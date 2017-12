Bref séjour à Naples et environs...

Noël n'est probablement pas le meilleur moment pour visiter Naples et ses environs. On peut en ramener cependant quelques images à partager... Au delà des mésaventures habituelles dont on est averti mais... (cette fois, un sac à main pris alors qu'il était dans un sac à dos). Le soir des 24 et 25 décembre, la plupart des restaurants sont fermés. Nous avons mangé le soir du 24 dans un restaurant indien et le 25 dans un restaurant chinois. Par décision de la municipalité, la ligne 1 du métro ne fonctionnait pas l'après midi du 25. Nous sommes repartis le 26 qui est aussi un jour férié... Voici quelques images, prises au hasard des promenades, en commençant par le DUOMO

Quelques vues sur la ville...

et des lieux emblématiques...

Un rapide passage dans les riches musées de Naples

et un résumé du cabinet secret...

Des rues du centre historique

...qui sont aussi une forme de musée, par les peintures de rue...

les devantures des magasins...

du métro...

et l'animation : commedia del'arte, magasins de crèches, nouveaux santons

et, pas loin, le Vésuve...