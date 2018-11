Novak Djokovic et/ou Rafael Nadal peuvent-ils dépasser Roger Federer et ses 20 GC ?

A Roland-Garros en 2016, Novak Djokovic a atteint le cercle très fermé des joueurs ayant gagné au moins 12 titres en Grand Chelem : Roy Emerson, Rafael Nadal, Pete Sampras et Roger Federer. Mais fort de marteaux divins hérités de Thor ou de Vulcain, le Pantagruel suisse a triplement enfoncé le clou en 2017-2018 à l’Open d’Australie et Wimbledon, élevant son record personnel de 17 à 20 titres en Grand Chelem, quatre unités devant Rafael Nadal, passé à 17 couronnes depuis sa fameuse Decima de Roland-Garros 2017 suivie d’un troisième succès à l’US Open sur le ciment new-yorkais et de la Undecima parisienne du printemps 2018 … Depuis, l’ogre de Belgrade a refait une partie de son retard avec un 13e et un 14e majeurs conquis au deuxième semestre en 2018. Mais que le Serbe et/ou l’Espagnol arrivent ou non à battre un jour le record de Roger Federer, la porte du Hall of Fame du tennis leur est grande ouverte, tout comme au virtuose de Bâle !