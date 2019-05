Qui va gagner Roland-Garros 2019 ?

Pour la première fois depuis 2004, Rafael Nadal n’a remporté aucun tournoi depuis le début de l’année. Candidat à un 12e titre à Monte-Carlo, Barcelone et Paris, le Majorquin a déjà laissé filer les deux premières opportunités… Alors, jamais 2 sans 3 ? Difficile à dire mais ces déconvenues inédites ont sensiblement redistribué les cartes à moins d’un mois du Grand Chelem parisien.

Qui seront les principaux favoris, outsiders et autres challengers crédibles du côté de la Porte d’Auteuil cette année ? Passage en revue de la dizaine des prétendants les plus sérieux à l’occasion de la prochaine 118e édition des Internationaux de France de tennis.

Rafael NADAL (Espagnol, N.2 mondial, 33 ans)

Meilleure performance à Roland-Garros : 11 fois vainqueur entre 2005 et 2018

Pour la première fois depuis quinze ans, l’ogre de l’ocre ne semble plus aussi imbattable que d’ordinaire. Finaliste en Australie en janvier, le roi de la terre-battue a depuis subi plusieurs revers inhabituels pour lui. Blessé en Californie, puis battu par Fognini et Thiem à Monte-Carlo et Barcelone, l’Espagnol semble un ton en-dessous de ses standards habituels. S’est-il volontairement préservé pour éviter une énième blessure ? Une chose est sûre : Rafa donnera tout pour conserver son joujou.

Novak DJOKOVIC (Serbe, N.1 mondial, 32 ans)

Meilleure performance à Roland-Garros : vainqueur en 2016

N.1 mondial et vainqueur des trois derniers tournois du GC, Novak Djokovic faisait encore figure il y a peu de super favori (bis) à la victoire du côté de Paris. Hélas, depuis son flamboyant Open d’Australie, le Serbe a perdu de sa superbe lors de la tournée américaine… Défait en quart sur le Rocher, l’homme aux 15 GC paraît moins souverain qu’en 2016 au même stade de l’année. Alors sera-t-il prêt pour regagner RG ? Vu son énorme CV, écarter l’option « Nolé » serait tout simplement insensé.

Dominic THIEM (Autrichien, N.5 mondial, 25 ans)

Meilleure performance à Roland-Garros : finaliste en 2018

Annoncé comme le successeur de Nadal, l’Autrichien affiche une progression régulière. Demi-finaliste en 2016 et 2017, puis finaliste en 2018 à RG, Thiem a débloqué son compteur en Masters 1000 et est en outre le seul joueur à avoir battu Rafa trois fois sur ocre en trois ans. De surcroît, le vainqueur de Barcelone a aussi démontré qu’il avait su ajouter un zeste de variation à son gros jeu de bûcheron. De là à l’imaginer gagner dès cette année, il n’y a plus qu’un petit pas… Alors pourquoi pas ?

Roger FEDERER (Suisse, N.4 mondial, 37 ans)

Meilleure performance à Roland-Garros : vainqueur en 2009

Absent à Roland depuis un bout de temps, « Sa Majesté » a décidé de revenir tâter la terre pour le plus grand bonheur de Guy Forget. Toujours en forme malgré les 37 printemps affichés, le Maestro aura du mal à enchainer 7 matchs au meilleur des 5 sets sur un revêtement si usant physiquement. Ceci étant, avec un bon tableau et au talent, nombre de ses fans l’imaginent capable de triompher dix ans après... Rêverie mise à part, la tâche sera (très) compliquée, mais avec Federer on ne sait jamais !

Alexander ZVEREV (Allemand, N.3 mondial, 22 ans)

Meilleure performance à Roland-Garros : quart-de-finaliste en 2018

Chef de file de la NextGen, le N.3 mondial présente quelques références de poids sur TB : 4 titres dont 2 Masters 1000 (Madrid et Rome) ainsi que des victoires de prestige obtenues face à Djokovic et Thiem. De plus, c’est également à Roland qu’il a pour l’heure signé la meilleure perf’ de sa carrière en GC par le biais d’un quart de finale l’année passée. Impossible donc de ne pas citer l’élève d’Ivan Lendl parmi les clients, même si ses récents résultats (plutôt médiocres) incitent à rester très prudent.

Fabio FOGNINI (Italien, N.12 mondial, 32 ans)

Meilleure performance à Roland-Garros : quart-de-finaliste en 2011

Fognini est un vrai spécialiste de la terre-battue. Pour preuve : 8 de ses 9 trophées ATP ont été glanés sur la surface orangée. Vainqueur de Monte-Carlo 2019 après avoir terrassé le maître des lieux (Nadal) en demi-finale, l’Italien est capable du meilleur... comme du pire ! Aussi talentueux qu’imprévisible, « Fogna » rêverait de devenir le successeur d’Adriano Panatta, dernier lauréat transalpin du Grand Chelem parisien (en 1976). Improbable au vu de l’inconstance du garçon, mais pas impossible.

Daniil MEDVEDEV (Russe, N.14 mondial, 23 ans)

Meilleure performance à Roland-Garros : premier tour en 2018

En voilà un qui est clairement sur la pente ascendante. En constants progrès depuis 2014, cette grande cigarette russe (1,98m) pointe au 6e rang à la Race. Demi-finaliste à Monte-Carlo après avoir disposé du prometteur Tsitsipas et du n.1 mondial Djokovic, puis finaliste à Barcelone en sortant Nishikori, le protégé de Jean-René Lisnard a gagné en puissance, endurance et de facto en constance. Ne craignant plus les longs rallyes, il pourrait bien faire tomber de grosses têtes cette année à RG.

Gaël MONFILS (Français, N.18 mondial, 32 ans)

Meilleure performance à Roland-Garros : demi-finaliste en 2008

Meilleur tricolore depuis le début de l’année, Gaël Monfils semble avoir retrouvé le feu sacré. Revanchard de n’avoir pas été sélectionné en Coupe Davis l’an dernier et bien dans sa tête depuis le début de son idylle avec Elina Svitolina, le Parisien a à cœur de briller devant son public. Convaincant vainqueur à Rotterdam, 10e à la Race, l’ancien demi-finaliste de RG peut rêver. Mais peut-il vraiment gagner ? Si son physique tient le coup, il a les moyens de se hisser dans le dernier carré.

Stefanos TSITSIPAS (Grec, N.10 mondial, 20 ans)

Meilleure performance à Roland-Garros : deuxième tour en 2018

Estampillé « révélation planétaire du début de saison » après avoir disposé de Roger Federer à Melbourne, le jeune grec a appris à jouer sur terre-battue. Finaliste à Barcelone l’an dernier, Tsitsipas semble pourtant plus enclin à briller (rapidement) sur dur que sur ocre... 5e à la Race derrière le quatuor (Djoko, Fed, Nadal, Thiem), l’espoir hellénique est un bosseur, fonceur, qui ne se fixe aucune limite. Un quart semble donc envisageable. Au delà ? Peut-être pas, pas encore en tout cas...

Stan WAWRINKA (Suisse, N.33 mondial, 34 ans)

Meilleure performance à Roland-Garros : vainqueur en 2015

Difficile de ne pas citer un « top-player » ayant déjà remporté Roland-Garros et Monte-Carlo en battant (à coup de sublimes revers) Djokovic et Federer. Pourtant, depuis son climax de 2015-16, « Stan the Man » a connu de sérieux pépins dont une opération du genou qu’il n’a pas encore digérée… Alors, évidemment, impossible d’enterrer celui qui était encore finaliste Porte d’Auteuil en 2017, mais sincèrement, pour le Vaudois, arriver en 2e semaine aurait déjà la saveur d’un petit exploit.

A qui la Coupe des Mousquetaires ?

A une poignée de semaines de l’échéance, l’édition 2019 de l’Open de France s’annonce plus incertaine que jamais depuis 2005. Si Nadal demeure favori, ses adversaires se mettent à rêver de lui voler la vedette au vu de ses récentes contre-performances… Alors qu’un nouveau Nadal-Djoko paraissait quasi programmé depuis janvier, un Nadal-Thiem voire un Djokovic-Thiem (en fonction du tirage) semble désormais plus probable début juin. D’ici là, bien malin celui qui donnera le nom du futur lauréat.

Lionel Ladenburger

