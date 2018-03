Un double merci pour les athlètes paralympiques !

Mais il y a peut-être un autre sens, plus politique, aux excellents résultats de la France, aux portes de la 2ème place du palmarès des nations pour les jeux paralympiques contre la 9ème place pour les jeux olympiques , récoltant un tiers de médailles de plus, dans des jeux qui en distribuaient pourtant plus de 20% de moins. Ne doit-on pas juger une société, et la première desquelles, la nation, au sort qu’elle réserve aux plus faibles ? La place accordée aux handicapés est sans doute un marqueur important des choix et des valeurs d’un pays, et l’excellente performance de la délégation française ici en dit sans doute long sur les valeurs de notre beau pays et les choix que réalise notre société.