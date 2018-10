Qui va gagner le Ballon d’Or 2018 ?

Vampirisé par la rivalité « Cristiano Ronaldo vs Leo Messi », le Ballon d’Or va-t-il échapper cette année à l’hégémonie des deux ogres pour la première fois depuis une décennie ? Éléments de réponse par ici.

Performances, talent, classe et carrière du joueur, voici les principaux critères du Ballon d'Or (France Football). De ce point de vue, quels ont été les grands acteurs de l'année 2018 ? Qui a le plus de chance de l'emporter ? A seulement quelques jours de la publication des trente nominés (la liste complète sera dévoilée le lundi 8 octobre), passage en revue (par ordre alphabétique) des dix principaux favoris et autres outsiders du concours :

Kevin DE BRUYNE (milieu offensif belge, 29 ans)

Brillant champion d’Angleterre avec Manchester City (100 points récoltés en Premier League), le milieu de terrain flamand a grandement contribué au succès des Citizens lors de l’exercice 2017-18. Meilleur passeur européen (28 passes décisives) et de Premier League (16) pour la seconde fois consécutive, De Bruyne est l’une des pièces-maîtresses du dispositif mis en place par Pep Guardiola. Triplement nommé au sein des équipes-types de la Ligue anglaise, de la Ligue des Champions et du Mondial 2018, le joueur gantois a été l’un des principaux artisans du beau parcours des Diables Rouges en Coupe du Monde. Médaillé de bronze, homme du match face au Brésil en quart-de-finale, l’ancien meneur de Wolfsburg a été le bourreau de la bande à Neymar en signant le but de la victoire d’une frappe somptueuse.

Antoine GRIEZMANN (attaquant français, 27 ans)

Ah Antoine, si seulement tu savais tenir ta langue ! Champion du Monde, vainqueur de la Ligue Europa et de la Supercoupe d’Europe, homme du match aussi bien en finale de la C3 qu’en finale du Mondial, mais aussi MVP de l’Europa League et troisième meilleur joueur de la Coupe du Monde (derrière Modric et Hazard), Griezmann présente un CV a priori idéal dans la course au Ballon d’Or 2018. Pourtant, malgré son statut de co-meilleur réalisateur tricolore en Russie, Kylian Mbappé lui a volé la vedette durant le Mondial. De surcroît, son transfert in fine avorté au Barça, puis la mise en scène américanisée de sa prolongation de contrat à l’Atletico et surtout ses déclarations un brin présomptueuse quant à ses chances d’obtenir la sphère précieuse, risquent de lui coûter cher dans la dernière ligne droite…

Eden HAZARD (milieu offensif belge, 27 ans)

Pierre angulaire de la sélection d’Outre-Quiévrain, Eden Hazard fait logiquement partie de cette liste. Meilleur passeur et meilleur buteur de Chelsea, le trublion wallon a réalisé une bonne saison en club malgré la faillite collective des Blues en Premier League. Mais c’est surtout pendant la Coupe du Monde qu’Eden aura rayonné. Homme du match à trois reprises (contre la Tunisie, le Japon et l’Angleterre), l’ancien Lillois a permis aux protégés de Roberto Martinez (le coach ibérique des Diables Rouges) de se hisser pour la première fois sur le podium d’un Mondial. Dribbleur de génie, deuxième meilleur joueur et lui aussi membre de l’équipe-type en Russie l’été dernier, Hazard possède (à l’instar de Neymar) toute la panoplie d’un futur Ballon d’Or. Mais cela ne sera probablement pas encore pour cette année.

Harry KANE (attaquant anglais, 25 ans)

Meilleur réalisateur de l’année 2017 (devant Messi et Cavani), Kane a poursuivi sur sa lancée en 2018. Membre du onze de base de la Premier League pour la quatrième fois d’affilée, le coéquipier d’Hugo Lloris a signé une nouvelle saison pleine en inscrivant la bagatelle d’une cinquantaine de buts toutes compétitions confondues. Vice-meilleur marqueur du championnat d’Angleterre avec une trentaine de pions au compteur (seulement devancé de deux petites unités par Mohamed Salah), le sujet de Sa Majesté a démontré qu’il était en pleine confiance lors du grand rendez-vous planétaire. Auteur d’un triplé face au Panama, puis d’un doublé contre la Tunisie, son 6e but inscrit face à la Colombie lui a en outre permis de terminer en tête du classement des buteurs de la Coupe du Monde.

Kylian MBAPPÉ (attaquant français, 19 ans)

Quand la France a gagné sa première étoile en 1998, il n’était pas encore né. Vingt ans plus tard, il était cette fois sur le terrain pour aller décrocher la deuxième. Tel est le destin de la comète Mbappé. Sorti du bois en 2016, le natif de Bondy n’a pas mis longtemps à se faire un nom. Déjà auteur d’une cinquantaine de buts avec Monaco et le PSG, il a explosé à la face du monde entier cet été. Homme du match contre l’Argentine, il a provoqué un penalty au terme d’une fantastique chevauchée, avant d’inscrire deux buts. Devenu le plus jeune joueur à signer un doublé en Coupe du Monde depuis Pelé en 1958, Mbappé a été adoubé par le roi lui-même via tweets interposés. Meilleur espoir du Mondial et buteur en finale, il a marqué les esprits comme peu l’ont fait avant lui. Tôt ou tard, le Ballon d’Or lui semble promis.

Lionel MESSI (attaquant argentin, 31 ans)

Quintuple Ballon d’Or (2009, 2010, 2011, 2012 et 2015), Lionel Messi a signé une saison remarquable en Espagne avec le FC Barcelone : vainqueur du triplé « Liga-Coupe du Roi-Supercoupe d’Espagne », le lutin argentin a trouvé les filets à 34 reprises en championnat (soit huit buts de plus que son dauphin Cristiano Ronaldo). Pichichi du championnat d’Espagne et Soulier d’Or européen pour la 5e fois de sa carrière (un record), Messi n’a pourtant pas connu la même réussite sur le plan international. Eliminé à la surprise générale par l’AS Roma en Champions League, le magicien a raté son début de Mondial (un penalty raté face à l’Islande, suivi d’un match transparent contre la Croatie) avant de se reprendre face au Nigéria. Bien que double passeur décisif contre la France, il n’a pas pu éviter la défaite des siens.

Luka MODRIC (milieu de terrain croate, 33 ans)

C’est la grosse cote du moment ! Précieux au sein du collectif de Zidane à Madrid, Luka a été l’un des grands artisans de la troisième Ligue des Champions remportée d’affilée par les Merengues. Dans la foulée, le stratège croate a réussi un Mondial époustouflant. Champion d’Europe en club et vice-champion du monde avec la sélection au damier, Modric a enchanté la planète l’espace d’un été. Etincelant contre l’Argentine, son profil a mi-chemin entre Nedved et Pirlo a séduit nombre d’observateurs qui lui ont attribué la plupart des récompenses individuelles possibles depuis la mi-juillet : meilleur milieu de terrain de la C1, MVP du Mondial et meilleur joueur UEFA et FIFA de l’année. Une véritable razzia qui fait qu’on se demande désormais si le Ballon d’Or peut encore lui échapper !

Cristiano RONALDO (attaquant portugais, 33 ans)

Double tenant du trophée, Cristiano Ronaldo règne sur la planète-foot depuis 2016. A nouveau vainqueur et meilleur buteur de la Champions League en 2018, le meilleur footballeur portugais de tous les temps a un jour déclaré qu’il voulait sept enfants et… autant de Ballons d’Or ! Auteur d’un début de Mondial tonitruant via trois buts dont un bijou de coup-franc dans les ultimes secondes du match face à l’Espagne, le quintuple lauréat du Ballon d’Or avait, semble-t-il, fait le plus dur pour aller décrocher un sixième ballon doré et prendre ainsi seul (devant Messi) la tête du classement historique du trophée. Hélas, incapable de sortir le Portugal du piège uruguayen, Ronaldo est passé à la trappe en même temps que l’Argentine de son éternel rival. Un revers qui risque de le priver de dessert.

Mohamed SALAH (attaquant égyptien, 26 ans)

Avec la Coupe du Monde, beaucoup ont fini par oublier la saison sensationnelle que venait de signer Salah. Leader des Reds, Mohamed s’est affirmé comme la plus fine gâchette de Premier League en 2018. Avec ses 44 buts claqués, il en a profité pour battre de nombreux records dont celui du plus grand nombre de buts inscrits par un joueur de Liverpool sur une saison ou encore celui du plus grand nombre de buts marqués par un footballeur africain en Ligue des Champions. Logiquement sacré joueur de l’année du championnat anglais, Mo’ a aussi porté le club de la Mersey jusqu’en finale de la LDC. Hélas, blessé au soir de la finale, il ne s’est pas remis à 100% pour le Mondial. L’Egyptien ne sera probablement pas sacré le 3 décembre prochain, mais il se consolera à coup sûr avec le Ballon d’Or africain.

Raphaël VARANE (défenseur français, 25 ans)

Pas facile de gagner le Ballon d’Or quand on est défenseur. C’est certainement ce que doit se dire Raphaël Varane en vue du prochain scrutin. Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde en 2018, le défenseur nordiste est le seul joueur à avoir gagné les deux trophées (collectifs) majeurs de l’année. Membre des équipes-types de la C1 et du Mondial, buteur décisif avec les Bleus face à l’Uruguay, l’ex-Lensois a pourtant pas mal d’arguments à avancer ! Malheureusement, les précédents ne plaident pas en sa faveur… Pour preuve, en 2014, le milieu défensif allemand Sami Khedira avait lui aussi remporté le très prestigieux doublé C1 + CM. In fine, le joueur d’origine tunisienne (pourtant titulaire lors des deux finales) n’avaient même pas été nominé pour le trophée doré. CQFD.

Quid des challengers ?

Dans notre short-list de favoris, on note un trio d’absences de taille. Trois joueurs de grand talent qui, bien que nominés, n’auront que peu de chance de figurer dans le Top 10 du Ballon d’Or 2018 :

Le Brésilien Neymar, annoncé depuis des années comme le Ballon d’Or de demain mais qui, au vu de son comportement de diva durant le Mondial et de ses prestations inconstantes, devrait récolter nettement moins de suffrages que lors des éditions précédentes.

Champion d’Europe avec le Real, le Britannique Gareth Bale, auteur d’un but splendide en finale de Champions League, fera pour sa part les frais de la non-qualification du Pays de Galles au Mondial.

Et enfin Karim Benzema, lui aussi sacré avec Madrid et qui serait peut-être favori parmi les favoris s’il avait disputé la Coupe du Monde avec les Bleus... Maudite sextape !

Faites vos jeux !

Alors, qui soulèvera le trophée début décembre ? Quel serait votre Top 10 ? Parmi les dix noms précités, cinq se détachent : Cristiano Ronaldo, Griezmann, Mbappé, Modric et Varane. Difficile à départager, les trois Français risquent de pâtir de ce statu quo en se chipant des points les uns les autres… Une aubaine pour Luka Modric et CR7 qui devraient par là même s’accaparer la plupart des lauriers. C’est donc a priori entre ces deux-là que l'affaire devrait se jouer.

Lionel Ladenburger

