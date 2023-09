’’Central Park’’ / Manhattan N.Y. (USA)

@Grincheux

Bonjour,

Mon sentiment est qu’ un Disney Land à cet endroit est impossible, par quelque bout que l’on prenne le problème.



Déjà, les gens qui possèdent un appartement autour du Parc l’ont acheté entre 30 et 200 millions de dollars. Ils veulent y être au calme, et si possible avec une jolie vue, et ils ont ce qu’ils souhaitent. Ce sont des gens qui peuvent être fort influents. Et Ils ont leurs entrées partout. Cette idée de parc d’attraction ne saurait prospérer.

Ce qui est « un pognon de dingue » pour les uns ne l’est pas toujours pour les autres...

Ensuite, les parcs d’attraction s’adressent à un large public populaire. Un Business Model qui tienne la route nécessite un gros volume régulier de clients venant de divers horizons géographiques >> besoin de nuitées ’’à bon marché’’, qui n’,existent pas dans le coin. En outre, pour dégager un profit satisfaisant, les Parcs d’attraction bénéficient souvent de ’conventions’ ou de subventions...