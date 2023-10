Coeur de Manhattan / N.Y. (USA)

Cet Article est le huitième d'une série de neuf relatifs à un voyage sur une partie de la côte Est des USA. Ils sont intitulés : > Balades de Saint Augustine à Savannah (Partie A) (*) > Balades de Saint Augustine à Savannah (Partie B) > Okefenokee Wildlife Refuge (Georgia) > Charleston (South Carolina) (**) > Middleton Place (South Carolina) > Cathedral Church of Saint John the Divine (Manhattan) > Central Park (Manhattan) > Coeur de Manhattan (***) > Hudson River Tour (Manhattan) Ces Articles sont essentiellement des reportages photographiques, avec quelques liens vers des approfondissements spécifiques. (photos JPCiron) J'ai dû laisser de côté bien des aspects intéressants, en particulier pour les parties sud et nord de Manhattan.

Ces différentes étapes de voyage m'ont donné l'occasion de m'interroger sur les liens entre certaines pratiques historiques, les principes politiques qui présidaient à leur mise en œuvre, et les croyances religieuses des acteurs.

Ces interrogations éclairent aussi sur le pourquoi des effets persistants, dans le présent, des effets de pratiques anciennes (même révolues) comme la colonisation de l'Amérique (*) et l'esclavage (**), thèmes abordés dans les articles cindiqués ci-dessus avec astérisque(s).

Les interrogations portent dans cet article sur l' Économique (***).

L' île de Manhattan, comme l'Amérique, est faite de contrastes.

Qui ne sont pas le fruit du hasard.

Trinity Church

Un cimetière chaleureux qui parle au cœur.

9/11 Memorial

Un mémorial fonctionnel, froid, sans âme.

>> « L' ÉCONOMIQUE ET LE VIVANT »

Les doigts de « la main invisible ? » (ref. Adam Smith)

Ou L'économique imposant son développement au détriment du vivant

Une photo qui, à mon sens, véhicule l'image symbolique du frêle Vivant dominé-menacé par un Économique puissant, hégémonique, aveugle et sourd.

Le mot Économie vient du grec ancien ''oïkonomia'', que l'on traduit généralement par « Administration de la maison ». Dans la Bible-Septante, ''oïkos'' recouvre les concepts de maison, maisonnée, famille, descendance, etc. Et ''nomos'' évoque la règle, la loi, l'usage, la coutume, etc

La multitude des combinaisons-traductions des deux termes grecs associés, ont fait porter l'attention sur la variété des situations pratiques humaines, masquant par là les liens transversaux avec le reste de la Création.

Pour pointer du doigt ce qui pose problème avec l' économique, je propose cinq brefs paragraphes touchant les approches tant scientifiques que morales/ religieuses :

Déjà Averroès (Ibn Rochd de Cordoue) affirmait la cohérence de la foi et de la science : « La vérité ne saurait contredire la vérité, elle s'accorde avec elle et témoigne en sa faveur. » L'idée est plus tard partagée par les Catholiques ref. le Pape Léon XIII qui disait « Le vrai ne peut en aucune façon contredire le vrai. » (2)

Et le Pape Jean Paul II complétait le discours en clarifiant une potentielle méthode pour remédier à quelque malentendu : « Il convient de bien délimiter le sens propre de l'Écriture, en écartant des interprétations indues qui lui font dire ce qu'il n'est pas dans son intention de dire. (4)

A >> L'Économie : une activité humaine parmi les humains

De nos jours, on considère que l' Économie est constituée par l'ensemble des activités humaines relatives à la production, l'échange, la distribution et la consommation de richesses.

C'est aussi ce sens que l'on rencontre dans la Septante grecque dont nos Bibles sont des traductions. Ainsi, le mot grec ''oïkonomos'' s'y trouve traduit, selon les cas, par trésorier, économe, dispensateur, administrateur. Et ceci concernant toujours une activité humaine intervenant dans un processus touchant des richesses prélevées-créées-distribuées par l'humain.

B >> L' Économie : une activité qui concerne toute la Création

Les épîtres de Paul semblaient ouvrir la porte toute grande pour « mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. » Et toutes ces choses sont « celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Concepts qui s'ouvraient bien au-delà des activités simplement humaines.

Ainsi, cette vision intégratrice des épîtres affirmait l'existence d'un concept régulateur intervenant sur toutes les relations du monde spirituel avec le monde temporel. (5)

Concept qui aurait gagné à être repris et développé, particulièrement sur le thème de l' Économie.

D'autant que Xénophon, quatre siècles avant JC, affirmait déjà qu'une bonne économie est inscrite dans un bon ordre cosmique. Lequel, selon lui, implique la nature, les dieux, les activités humaines et les vertus personnelles.

C >> Les logiques internes de la Création (Genèse 1)

> Le monde matériel a d'abord été créé (Genèse 1 ;1-10). Et la science nous permet peu à peu de comprendre les règles-lois physico-chimiques qui le régissent.

> Le monde végétal a ensuite été créé (Genèse 1:11-12). Ce monde-là est intégré au monde matériel ; il y plonge ses racines, et est soumis à ses règles. Le végétal a aussi ses propres règles-lois biologiques complémentaires.

> Le monde animal a enfin été créé (Genèse 1:20-25). Ce monde-là est intégré au monde dans lequel il arrive (celui matériel & végétal), et est soumis à leurs règles-lois. Le monde animal a aussi ses propres règles-lois biologiques complémentaires. Tous ces mondes matériel, végétal et animal interagissent entre eux et dépendent donc les uns des autres.

Ainsi, le monde dans lequel l'humain évolue est soumis aux règles du monde matériel et à celles du monde vivant. Le monde matériel portant le végétal et l'animal dont l'humain tire sa subsistance.

La Création implique donc un équilibre, une cohérence, une intégration entre les règles de 'fonctionnement' relatives aux créations successives.

C'est pourtant le contraire que semble nous asséner Genèse 1:28 en lecture littérale : « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » ... étrange : il serait donc permis au dernier arrivé de chambouler les équilibres, cohérences et règles qui permettaient de tout temps à la Création de se maintenir ?

D >> Une lecture spirituelle, non littérale, de Genèse 1

Salomon, s'adressant à Dieu, affirmait : « Tu ne veux pas que les œuvres de la Sagesse soient stériles. » (3) Chap. XIV, 5

C'est dans cet esprit qu'il convient d’interpréter la bénédiction de Dieu, (nécessairement adressée au premier homme) en Gen 1:28.

« Ainsi, après l'avoir fait, Dieu mit en lui des semences de raison, et des semences de sagesse, justice et vertu. Et il veut que les biens donnés à l'homme ne soient ni stériles, ni infructueux, ni inaccomplis, mais qu'ils croissent et se multiplient en lui, et qu'ils portent du fruit en raison, sagesse, justice et en toute vertu. » (1)

C'est ainsi que « la ''terre'' qu'il s'agit de ''dominer'' et de ''remplir'' est le corps. » Le théologien Eric Junod (Faculté de Théologie de Lausanne) poursuit en expliquant que, pour en saisir le sens véritable, le texte est à lire via les images symboliques : poissons (=pensées), oiseaux (=paroles), et reptiles (=actions). (1)

Ce qui, soit dit en passant, évoque directement l'esprit de Zoroastre pour qui le chemin de progrès spirituel vers le Paradis passe par des efforts pour vivre avec des Pensées justes, des Paroles justes , et des Actions justes .

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/les-gathas-le-livre-sublime-de-225521

Dès lors, il n'y aurait plus ce conflit entre (Gen 1 : 1-25) et (Gen 1 : 28).

Mais cela voudrait dire pour nous de changer drastiquement de mode de vie (et de Valeurs pratiquées plutôt que seulement affichées) .

Le contraste de Gen. 1 :28 pourrait aussi être un des nombreux éléments ajoutés-modifiés très tardivement (III s. av. JC) aux fins de transformation d' un groupe de versets plus anciens (VIII s.) en un outil (= la ''Loi'', présentée comme divine) de domination politique en Yehud. (7) J'aborderai le sujet plus spécifiquement dans quatre Articles à venir.

E >> L’Économique est devenu le viol du vivant

Le problème de l' Économique, c'est l'actuelle absence totale de respect de la Création par l’Économique.

La Genèse nous dit que la Création a été faite dans un certain ordre, par étapes. A chaque étape, le créé nouveau apparaît avec ses règles et ses lois spécifiques, dans le respect des règles déjà en place.

C'est sur cet ordre qu'a travaillé René Passet dans son ouvrage intitulé ''L'économique et le vivant'' (6) : https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/l-economique-le-vivant-249892

Son analyse (de 1979) est imparable : la ''sphère économique'' appartient à la ''sphère des activités humaines''. Toutes deux appartiennent à la ''biosphère'' et obéissent à ses lois.

Cependant, « l 'économique, activité rationnelle menée par des êtres conscients, est, par essence, transformation de la nature. » Et « le caractère déterminant en dernier ressort, conféré à l'économique, a donc pour effet de soumettre l'homme et la nature à une loi qui n'est pas la leur. ». De ce fait, la Biosphère se trouve placée, « en fait, sous la dépendance d'un de ses sous-systèmes. » (6) En informatique, ça mène au Bug-Crash. Pour le vivant, c'est pareil.

Les conséquences de l' Économique sur la Biosphère sont dévastatrices . Par exemple :

> déforestation géante en Amérique du Sud pour produire du soja bon marche pour nourrir nos élevages porcins européens.

> 7 ième continent de plastiques & déchets flottants dans l'Atlantique et le Pacifique.

> Législation ''libérale'' laissant les coûts de dépollution des sites, des rivières, et des mers, etc... à charge des générations futures.

> Sols surexploités qui finissent emportés par l'érosion (pluies/ vents)

> Surexploitation de l'eau au profit de quelques structures privilégiées.

> Populations humaines, animales et végétales polluées sur le long terme.

> Réduction drastique de la biodiversité partout (zones humides ou non)

> Populations indigènes rayées progressivement de la carte.

Toutes ces conséquences de nos pensées, paroles et actions ne sont clairement pas ''de Dieu'', bien que nos règles-lois politiques nous permettent-invitent à poursuivre ces malfaisances. En totale impunité.

La Croix chrétienne et le Chandelier hébraïque

(Symboles principaux de la spiritualité aux USA)

Ultimes remparts ? Spectateurs ? Complices ?

>> COEUR DE MANHATTAN

Steinway Tower

(Columbus Circle)

William Cullent Bryant Memorial

Summit One Vanderbilt

Bryant Park Hotel & Empire State Building

Bank of America Tower

Bryant Park's Luxurious Public Bathroom

Rockefeller Plaza

Trump Tower

Times Square

MetLife Building

Herald Square Park

Empire State Building

KingKong at the Empire State Building

Empire State Building – Floor 102

Vue sur l' Ouest (Tour ''The Edge) (départ de la High Line)

Vue sur Manhattan Sud

(au loin à droite l'île - Statue de la Liberté)

Vue Sud- Est de Manhattan

(au loin, à gauche : Manhattan Bridge et Brooklyn Bridge )

Vue sur le Nord de Manhattan (Central Park)

Superbe Théâtre

Magnifique représentation

JPCiron

Note : je ne m'oppose pas à ce que mes articles soient republiés (totalement ou partiellement) (traduits ou non), pour peu que soit rappelée l'adresse Web de l'Article concerné (sauf utilisation commerciale).

