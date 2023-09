’’Charleston’’ (South Carolina) - Côte Est des USA

Comme mes précédents Article de voyage, celui-ci est essentiellement un reportage photographique : j'essaie de communiquer un vécu, un ressenti. Les informations historiques & pratiques étant facilement accessibles sur internet. Ce qui ne m'empêche nullement d'exprimer à l'occasion un point de vue sur tel ou tel sujet. (photos JPCiron)

Ainsi, j'ai pris l'occasion d'une précédente balade (de Saint Augustine à Jekyll Island - Partie ''A'') pour avoir une pensée pour ''les disparus'' : la population autochtone (les Indiens) ne représente plus que 2% de la population des USA. Et pour explorer les mécanismes structurels derrière un phénomène temporel persistant.

Et j'utilise aussi l'opportunité de cet Article pour parler des populations ''importées'' de force aux siècles derniers, et pour m'intéresser à la constante cohérence entre les Valeurs éternelles du religieux et les Principes/ actions du politique.

Un futur Article de voyage sur Manhattan, fleuron occidental, me donnera à nouveau l'occasion de mettre en avant quelques réflexions.

En fait, au final, à travers ces réflexions de voyages, les vues que j'exprime parlent surtout de nous-autres occidentaux.

Avant Charleston, nous avons fait un crochet par Beaufort.

>> BEAUFORT / South Carolina

https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaufort_(Caroline_du_Sud)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Caroline_du_Sud

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Beaufort_(Caroline_du_Sud)

L'histoire de Beaufort est riche du passage des espagnols, des français, des britanniques, et à l'occasion des pirates... Et cela me laissait espérer des vestiges visibles de son passé.... J'ai dû me contenter de villas aux traits anciens. Coin agréable néanmoins.

Les drapeaux sont importants en Amérique.

Ici, celui du Comté de Caroline du Sud, sous celui des USA.

Les maisons sont adaptées au cllimat

Et souvent avec des ventilateurs en terrasse.

Un petit air anglais...

Eglise Baptiste.

>> CHARLESTON (South Carolina)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charleston_(Caroline_du_Sud)

https://www.sunsetbld.com/visiter-usa/villes/charleston/

https://www.bonaventurehistorical.org/

Entrée du Marché de Charleston.

Derrière ce bâtiment s'étent une longue allée couverte avec commerces divers et variés de chaque côté. Longue allée que l'on devine derrière la voiture sur la gauche.

Une ancienne bâtisse rénovée avec soin.

The French Protestant (Huguenot) Church.

(Quartier Français)

Aux USA, plus des deux-tiers des Chrétiens sont protestants. C'est-à dire qu'ils accordent une grande attention à l'Ancien Testament . En cela ils se rapprochent de la culture hébraïque.

https://amnistiegenerale.wordpress.com/2020/05/26/les-etats-unis-et-le-protestantisme/

https://regardsprotestants.com/culture/moise-a-washington-les-racines-bibliques-des-etats-unis/

Il y a deux points fondamentaux que j'aimerais souligner :



A >> Aussi aux USA, Religieux & Politique fonctionnent de concert.



Dans une contrée imprégnée du religieux des grands monothéismes, il ne serait guère sérieux de prétendre, qu'en politique, le religieux ''fait chambre à part''. D'autant plus que la particularité de ces monothéismes-là est d'affirmer que le ''peuple'' croyant a été « élu » ou « choisi » par le Dieu Créateur, parmi tous les autres peuples que ce même Dieu a placé sur la terre. Une attention spéciale du Tout-Puissant pour ce peuple-là, qui comporte la lourde responsabilité-mission de témoigner de Dieu dans le monde auprès de ceux qui n'ont pas été élus/ choisis (on ne sait toujours pas pourquoi).



Cette idée d 'être le ''peuple choisi'' par Dieu était là avec les premiers colons chrétiens aux USA, et cela n'a pas changé depuis les affirmations en ce sens des premiers Présidents des États Unis, dont John Adams (vers l'an 1797). Et l'idée est restée chevillée à l'esprit des croyants, dans toutes les tranches de la société. Ainsi, en 2018, Mike Pence, s'exprimant comme Vice Président des USA disait : « Dans l’histoire des Juifs, nous avons toujours vu l’histoire de l’Amérique. C’est l’histoire d’un exode, un voyage de la persécution à la liberté, une histoire qui montre la puissance de la foi et une promesse d’espérance. Les premiers colons de mon pays se voyaient aussi comme des pèlerins, envoyés par la Providence, pour construire une nouvelle Terre Promise. »

Voir développements sur ce thème dans l'Article ''Le Peuple de Dieu'' : https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-peuple-de-dieu-223483

Rappelons que « L'idée des droits n'est autre chose que l'idée de la vertu introduite dans le monde politique. » (…) « A côté de chaque religion se trouve une opinion politique qui, par affinité, lui est jointe. Laissez l'esprit humain suivre sa tendance, et il réglera d'une manière uniforme la société politique et la société divine ; il cherchera, si j'ose dire, à harmoniser la terre avec le ciel. » (1) p. 426 (Alexis de Tocqueville)

Les Valeurs des croyants sont transmutés en Principes politiques ou actions des citoyens.

Ainsi, la mission spéciale du peuple choisi est d'apporter la lumière au reste du monde. Et la stratégie politique de l'Ordre Mondial sur lequel les USA se sont engagés lui fait miroir. C'est pourquoi, depuis toujours, « La politique étrangère de l'Amérique a reflété la certitude que ses principes intérieurs possédaient une valeur universelle (…). » Et qu 'en conséquence, : « les principes américains étaient valables pour l'ensemble du monde. »

Voir développements sur l'Article « L'Ordre du Monde de Henry Kissinger » : https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/l-ordre-du-monde-de-henry-207974

Ceci est un aspect fondamental pour comprendre l'attitude des USA qui, autrement, pourrait paraître hégémonique. L'intention affichée est toute autre, on l'a vu. Le résultat est le même.

Mais il y a un second aspect fondamental qu'il convient de souligner :



B >> L'idée de catégorisation, validée par le religieux, a été adoptée et appliquée par le politique.



Deux catégorisations de l'Ancien Testament sont particulièrement importantes :

Tout d'abord l'humain dans la Bible est rangé dans une ''catégorie spéciale'' , à l'image de Dieu... rien à voir avec les (autres) animaux ! En outre, tant les animaux que les plantes sont mises là sur terre, à disposition de cette ''catégorie spéciale''.



Ensuite, l'humain peut être réduit en esclavage. Et la Bible donne moult détails sur les règles à appliquer pour gérer adéquatement les esclaves. Les récits sur Canaan montrent même qu'un peuple entier peut y être astreint. Les massacres/ génocides commandés par Dieu sont aussi souvent évoqués dans la Bible. Monstruosités qui y sont parées des plumes de la vertu... Textes dont les uns ou les autres s'empareront pendant des millénaires pour prétendre blanchir leurs malfaisances.

L'esclavagisme est une pratique commune, sous différentes formes, chez beaucoup de peuples des temps anciens. Ce qui me peine, c'est que les Chrétiens n'aient pas su se distinguer du commun antique, et que, encore de nos jours, tout en condamnant l'ancienne pratique sur la forme, sur le fond, ils n'ont pas souhaité traiter le problème des avantages acquis du fait de pratiques antérieures. Une foi qui n'agit pas est-elle sincère ?

« Jamais mieux qu’au terme des quatre derniers siècles de son histoire, l’homme occidental ne put-il comprendre qu’en s’arrogeant le droit de séparer radicalement l’humanité de l’animalité, en accordant à l’une tout ce qu’il retirait à l’autre, il ouvrait un cycle maudit, et que la même frontière, constamment reculée, servirait à écarter des hommes d’autres hommes, et à revendiquer, au profit de minorités toujours plus restreintes, le privilège d’un humanisme corrompu aussitôt né pour avoir emprunté à l’amour-propre son principe et sa notion. » Claude Lévi-Strauss (1973)

D'un côté nous clamons notre attachement à l'idée de démocratie tandis que, dans la pratique, nous nous en éloignons. (l'idée de donner primeur aux ''vrais'' citoyens progresse partout) (des décisions stratégiques sont prises au loin sans même consulter le peuple). Dans le monde réel, c'est comme si la Démocratie était obsolète, et que, sauf improbable changement drastique de cap, on allait vers tout autre chose tout en nous égosillant : Démocratie ! Démocratie ! Démocratie !

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/la-democratie-un-animal-politique-248495

Old Slave Mart Museum

https://theoldslavemartmuseum.org/

https://www.charleston-sc.gov/160/Old-Slave-Mart-Museum

Ce petit musée se trouve dans une rue pavée ! Rare je crois aux USA.

Musée sur deux niveaux : ici des textes et des vidéos, là des copies de documents historiques, des pièces d'époque, etc.

Les documents montrent bien l'organisation du ''commerce'', avec les grossistes, les tarifs pratiqués, les règles brutales et effectivement inhumaines ...

En 1860, la population blanche représentait ici 3%. Celle esclave 95%.

Voici deux siècles, Alexis de Tocqueville s'exclamait : « Ne dirait-on pas, à voir ce qui se passe dans le monde, que l'Européen est aux hommes des autres races ce que l'homme lui-même est aux animaux ? Il les fait servir à son usage, et quand il ne peut les plier, il les détruit. » (1) p.467

Les Africains arrivaient par bateaux (dans des conditions épouvantables) et étaient débarqués sur les côtes Est et Sud. Ensuite, ils étaient déplacés par train, voie fluviale, ou à pied.

« Les modernes, après avoir aboli l'esclavage, ont donc encore à détruire trois préjugés bien plus insaisissables et plus tenaces que lui : le préjugé du maître, le préjugé de race, et enfin le préjugé du blanc. » (1) p. 501 (Alexis de Tocqueville)

Cette analyse de Tocqueville semble pertinente. Et il est clair que, de nos jours, ces préjugés ne sont toujours pas en cours d'éradication.

Ventilateurs et drapeau...

Eglise Baptiste

(à suivre : Middleton Place (South Carolina)

JPCiron

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Précédents Articles de voyage de la « Côte Est USA » :

De Saint Augustine à Jekyll Island (Dead Tree Beach) - (Partie ''A'')

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/voyages/article/balades-de-saint-augustine-florida-249797

De Jekyll Island (Historic Center) à Savannah - (Partie ''B'')

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/voyages/article/balades-de-saint-augustine-florida-250098

Okefenokee Wildlife Refuge (Georgia) - Côte Est des USA

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/voyages/article/okefenokee-wildlife-refuge-georgia-249852

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Note : je ne m'oppose pas à ce que mes articles soient republiés (totalement ou partiellement) (traduits ou non), pour peu que soit rappelée l'adresse Web de l'Article concerné (sauf utilisation commerciale).

°°°°°°°°°°° NOTES °°°°°°°°°°°°

….. (1) - Ouvrage « De la Démocratie en Amérique » – Alexis de Tocqueville (1835) – Gallimard - 2014