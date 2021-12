Félin pour l’autre

Partir afin de mieux Revenir. Comme un appel irrésistible aux escales. Quitter la France pour constater la différence, entre ici et l’ailleurs. Quelle que soit la destination, l’Afrique, l’Asie, le Proche et Moyen Orient, les Tropiques, l’Équateur. Le long des quais des zones portuaires, des gares transits, aveugler par les lueurs des tarmacs d’aéroports.

Quai des cargos, je m'allume une cigarette Dunhill à l'aide de mon briquet Dupont. Le vent se lève, soleil couchant, la mer balaye l'étrave des navires en escale.

Fixant l'horizon tel un capitaine au long cours, j'ignore encore mon cap, ma destination. Surgissant de l'ombre, plein phare, à l'autre bout de la jetée, un coupé sport noire arrive vers moi. La vitre teintée descend lentement laissant apparaître un visage. Blonde platine, gloss sur les lèvres, vernis sur les ongles, cheveux qui ondulent à la perfection, Rimmel impeccable surlignant son regard bleu pétrole. D'un signe de tête elle m'invite à bord du véhicule, une somptueuse Ford Mustang. Talon aiguille au plancher sur l'accélérateur, crissement des pneus comptes tours qui s'affolent en zone rouge, la berline tel un pur sang se cabrant dans un dernier hennissement chasse de côté laissant derrière elle une épaisse fumée blanche ainsi que la trace de son passage. On trace la route au rythme des lignes jaunes sur la highway qui défilent. Virée nocturne, escapade noctambule pour une américaine qui dans la nuit déambule. Un soir dans l'après minuit en mode cruiser on quitte la zone portuaire afin de rejoindre la corniche sur laquelle s'éventre les vagues le long des brises lames prêt du sémaphore. On arrache le bitume, se déroule alors l’asphalte, confortablement installé dans les sièges en cuir rouge. Volutes de cigarettes s'envolant vers le ciel de toit, regards complices à travers le reflet du rétroviseur, je pars accompagné de la belle inconnue mains sur le volant vintage, ses yeux hypnotisées par la ligne d'horizon.

Mes nuits sont plus belles que vos jours. Nuits blanches intenses entre volutes et vapeurs d'alcool qui s'envolent vers des horizons incontrôlables à travers lesquels parfois je décolle en état d’apesanteur. Je traverse mon triangle des Bermudes et soudain j'en oublie mon attitude, égaré au point de non retour longeant la latitude d'un tropique amnésique.

En état de plénitude artificielle, je plane et voltige au delà des frontières, franchissant l'atmosphère, ne ressentant plus aucune sensation de vertige. Sublime amour éphémère de l'instant présent, d'un mirage anormal, me transporte vers l'inconnue qui m'enlace, m'embrasse, s'agace puis s'arrache vers l'ailleurs.

Au vent mauvais l'aventure pris dans la tempête des colères de Neptune, d'Eole, je m'affole, déconne quand surgit la grande barrière de corail, là où rôdent les grands prédateurs venant des profondeurs afin de m'accompagner vers le naufrage, la noyade. Il y a bien longtemps que j'ai rendez vous avec moi même, sans avoir pris la peine de chercher à connaître et comprendre mon autre. Dans l'errance de mes turpitudes, incertitudes, je continue la quête d'un graal introuvable en terra incognita.

Si tu croises mon regard éperdu, pupilles dilatées, hypnotisées par la lumière d'un lever de soleil aveuglant, promets-moi de ne rien dire. Pourtant près du phare, loin de la digue qui mène à la jetée, on s'aima fort.