Tennis : Le Top 16 des plus grands joueurs de l’ère ATP

Who’s the GOAT ? La question resurgit à chaque exploit de Federer, Nadal et bien sûr Djokovic, vainqueur de son 24e titre du Grand Chelem à l’US Open. Nous avons ainsi établi le Top 16 des plus grands joueurs de l’ère ATP en les répartissant en deux catégories, les Grands Patrons et les Grands Champions, et quatre groupes.

Afin d’élaborer le classement le plus objectif possible, nous nous sommes fondés sur quatre critères qualitatifs et quantitatifs :

le nombre de titres du Grand Chelem

le nombre de semaines (et d’années terminées) en tant que numéro 1 mondial

le nombre de tournois ATP remportés

le nombre de matches gagnés en carrière

Les Grands Patrons

Groupe 1 Joueurs Grands Chelems Numéro 1 Tournois ATP Matches Djokovic 24 406 (8) 98 1087 Federer 20 310 (5) 103 1251 Nadal 22 209 (5) 92 1068 Sampras 14 286 (6) 64 762

Détenteur des records du nombre de titres du Grand Chelem et de semaines en tant que numéro un mondial, Novak Djokovic domine logiquement ce classement des Grands Patrons du tennis moderne. Roger Federer conserve néanmoins une certaine avance en nombre de tournois remportés et surtout de matches gagnés. Empereur de la terre battue en sa forteresse de Roland-Garros, Rafael Nadal fut un numéro un mondial moins implacable par ailleurs. Quant à Pete Sampras, premier GOAT de l’ère ATP à la fin des années 90, il arriva plus tôt à satiété que le futur Big 3 à une époque où les retraites sportives se voulaient plus précoces.

Groupe 2 Joueurs Grands Chelems Numéro 1 Tournois ATP Matches Connors 8 268 (5) 109 1274 Lendl 8 270 (4) 94 1068 McEnroe 7 170 (4) 77 883 Borg 11 109 (2) 66 654

Au tournant des années 70-80, un premier Big 4 exerça une domination autoritaire quoique moins couronnée de succès en Grand Chelem. Jimmy Connors et Ivan Lendl affichent des statistiques sensiblement proches. Trop rare à l’Open d’Australie, Connors ne fut pas en mesure de remporter Roland-Garros tandis que Lendl échoua systématiquement dans sa quête de Wimbledon. Contemporain colérique, John McEnroe soutient la comparaison avec ses deux principaux adversaires mais pâtit d’une longévité moindre. Victime d’un burn-out précoce, Björn Borg est un cas à part. S’il ne put demeurer au sommet, Borg exerça un inédit joug concomitant à Roland-Garros et à Wimbledon.

Les Grands Champions

Groupe 1 Joueurs Grands Chelems Numéro 1 Tournois ATP Matches Agassi 8 101 (1) 60 870 Edberg 6 72 (2) 41 801 Becker 6 12 (0) 49 713 Wilander 7 20 (1) 33 571

Andre Agassi possède l’un des palmarès les plus complets de l’histoire (les quatre Grands Chelems, le Masters et les Jeux olympiques). Une carrière moins erratique lui aurait assuré une place parmi les Grands Patrons du tennis. Suivent les deux princes du gazon, Stefan Edberg et Boris Becker. L’élégant Edberg surmonta son aversion de l’US Open pour prendre les rênes du classement ATP. Éphémère numéro un mondial, Becker semblait moins obnubilé par le pouvoir. Joueur tout-terrain préfigurant Agassi, Mats Wilander réalisa un rarissime Petit Chelem pour supplanter Lendl puis vécut un mini burn-out, à l’instar de son aîné suédois Borg.

Groupe 2 Joueurs Grands Chelems Numéro 1 Tournois ATP Matches Murray 3 41 (1) 46 733 Hewitt 2 80 (2) 30 616 Courier 4 58 (1) 23 506 Kuerten 3 43 (1) 20 358

Désormais sémillant joueur de tournois secondaires, Andy Murray aura eu le mérite et la malchance de cohabiter avec le Big 3. Murray-Pyrrhus conquit le trône au prix d’efforts colossaux qu’il paya d’un irrémédiable déclin physique. La maturité précoce de Lleyton Hewitt et, dans une certaine mesure, de Jim Courier leur permit de s’imposer en patrons du tennis mondial. Après quoi, Courier et Hewitt furent irrésistiblement surpassés par les super-esthètes Sampras et Federer. Bon dernier de ce Top 16 des plus grands joueurs de l’ère ATP, Gustavo Kuerten brilla essentiellement sur terre battue mais son titre au Masters fit office de couronnement mérité.

Who’s the GOAT ? La question resurgira dans dix ou vingt ans. Qui sait si Carlos Alcaraz sera devenu Carlitos, Rey Emperador, si Jannik Sinner et Holger Rune, la glace et le feu, auront confirmé leur potentiel, si d’autres champions auront émergé. Qui sait enfin si un joueur tricolore aura remporté un tournoi du Grand Chelem et laissé Yannick Noah reposer en paix. Ô France, ô des espoirs.