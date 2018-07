Pourquoi cette victoire est bien Française

Beaucoup de détracteurs de l’équipe de France, venant pour la plupart de la droite conservatrice, affirment régulièrement que la victoire serait moins Française que Africaine. Pourtant c’est tout le contraire...

Le refrain est désormais connu : « l’équipe de France est composée d’immigrés, et non pas de Français de souche, on ne peut pas donc la considérée comme fondamentalement française. ! ». Il est vrai que depuis quelques décennies, le sport français prend des couleurs. On se souvient de la France « Black Blanc Beur » de 1998, qui avait fait triompher notre beau pays. On pensait alors que c’en était fini du racisme et de l’identité blanche chrétienne. Mais il n’en est rien. En 2018, c’est encore la même rengaine. Cette année sur les 23 titulaires, 19 sont d'origine africaine, ce qui a donné lieu à des remarques notament du côté de nos "amis" italiens (voir cet article du "Monde").

Étrangement, les foudres réactionnaires se sont plus dirigées vers des Pobga, Umtiti, Mendy et autre N’Golo Kanté, de couleur noire, que vers Griezmann, d’origine Germanique et Portugaise, dont le nom est pourtant évocateur, ou encore Lloris, dont le nom évoque pourtant l'Espagne. C’est la que l’on repère l’hypocrisie de la "France de souche", on touche au réel problème. Derrière cette apparente volonté d’une équipe légitime, se cache une sorte d’eugénisme nouveau, confondant « blanc » et « français ».

Et c’est la le cœur du problème : ces gens se représentent la nation comme ethnique, blanche et chrétienne. Or ce n’est pas le cas. Si la vision allemande traditionnelle de la nation se base sur la langue, et sur les racines, il n’en est plus de même pour la France depuis 1789. La France républicaine actuelle sur laquelle se fonde nos institutions est universaliste, elle accueille en son sein tous ceux qui se reconnaissent sous ses idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité, et non plus sous une identité acquise de naissance.

On en vient donc au cas de l’équipe de France : celle-ci est métissée. Oui, c’est le cas, il y a plus de français d’origine étrangère dans notre équipe. Mais cela ne peut entraîner une perte de crédibilité chez ceux qui se sont appropriés nos idéaux, et donc aux plus patriotes des Français. Ce qui peut sembler paradoxal pour ceux qui s’imagine se sentir plus français que les autres. Car il ne faut pas confondre nostalgie de l’ancien régime et ferveur républicaine, qui peut entraîner un patriotisme des plus forts accompagné d’une grande tolérance et d’une grande acceptation de l’autre.

La France est par son fondement universaliste profondément multiculturaliste. C'est compréhensible, car il peut y avoir des étrangers sensibles aux idéaux des lumières. Sans rentrer dans la naïveté du "citoyen du monde bobo gaucho", on peut affirmer que la nation française reste un modèle théorique cohérent (même si dans les faits ses principes sont remis en questions régulièrement). Ce qui fait la France n’est pas, comme nous l’avons dit, une ethnie, mais une cohésion basée sur des idéaux. C’est ce qui fait la France quelque chose de bien plus grand que n’importe quel pays d’Europe, plus grand que les origines. La France est une union de ceux qui partagent une identité philosophique, enfin du moins en théorie. Même si ce modèle n'est pas parfait, il n'a rien à envier au niveau de l'exactitude aux opinions identitaires parfois fallacieuses (cf. la France gaulloise, unie par Clovis, de langue immuable). Dans un monde idéal, on devrait considéré plus français un immigré Malien acceptant notre contrait social que un français dit "de souche" qui rejette les principes de la République et qui en appelle à la royauté ou à un repli identitaire. Seul prévot l'attachement à nos principes.

Outre la question de la nation, on peut quoi qu'il arrive attribuer le mérite de la victoire à la France, indépendament de la nationnalité ou de l'origine. Comme l'expliquait le philosophe bien de chez nous Pierre Joseph Proudhon dans son ouvrage Qu'est ce que la propriété ? , le propriétaire des moyens de productions profite de la différence entre la somme des productions individuelles et la cohésion qui entraîne une valeur ajoutée, l’ "aubaine". Et bien c’est ici le cas de la France. N’importe quel sélectionneur dira que ce qui importe n’est pas de maximiser la somme des talents individuels, mais par une bonne cohésion de groupe, maximiser le talent total. L’aubaine de la France, et de son équipe de foot, c’est donc cette cohésion. La cohésion est aussi importante pour gagner que le talent des joueurs. Sans la France, cette configuration de joueurs n’aurait pas pu exister, c’est donc totalement la France, par son association heureuse de talents qui est responsable de la victoire. Donc bien que ces joueurs n'aient pas tous des racines française remontant à Clovis, cette victoire est bien techniquement française du fait du travail des entraineurs et du séléctionneur de l'équipe de France.

Cette victoire est donc totalement française, car notre équipe représente plus que n'importe quel autre l’essence de ce qu'est la nation qu'elle défend lors de ce championnat : la multiculturalité et la cohésion entre les ethnies et les cultures qui est impliquée par l'idée française de la nation. Si l'on voulait une équipe purement française par le sang, on n’y parviendrait jamais : la diversité génétique rend cette perspective impossible. Mais si l’on considère que l’adhésion à nos valeurs fait de quelqu’un 100 % français, on se retrouve avec une équipe 100 % française. C’est tout de même plus pratique. La nation métissée française a vaincu, donc la France multiculturelle et Républicaine a vaincu.

On peut désormais répondre à ces identitaires que l’équipe de France, par sa fierté d’être française, est plus française que n’importe quelle équipe « de souche », et qu’elle représente mieux l’esprit français que n’importe quelle équipe ne pourra représenter son pays. L’essence du patriotisme a changé, et ceux qui sont restés coincés dans le XVIIème siècle ne pourront rien n’y changer. Désolé, mais ce n'est pas le Royaume de France qui participe à la coupe du monde, mais la République Française.

ON EST LES CHAMPIONS DU MONDE.