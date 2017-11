Pourquoi la France va gagner la Coupe Davis 2017

Ca y est, c’est fait ! Après avoir dominé la Serbie, la France jouera sa 18e finale de Coupe Davis, fin novembre à Lille, contre la Belgique. Une véritable occasion en or de ramener enfin un 10e saladier d’argent côté tricolore.

Trois ans après avoir logiquement perdu sa 3e finale de rang (2002, 2010, 2014) face à la Suisse et son énorme binôme « Federer-Wawrinka », les Bleus partiront cette fois avec les faveurs des bookmakers. Attendue, la victoire semble donc obligatoire, mais face à ces diables de Belges-là, gare au faux-pas ! En vue de la finale, retour sur les principaux facteurs franchouillards qui incitent néanmoins à y croire.

Parce que les meilleurs ne sont plus là…

Au sortir d’une saison en Grand Chelem particulièrement médiocre pour le clan gaulois (Mannarino, Monfils, Paire et Pouille ont tous calés en 1/8e, tandis que seul Tsonga a atteint le stade des quarts en début de saison en Australie), il semblait difficile de se montrer optimiste. Pourtant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’opportunité de voir les frenchies soulever à nouveau la « CD » est désormais bien réelle ! Et peut-être même plus que jamais ! Ne nous voilons cependant pas la face, si les Tricolores ont une chance, c’est avant tout parce que les cadors (Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Wawrinka, Del Potro et même Berdych) ont tous fini par délaisser « la vielle dame de l’ITF » après l’avoir charmée...

Parce que « Yannick Noah » rime avec « grosse baraka »

De surcroît, depuis le retour du capitaine (sorcier ?) « Luckyannick » Noah, nos « mousquetaires » semblent quelque peu bénis des dieux. Et c’est peu de le dire ! Jugez-en par vous-même : déjà vainqueurs en 2016 du Canada sans Raonic et de la Tchéquie sans Berdych, les raquettes bleues ont dominé cette année le Japon sans Nishikori, puis le Royaume-Uni sans Murray ! Un énorme alignement planétaire qui s’est encore prolongé à la rentrée, puisque les Serbes ont débarqués à Lille avec une troupe presque totalement décimée ! Privée de ses trois leaders : Djokovic, Tipsarevic et Troicki, l’ex-Yougoslavie s’est ainsi présentée dans le Pas-de-Calais avec le modeste Lajovic comme seul rescapé… Face à cette Serbie bis, voir les Français trébucher semblait donc pratiquement impossible à imaginer.

Parce que la France ne peut pas perdre face à la Belgique !

Enfin, de l’autre coté, la Belgique et l’Australie se sont affrontées. Et c’est là que tout s’est peut-être joué. Car si le duo liégeois « Darcis-Goffin » n’avait pas éliminé les redoutables teenagers australiens (Kyrgios, Thompson, Kokkinakis), la perspective d’une rencontre « Australie-France » en terres australes aurait considérablement réduit les chances de victoire finale… En revanche, sur le papier, ce « France-Belgique », qui plus est sur sol français, fait désormais office d’opportunité quasi rêvée. Une victoire au rabais ? Certainement pas ! Face au coriace tandem de trublions wallons, il faudra aller la chercher !!! Ceci dit, avec un Tsonga qu’on espère de gala, Lucas Pouille et la paire Mahut-Herbert, les Bleus savent plus que jamais ce qu’il leur reste à faire pour soulever le 10e saladier de l’histoire du tennis français.

Une victoire en trompe l’œil ?

Bien que très enthousiasmante, la perspective de voir la France remporter à nouveau la Coupe du Monde de tennis par équipes (Coupe Davis) ne devrait pas occulter les problèmes de renouvellement générationnels des tennismen « Bleu-Blanc-Rouge ». Ne nous voilons donc pas la face, même si les Bleus l’emportent fin-novembre, cela ne serait en effet que l’arbre qui cacherait la forêt. Parler d’une éventuelle « renaissance » serait dès lors totalement démesuré, voire même carrément déplacé… Si les Bleus sont sacrés cette année, la France aura in fine juste tenu son rang par rapport aux différents classements des adversaires qu’elle aura rencontrés.

En outre, dans l’ensemble, la saison des tennismen tricolores n’en restera pas moins globalement décevante sur le plan individuel, et en particulier en GC ! De fait, que dire de la nouvelle génération qui tarde vraiment à pointer le bout de son nez ? Car excepté Herbert (en double) et Pouille, on attend toujours de voir les Quentin Halys et autre Mathias Bourgue franchir le palier qui les ferait (enfin) entrer dans les 100 premiers à l’ATP. Bref, si les Bleus gagnent la Coupe Davis, espérons que la FFT ne se repose pas sur ses lauriers, car un profond manque de relève guette (à n’en pas douter) le tennis français.

Lionel Ladenburger

