Escapade au Puy-en-Velay / Massif Central / France

La cité du Puy-en-Velay témoigne d'une époque très antérieure à l'apparition de l'humanité, en même temps qu'elle déploie ses trésors culturels millénaires. Le mot ''Puy'' désigne une éminence, une hauteur. C'est une francisation de l'Occitan ''Puèi'' (''Puech'' en Auvergnat) (''Puig'' en Catalan) ...

Le volcanisme du Massif Central est lié au même ensemble de mouvements tectoniques qui ont présidé à la formation des Alpes. (1) Les mouvements les plus anciens, voici environ 40 millions d'années ont consisté en la formation d'une sédimentation marine qui a duré environ 25 millions d'années. C'est il y a environ 13 millions d'années que commence un volcanisme majeur, d'abord au Sud (Velay, Cantal, Aubrac,...) puis s'étend aussi plus au nord du Massif Central, voici 6 millions d'années.

La dernière éruption est celle du Pavin, voici seulement 6700 ans. (si les 13Ma étaient 24h, les derniers 6700a feraient moins d' 1mn). Il n'est pas impossible que la Chaîne des Puys soit simplement 'endormie' et non 'éteinte'. Si un réveil survenait, ce serait par formation de nouveaux volcans.

Les Puys sont les restes d'éruptions solidifiées et grandement érodées. Des pitons verticaux apparaissent ici ou là, qui résistent à l'érosion, et qui seront utilisés par les hommes pour affirmer leurs pouvoirs civils ou religieux.

En arrivant au Puy en auto par la N102, apparaît une superbe vue sur les trois principaux lieux à visiter :

> l'aiguille la plus proche porte la « Chapelle Saint-Michel d'Aiguilhe ». On accède au sommet à pied.

> Plus loin, une autre aiguille porte la « Statue Notre-Dame de France ». On y accède aussi à pied.

> Sous la statue, en contrebas, se dresse La « Cathédrale Notre-Dame du Puy » flanquée de son Cloître.

Au Nord de la cité du Puy, en partie haute, il y a le « Parking Rocher Saint-Michel » à ciel ouvert (''voie du Conseil Général''). Nous avons préféré nous garer en partie basse de la vieille ville, où l'on trouve un plus grand choix d’hôtels. La vieille ville n'est pas très vaste : on peut très bien visiter à pied. Beaucoup de ruelles-escaliers, de ruelles pavées, de montées et de descentes... La signalisation est correcte. Notons que la municipalité a disposé des toilettes gratuites entretenues à proximité de chacune des trois principaux lieux de visite.

Vue depuis l'entrée du Cloître. 260 marches pour parvenir à la statue.

STATUE NOTRE-DAME DE FRANCE

Cette statue en fer de 16 mètres de haut (23 mètres y compris le piédestal en pierre) a longtemps été la plus grande du monde, avant la Statue de la Liberté Américaine.

Durant l 'ascension, plusieurs vues intéressantes apparaissent :

Vue sur la Cathédrale

Vue sur la Chapelle Saint-Michel

Vue sur la Statue N-D de France

Elle fait 835 tonnes (Statue = 110 t.) (Piédestal en pierre = 680 t.) (revêtement en fer = 45 t.)

La seule chevelure de la Vierge fait 7 mètres.

Note : en temps ordinaire (hors limitations sanitaires), il est possible d'utiliser l'escalier situé à l'intérieur de la statue , qui débouche dans la couronne. Escalier pour l'instant fermé.

Noter l'inévitable serpent symbolique... (il faut le chercher)

Après la guerre de Crimée, le Général Pélissier conseille à l'évêque du Puy-en-Velay de demander à Napoléon III de céder certains des canons saisis, pour les faire fondre et construire une Statue dédiée à la Vierge Marie. Le diocèse en reçut plus de 200... Quelques-uns ont été déposés sur l'esplanade.

Vue depuis l'esplanade.

CLOÎTRE DE LA CATHÉDRALE

Lors des agrandissements de la Cathédrale, aux XI et XII s., un cloître lui est accolé. Ce cloître a ensuite bénéficié de restaurations aux XIV et XVIII s.

Dans le coin montré sur cette vue, se trouvent deux fresques très dégradées et en outre abîmées par des graffitis apposés durant le XX s. Sur l'une, on devine une Vierge à l'enfant. (pas pris de photos)

Splendide décor dans la Salle Capitulaire.

On notera l'étonnante présence de la Lune et du Soleil de part et d'autre au-dessus du Christ. En effet, on se souvient que l'une et l'autre étaient des divinités dont le culte a été interdit par l’Éternel, sous peine de mort. (Deut. 17:1-5) On remarque que l'une et l'autre sont ici ''personnifiés'' : leurs yeux regardent le Christ. On suppose que leur présence pourrait symboliser l'ensemble de la Création témoignant de la crucifixion du Christ.

CATHÉDRALE NOTRE-DAME DU PUY

L'église primitive correspond à l'actuel chevet. Les modifications, agrandissements et rénovations se succèdent à partir du XI – XII s.

Le détail de tous ces travaux -parfois fondamentaux- est présenté dans la grande pièce en sous-sol accessible en sortie du Cloître.

Vue de la Cathédrale depuis l'esplanade de la Statue

Fresque du XIII s. illustrant le martyre de Sainte Catherine d'Alexandrie. Les barreaux de roue sont armés de pointes acérées. Elle aurait survécu et aurait été ensuite décapitée. On note, sur la gauche, dans une loge, l' Empereur et sa suite qui assistent à la scène.

D'autres fresques du XII s. sont présentées dans la chapelle « de la Résurrection » qui jouxte la fresque de Ste Catherine. Ces fresques sont dégradées et illustrent des versets de la Bible.

La « Chapelle des Reliques » n'est normalement pas accessible. Mais nous avons eu l'autorisation d'y pénétrer. On voit ici un immense meuble reliquaire du XVII s. . Au centre, on note la Vierge noire (copie) qui a été détruite en 1794 par des révolutionnaires.

Le Grand Orgue est daté de 1689, et présente deux façades.

Grande entrée de la Cathédrale. Donne sur la Rue des Tables, en forte déclivité (pavée). Vers le bas se trouve un atelier-boutique de dentelières.

L'Atelier Conservatoire National de la Dentelle à la Main (ex-Musée de la Dentelle) n'est pas accessible au Public.

SANCTUAIRE SAINT-MICHEL D'AIGUILHE

Dès l'an 950, de retour de pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, l'évêque du Puy autorise l'édification d'une chapelle sur le « pic de l'Aiguilhe », dédiée à Saint-Michel. Elle sera consacrée en 962.

A mi-chemin des 270 marches, une jolie vue sur le site. (On voit aussi le Parking dont je parle plus haut.)

Cadeau de bienvenue : magnifique tympan.

Très intéressante fresque : Saint-Michel aide une âme en la tenant fermement d'une main, tandis que de l'autre il manie un bâton avec lequel il repousse un démon qui tentait de se saisir de ladite âme.

Une fresque d'apparence conceptuelle similaire de l’Égypte Antique (II millénaire avant JC) (inspiré du Livre des Morts) suggère pourtant un vécu de tous les jours bien différent pour le futur défunt :

Ici, Anubis tient l'âme du défunt par la main et l'amène pour son Jugement . Sur le premier fléau de la balance (à gauche) se trouve la conscience du défunt (symbolisée par son cœur). Sur l'autre fléau se trouve la Loi Divine (Maât) symbolisée par une plume.

L'âme du défunt doit alors réciter une interminable liste des péchés qu'il doit affirmer ne pas avoir commis. A chaque ''mensonge'' le poids de sa conscience (cœur) s'alourdit...

L'âme est donc jugée sur la base de la conscience du défunt. Seul un cœur léger permet d'être sauvé, et promet la vie éternelle. Sinon, l'âme est tranchée et la ''bête'' dévore le cœur.

La grande différence ici est qu'il n'y a pas d'intervention surnaturelle pour ''aider'' une âme, ni pour la juger : l'âme dispose du discernement et du libre arbitre : elle sera jugée par le seul poids de sa conscience, qu'elle ne peut masquer au ''tribunal'' qui assiste au jugement.

Scène représentant l'entrevue des Mages avec Hérode. Rappelons que les Mages sont une Tribu mède (Perse) : ce sont des Mazdéens polythéistes spécialistes en magie et en divination (activités condamnées par l' Éternel) qui se prétendaient aussi être disciples de l'antique monothéisme originel de Zoroastre... lequel annonçait la venue d'un Sauveur (Saoshyant) qui viendrait à la fin des temps, une fois que les humains seront globalement parvenus à faire dominer le bien dans leurs actions. A la fin des temps donc, les âmes seront purifiées par le feu céleste (qui ne 'mord' que sur les méchants) : le monde, l'enfer et le purgatoire seront dissous, et les âmes purifiées de tous les êtres vivants iront au Paradis.

Représentation d'un des mages en route....

Le Pic de l'aiguille et, au loin, la forteresse de Polignac

FORTERESSE DE POLIGNAC

Mérite le détour....

A cinq kilomètres du Puy-en-Velay, se tient cette forteresse, construite sur une butte volcanique qui a été fermée sur le côté resté ouvert, et comblée.

Balade dans le village, au pied des remparts

Rue du village.

On peut se promener dans l'enceinte de la forteresse : quelques bâtiments, chemin de ronde, puits, ruines des cuisines, … bancs ici et là … cimetière, ...et on peut monter en haut de la tour...

Voilà, nous y sommes.... Noter que la tour était équipée d'un monte-charge central, qui traversait tous les étages. Je suppose que cette structure que l'on voit ici au centre servait (par en-dessous) de point d'ancrage du monte-charge.

D'en haut, vue sur l'enceinte en contrebas, et la vue s 'étend au loin jusqu'au Puy-en-Velay, que l'on devine sous le nuage.

JPCiron

Coeur de la Chapelle Saint-Michel d' Aiguilhe.

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :