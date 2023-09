’’Cathedral Church of Saint John the Divine’’ / Manhattan N.Y. USA

Cet Article ''Voyages'' fait suite à quelques autres relatifs à une partie de la Côte Est ( cités en fin d'Article). Ces Articles sont essentiellement des reportages photographiques, avec quelques liens vers des approfondissements spécifiques. (photos JPCiron)

>> ''CATHEDRAL CHURCH of SAINT JOHN the DIVINE''

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Jean-le-Th%C3%A9ologien_de_New_York

Par ses dimensions, c'est la plus grande cathédrale du monde.

La construction débuta en 1892, et n'est pas encore achevée.

Rev. Martin Luther King Jr y fit un prêche en 1956 (Service Œcuménique)





détail :

''St Saviour''

(que l'on aperçoit à travers le chœur sur l'image précédente)

Voir plan : https://www.stjohndivine.org/about/high-altar





''The Rose Window''





Rosace à sept branches





''Our Lady Mother of Ferguson and all those killed by violence.''









Retable

''Baptistery''







William Thomas MANNING –

Évêque de New York – 1866 - 1949

En 1925, le propriétaire du New York Times Adolph OCHS informe l'évêque de New York de son projet d'un don important pour la construction de la cathédrale ainsi que du don de deux menoroth en or. La livraison des deux candélabres a plus tard été inaugurée en grande pompe, et elles se trouvent donc aujourd'hui en bonne place dans la cathédrale.

Le candélabre à sept branches (Menorah) tire ses lointaines origines de l’Arbre de Vie Sumérien, par l’intermédiaire des représentations cananéennes de la déesse Ashéra (sous la forme d'un Arbre de Vie stylisé à sept branches).

Les premières représentations de la menorah dans les textes étaient certainement munies d'une lampe unique. L' idée de l'ajout de trois branches de chaque côté (sur le modèle de l'Arbre de Vie Cananéen) a probablement été effectué vers le VI siècle avant JC.

Cependant, aucune représentation physique de la menorah n'est connue avant la seconde moitié du premier siècle de notre ère.

Plus d'explications ici :

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/l-arbre-de-vie-son-extra-ordinaire-214692

Je ne sais pas quelle est la symbolique de l'élément placé à côté de Moïse : une longue pièce de bois verticale surmontée d'une lampe, le tout agrémenté d'un serpent, qui en descend bien qu' étant parti du bas, semble-t-il. Je suis preneur pour toute explication.

Moïse

Les ''Cornes de Moïse'' sont embarrassantes, et ont fait l'objet de nombreuses interrogations, hypothèses, et arrangements artistiques, comme ici, où elles sont remplacées par des ''rayons de lumière''.

L'explication de la présence de cornes sur les représentations de divinités (ou pour la représentations d'une personne à laquelle est attribué un lien particulier avec une divinité) est le fruit de traditions très antérieures au Judaïsme, et originaires de peuples non-sémitiques (Sumer, Anatolie, etc).

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/les-cornes-de-moise-sont-elles-le-211146

Moïse, face à Dieu, vient de recevoir les Tables de la Loi

Sainte Chapelle (1248) – Paris – France - (photo JPCiron)

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/les-cornes-de-moise-sont-elles-le-211146





Annonciation





