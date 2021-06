Potion magique à Roland Garros

Les téléspectateurs ont pu assister ces derniers jours à des rencontres de tennis tout à fait remarquables impliquant les deux champions Nadal , d’une part et Djokovic, d’autre part. Les déroulés des rencontres ont été étrangement semblables : après un premier set relativement flamboyant, les champions ont éprouvé de grandes difficultés à clore le second set au point de le perdre et de créer la sensation : le premier set perdu par Nadal sur l’ensemble du tournoi !

A la fin du second set, les champions demandent une interruption de cinq minutes pour rejoindre le vestiaire.

Après le temps imparti, les champions reviennent frais comme des gardons, et ils reprennent le jeu avec une détermination, une débauche d’efforts physiques inimaginable ; et cela continue pendant des heures, à un régime inégalé et constant ! En définitive, ils écrasent tout à coup l’adversaire lors des deux (ou trois) sets restants ; les commentateurs sont dithyrambiques pour louer les qualités incomparables des athlètes et les superlatifs pleuvent sur les super champions. De loques, les voici transformés en bulldozers !

Les commentateurs ( les reporters de la presse écrite également) notent bien évidemment la rupture dans la partie que marque la suspension de jeu et ils s’interrogent, mollement, sur ce qu’ont pu faire les champions au vestiaire pour passer de l’agonie à une forme stupéfiante en quelques minutes. Marie Pierce, sur France Télévision, fournit l’explication : une douche froide ! Il y a bien quelques ricanements, quelques interrogations sur la durée de ce passage sous la douche mais l’hypothèse prend corps dans la bonne humeur générale ; la « douche froide » devient l’expression consacrée !

Étrangement, ces comportements ne sont pas sans rappeler celui de certains coureurs du tour de France il y a quelques années dont on sait ce qu’il est advenu. Les pratiques dans le cyclisme se sont elles étendues au tennis ? Beaucoup d’indices portent à le croire. Au fait, des contrôles sont ils opérés dans le champ clos du tennis ? Très curieusement alors que cette interrogation semblait tabou, les deux champions du double messieurs ont subitement été contrôlés samedi et ils l'ont fait savoir au cours de l'entretien d'après match. Dont acte. Il y a suffisamment de joueurs de tennis parmi les lecteurs d'Agora pour dresser un état de la situation. Ca ferait du bien !