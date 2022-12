Qatar 2022 : vive la France, vive le football (et le reste, tant pis) !

Il y a des pays comme ça qui ont une fonction de lessiveuse ou de plaque tournante, ou de zone de transit pour commerce illégal, ou les trois.

Le Qatar a obtenu de la puissance britannique son indépendance le 3 septembre 1971, c’est pas vieux. D’une surface de 11,437 km2, il compte seulement 200 000 « nationaux » qataris sur une population totale estimée à 1,7 million d’étrangers (donc 11,7% pour les locaux). Son PIB par tête est de 97 000 dollars, soit le plus élevé du monde, juste derrière celui du Luxembourg, et plus que Monaco, le Lichtenstein ou San Remo. Pour Andorre, je sais pas.