sur le toit de l’Afrique…

Sans conteste le plus beau palmarès du foot « Made in Africa ». Pourtant, tout n’a pas été simple pour Eto’o. Refoulé des centres de formation du Havre, de Saint-Etienne et de Cannes, c’est finalement le Real qui flaire l’aubaine et récupère la pépite en 1997. Mais là encore, les choses se compliquent. Cantonné à la réserve, Samuel est transféré à Majorque en l’an 2000. C’est là, fraichement auréolé du titre olympique, que son talent explose à la face du monde entier. 4 ans et plus de 100 buts plus tard, on le retrouve à Barcelone. Dans une équipe stratosphérique où évoluent aussi Ronaldinho, Xavi, Iniesta et le jeune Messi, il rafle tout, dont 3 titres de champion d’Espagne et 2 ligues des champions. En 2010, il en ajoutera une 3e à son compteur avec l’Inter. 4 fois Ballon d’or africain, 5e du Ballon d’or en 2009, double vainqueur et double meilleur buteur de la CAN, Eto’o est également le meilleur scoreur de l’histoire de la sélection camerounaise (56 buts en 118 capes).

S’il ne devait en rester qu’un, ce serait lui. Repéré par Monaco alors qu’il évolue au Tonnerre Yaoundé, George débarque en Principauté en 1988. Sous la houlette d’Arsène Wenger, le Libérien s’impose rapidement comme un avant-centre hors-pair : véloce, puissant et efficace. Finaliste de la Coupe des Coupes en 1992, il rejoint dans la foulée le PSG. Avec son trident magique Raï-Ginola-Weah en attaque, Paris est sacré champion de France en 1994. La saison suivante, le double Ballon d’or africain est étincelant : meilleur buteur de la Champion’s League, Weah s’engage ensuite au Milan AC et devient dans la foulée le 1er et unique Africain à remporter le Ballon d’or ! Double champion d’Italie avec les Rossoneri, il marque un but d’anthologie contre Vérone après avoir traversé tout le terrain balle au pied ! Alors certes, niveau palmarès collectif, Drogba et Eto’o sont devant lui, mais en terme de talent pur, « Mister George » demeure toujours « simply the best » !

