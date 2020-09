Quand Jacques Chirac sauva le Tour de France (à défaut de sauver la planète)

Sauf pour les lois Perben, j’ai supporté la présidence Chirac plutôt mieux qu’une autre, parce qu’il ne faisait rien, et qu’au fond c’est ce que je demande à un chef d’état.

Cependant je n’ai jamais voté pour lui ; au mieux j’ai voté nul.

.

Au plan de la politique pure j’ai bien ri lorsqu’il a torpillé Chaban en 74 alors qu’il était du même parti : hop, au placard les vieilles barbes gaullistes ! (forcément, à mon âge je n’avais vu que ça : le culte du général, et gnagnagna)

J’ai ri plus encore deux ans après lorsque quittant Matignon il a pris les commandes du RPR : ceux-là-mêmes qu’il avait précipités en 74 dans l’abîme l’acclamaient pour leur imperator ! Je suppose qu’ils avaient été drogués, car comment expliquer autrement leur attitude ?

.

Ensuite, je n’ai pas ri du tout en voyant en 81 plusieurs nigauds de mon entourage, et des millions ailleurs, voter pour lui au premier tour des présidentielles.



Les gens qui ne voulaient pas de Mitterrand (et qui plus encore ne voulaient pas des cocos, mais sans deviner comment il les laminerait diaboliquement) ont entendu Chirac expliquer qu’avec deux candidatures du même bord, Giscard et la sienne, on allait ratisser si large que le pauvre Mitteux serait évacué dès le premier tour. Evidemment, il suffisait d’une seconde de jugeotte pour comprendre que c’était tout exactement raisonner à l’envers. Le résultat n’a pas manqué. Alors Chirac, je comprends que les mitterrandistes l’aiment, mais pour les autres, Chirac dans l’oubli !