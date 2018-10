Privatisation des droits TV dans le football : ça suffit ! #JRCF

La règle du jeu est simple, c’est le plus gros chèque qui l’emporte – sur des sommes censées avoisiner le prix de réserve fixé par la Ligue de Football Professionnelle -, au fur et à mesure que les chaînes payantes se sont refilé la marchandise, le montant à payer pour regarder à la fois la Ligue 1, les grands championnats européens et les principales compétitions internationales (Ligue des Champions/Euro/Coupe du Monde) n’a fait qu’augmenter au grand détriment des consommateurs .

« Je ne dirais pas que le juge qui a rendu la décision dans cette ­affaire doit finir en prison, parce que je serais attaqué en diffamation, mais on a créé la mort d’un métier, la mort d’une économie et la mort d’une moralité. Auxerre, dans un premier temps, a bien résisté à l’arrêt Bosman. Après, il n’a plus résisté. » Guy Roux

Des institutions communistes du sport, et vite !

Tout d’abord, il serait temps que la Ligue de Football Professionnelle devienne réellement une administration publique et non pas ce qu’elle est actuellement : une association sous propriété de ses membres associés – donc privée – disposant d’un monopole réglementé. Son rôle devrait être de permettre aux clubs professionnels français d’instaurer en leur logique économique même, une politique de tarif bas permettant un meilleur remplissage des stades. Au lieu de ça, – et alors que l’embourgeoisement progressif du football ne peut qu’être constaté – on élit au poste de Directeur Général de la LFP : Didier Quillot (surnommé “Quillotine” par ceux qui l’ont côtoyé suite à ses restructurations antisociales lorsqu’il était à la tête de Lagardere Active), un social-libéral encensé par tous les commentateurs de l’audiovisuel pour avoir fait passer à la valeur des droits TV le cap du milliard. De quoi ravir les présidents de clubs qui voient en cet afflux de liquidités la solution à leur manque de recettes commerciales propres.

« Il faut plus de stars et pour cela il faut améliorer la compétitivité des clubs, pour qu’ils gardent ou fassent revenir des internationaux. Les droits TV permettent d’attirer ces joueurs, c’est un cercle vertueux. » Didier Quillot

Non, c’est au contraire le cercle le plus vicieux qui soit, une logique sportive qui génère du spectacle certes – et personne n’en est insensible – mais qui tend à renfoncer la dérive que prend le football, un accès à ce divertissement qui s’élitise. Une distinction s’avère nécessaire entre “étatisation” et “nationalisation”, deux mesures politiques amalgamées alors qu’elles diffèrent de manière nette. L’étatisation dans le cas présent serait un changement abstrait de propriété, tandis que la nationalisation au sens le plus progressiste du terme signifierait un mode de propriété particulier – des institutions communistes du sport et de sa diffusion – permettant un transfert de propriété, le devenir du football français passerait alors des mains du marché et de ses créanciers privés qui mènent la danse à une copropriété entre professionnels du football, travailleurs de l’audiovisuel sportif (en incluant les protagonistes des autres intérêts impactés) et surtout des amateurs de Foot ! Et non, le capitalisme n’a pas le monopole du spectacle sportif efficace. Faut-il rappeler que l’homme à l’origine de la première fracture philosophico-tactique dans l’Histoire du football, Gusztáv Sebes, était un syndicaliste communiste3 ?

Il est grand temps qu’un modèle profondément alternatif permette au plus grand nombre possible de pouvoir accéder au football, étant encore à ce jour, le sport le plus populaire de France. Pour cela, il est grand temps de revendiquer une sortie claire et nette de l’UE et de l’appartenance à l’Euro que celle-ci impose, de l’OTAN, et du capitalisme.

Damien-JRCF

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/privatisation-des-droits-tv-dans-le-football-ca-suffit-jrcf/

1 : « Des millions de personnes ont profité de cet arrêt. » Jean-Marc Bosman. (dans le reportage ‘‘Jean-Marc Bosman, une vie à l’arrêt’’ Sport confidentiel, Equipe 21.

2 : Poursuite de la lente asphyxie de France Télévisions par Henri Maler (https://www.acrimed.org/Poursuite-de-la-lente-asphyxie-de-France)