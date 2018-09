Neymar, de l’ombre de Messi à celle de Mbappé ?

Pour la même raison, Neymar aurait pu répondre la même chose à une question de ce style, si l’on avait comparé aux plus grands footballeurs du passé, Puskas, Di Stefano, Pelé, Garrincha, Cruyff, Beckenbauer, Platini, Zico, Maradona, Van Basten, Baggio, Ronaldo, Zidane …

Dans sa carrière, Neymar a montré à deux reprises qu’il avait vraiment la taille patron, et que plus que tout autre joueur contemporain (Dybala, Hazard, Higuain, Kane, Modric, Robben …), il était digne d’être le successeur de CR7 et Lionel Messi, qui ont phagocyté le Ballon d’Or entre 2008 et 2017 (cinq victoires chacun, la plupart sous forme de plébiscites …)

La première révélation fut la Coupe du Monde 2014 à domicile, au Brésil. Depuis 1950, le pays vivait avec le traumatisme du 16 juillet 1950, le fameux Maracanazo qui avait fait du gardien Moacir Barbosa un chat noir. Pour comprendre 2014 et le Minheirazo, il faut comprendre 1950 … Dans l’esprit de tous, ce n’est qu’une formalité, le Brésil va gagner cette quatrième Coupe du Monde, douze ans après sa troisième place en France en 1938 : des limousines sont déjà prêtes pour le défilé, une par joueur de la Seleçao ... Les Brésiliens ont oublié la fièvre jaune, le vaccin obligatoire, l’assassinat de Pinheiro Machado (président de la République tué en 1915), mais ils n’ont pas oublié la boulette de Barbosa, écrira plus tard le journaliste Nelson Rodrigues à propos du Maracanazo¸ sorte de traumatisme national. La France a Alésia (52 avant J.C.), Crécy (1346), Azincourt (1415), Waterloo (1815) ou Dien Ben Phu (1954), les Etats-Unis ont l’assassinat de Lincoln en 1865, celui de Kennedy et le 11 septembre 2001.

Le Brésil a le Macaranazo, ensuite rejoint dans la nécrologie du football local par le Minheirazo de juillet 2014. En 1970, Barbosa vit l’épisode le plus cruel de son existence, point d’orgue de son long châtiment de cinq décennies de souffrance, ce qu’il avouera en 2000 à quelques semaines de son décès … Dans un supermarché, une femme retient son enfant et désigne l’ancien gardien de but du doigt avant de porter l’estocade verbale à Moacir Barbosa … Regarde, mon petit, c’est l’homme qui a fait pleurer le Brésil. En 1994, avant la World Cup aux Etats-Unis où le Brésil mettra fin à une interminable disette de 24 ans, Barbosa se voit refuser l’accès du camp d’entrainement de la Seleçao à Teresopolis, alors qu’il est accompagné d’une équipe de la BBC. Un vigile l’avait reconnu et, de peur qu’il ne porte la poisse, ne l’avait pas autorisé à entrer. Version officielle. La version officieuse dit que Carlos Alberto Parreira, le sélectionneur brésilien d’alors, ne voulait pas du chat noir national Barbosa près de ses joueurs. Le président de la confédération brésilienne Ricardo Teixeira refuse qu’il commente un match du Brésil à cause de cette finale perdue.

Moacir Barbosa déclare : Au Brésil, la peine maximale pour un crime est de 30 ans. Moi, je paie depuis plus de 43 ans pour un crime que je n’ai pas commis. Employé de la Mairie de Rio chargé de l’entretien de la piscine du Maracaña, Barbosa apprend que les poteaux en bois des buts vont être changés … Il les récupère et les brûle lors d’un barbecue à son domicile. Un exorcisme vain : J’ai pensé un million de fois à ce but. Et, parfois, je me dis qu’il aurait été préférable que la terre s’ouvre sous mes pieds et que je disparaisse sur le-champ. Apprenant la détresse du gardien brésilien, le buteur uruguayen Ghiggia viendra publiquement à sa rescousse : Bigode, leur défenseur, n’est pas parvenu à m’empêcher de tirer. Il avait bien plus de responsabilités que lui. Mais, que voulez-vous, Barbosa était le bouc émissaire idéal.

Printemps 2000. Alors qu’il se rend au Brésil, Alcides Ghiggia présente son passeport à l’aéroport de Rio de Janeiro. Face à lui, une jeune femme d’une vingtaine d’années. Elle regarde le document, dévisage son interlocuteur. Il y a un problème, demande-t-il ? Etes-vous LE Ghiggia ?, l’interroge la fille. Oui, c’est moi, dit-il, surpris. Mais 1950, c’était il y a très longtemps. Alors, la main sur la poitrine, elle lui lance : Au Brésil, nous le sentons dans nos cœurs tous les jours. Toute sa vie, Barbosa va payer ce maudit but qui priva le Brésil d’un sacre prévu à l’avance, et tel Sisyphe poussant son rocher, va payer son châtiment jusqu’à sa mort, le 7 avril 2000. Souvent, Moacir pleurait sur mon épaule, témoigne Teresa Borba, une amie proche. Et il me soufflait toujours les mêmes paroles : « Je ne suis pas coupable. Nous étions onze ». Mort veuf dans l’indifférence générale au printemps 2000, Barbosa se verra octroyer une pension par son ancien club pour lui assurer un minimum de dignité durant les trois dernières années de sa vie. Idole du Vasco de Gama des années 40, meilleur gardien du tournoi mondial de 1950 avant la terrible erreur contre l’Uruguay, Barbosa ne cessera de tomber de Charybde en Scylla par la suite.

Ghiggia, héros involontaire du jour, avouera plus tard qu’il fut un des trois seuls hommes à faire taire le Maracaña, avec Frank Sinatra et le pape Jean-Paul II.

Son coéquipier Juan Alberto Schaffino, future star de l’AC Milan, rappelait, lui l’ambiance glaciale du stade carioca : Un silence sidérant a régné dans le stade pendant de longues minutes. A tel point qu’on aurait entendu une mouche voler. Rio de Janeiro est une ville morte de chagrin en ce 16 juillet 1950, et ce chagrin va se transformer en courroux. Le destin va donc s’abattre sur le pauvre gardien martyr Barbosa, ainsi que sur le deuxième coupable, l’arrière Bigode. Le racisme n’était pas nouveau au Brésil envers les joueurs noirs … Dans les années 20, un joueur noir de l’aristocratique club carioca de Fluminense avait dû se recouvrir le visage de poudre de riz pour entrer sur le terrain, étant moqué par le public adverse. Les journaux européens, dont L’Equipe, décrivant le désarroi d’un certain Joas da Silva, qui meurt à 58 ans après une ultime phrase avant son dernier souffle : Le Brésil est mort. Et sur ces mots, il mourut ….

Après cela, plus rien n'a été comme avant. Le Brésil a fait table rase, allant même jusqu'à changer de couleurs. Parce que la télé n'existait pas ou peu, et parce que les rares images des premières Coupes du monde étaient en noir et blanc, on oublie parfois que la célébrissime tenue auriverde, probablement la tenue de sport la plus célèbre du monde, est née sur les ruines du Maracanazo. A l'époque, le Brésil jouait en effet en blanc. Des pieds à la tête. La défaite contre l'Uruguay a tout changé. Le blanc, devenu synonyme de porte-malheur, a été banni. C'est la dernière fois que la Seleçao a joué dans cette tenue en Coupe du monde. Dès 1954, en Suisse, le bleu et l'or avaient pris le pouvoir ... Car le Brésil avait vécu ce 13 juillet 1950 ce que le dramaturge Nelson Rodrigues qualifia d'Hiroshima, de catastrophe nationale. Prise au pied de la lettre, la comparaison est évidemment hors de propos. Il évoquait simplement la puissance fédératrice d'un évènement ressenti douloureusement par l'ensemble d'un peuple. Le Brésil n'a jamais connu de conflit armé de grande ampleur sur son sol. Son Waterloo, son Pearl Harbor, ce fut le Maracanazo.

Il n'y a probablement qu'au Brésil qu'un match de football puisse prendre une telle proportion et faire office de tragédie nationale. Parler ici d'ambiance lourde serait un euphémisme. Certaines personnes pensent que le football est une question de vie ou de mort. Je trouve ça choquant. Je peux vous assurer que c'est bien plus important que ça, disait le légendaire coach écossais de Liverpool, Bill Shankly. Cette finale Brésil-Uruguay est l'application la plus fidèle de cette phrase culte. Avant le début de la compétition, les bookmakers cotaient le Brésil à 2 contre 1 et l’Uruguay à 25 contre 1. Comme l’édition suivante de 1954, cette Coupe du Monde 1950 montra qu’en sport, il n’existe pas de certitude absolue, et que tout favori sur le papier doit le confirmer sur le terrain …

C’est le cas du Brésil en 2014. Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2013 en écrasant la Roja espagnole en finale (3-0), la Seleçao s’avance avec Neymar en figure de proue. Clé de voûte du onze titulaire de Luiz Felipe Scolari, le jeune homme de 22 ans vient de passer une première saison en Europe, dans la lignée de Romario (1993), Ronaldo (1996), Rivaldo (1997) et Ronaldinho (2003), autres Brésiliens passés par l’ogre catalan.

Virtuose du football, Neymar sort d’une première saison honorable au Barça, 15 buts et 11 passes décisives en 41 matches. Mais Lionel Messi, l’OVNI du football, fait bien mieux sous les couleurs blaugrana … 48 buts et 16 passes décisives en 57 matches pour le natif de Rosario.

Au Mondial 2014, à domicile, Neymar porte la pression du Brésil sur ses seules épaules, tel Atlas soutenant la voûte céleste : 4 buts en 4 matches avant la blessure en quart de finale contre la Colombie : doublé en ouverture face à la Croatie à Sao Paulo le 11 juin, doublé encore face au Cameroun à Brasilia le 23 juin pour le dernier match du groupe A.

Blessé contre les Cafeteros, Neymar ne participe pas au naufrage du 7 juillet contre l’Allemagne à Belo Horizonte : défaite 7-1, la Mannschaft menant 5-0 après une demi-heure de jeu face à une équipe tétanisée par l’enjeu et la pression démesurée, tombant de Charybde en Scylla, comme prisonnière de sables mouvants … Cette génération sera marquée au fer rouge par la plus grande humiliation de l’Histoire du football brésilien. Neymar aura au moins échappé à cette Bérézina collective, à ce Radeau de la Méduse, à ce camouflet monumental confirmé lors de la petite finale face aux Oranje de Louis Van Gaal : défaite 3-0 à Brasilia, il était temps que l’hémorragie s’arrête pour la Seleçao.

Un an plus tard, Lionel Messi se blesse au début de l’automne 2015, la MSN formée depuis octobre 2014 avec le pistolero uruguayen Luis Suarez est décimée. Le puzzle est orphelin de sa pièce maîtresse, la Pulga. Neymar et Suarez doivent justifier les énormes investissements consentis par le Barça pour les arracher respectivement à Santos et Liverpool.

Le 26 septembre 2015, l’Argentin est victime d'une rupture du ligament collatéral interne du genou gauche contre Las Palmas qui l'oblige à se tenir éloigné des terrains pendant deux mois. A l’apogée de sa carrière en cette année 2015 qui le verra gagner son cinquième Ballon d’Or, Lionel Messi effectue son retour le 21 novembre devant le Real Madrid, et est à l'origine du quatrième but de son équipe (victoire 4-0) en Liga.

Durant deux mois entre fin septembre et fin novembre 2015, Neymar et Luis Suarez vont porter le Barça et assumer leur statut, avec 10 buts en 8 matches pour le Brésilien, et 8 buts en autant de rencontres pour l’Uruguayen :