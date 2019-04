Algérie, 40 ans plus tard (2), Oranais...

au photographe,

Très intéressantes vos photos, que j’ai vues trop rapidement. Il faudra bien que je trouve une heure pour les regarder plus attentivement. J’ai horreur des voyages et je ne connais le monde (très bien certains endroits !) que par Google Earth, mais je ne comprends pas qu’on ne puisse encore rien y voir des rues de ces pays d’Afrique du Nord qui paraissent pourtant faits pour attirer le tourisme et susciter la contemplation esthétique. On peut découvrir tout ce qu’on voudra du Japon, de la Russie ou de l’Amérique, mais d’Alger, du Caire, on ne peut rien voir. Y aurait-il quelqu’un qui pût nous dire pourquoi ?