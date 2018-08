Lorsque l’on souhaite visiter la Pologne, les villes de Cracovie, Varsovie ou même Gdansk semblent être des destinations incontournables. Pourtant la Pologne regorge de petites villes, certes moins connues, mais qui valent également le détour. Grudziądz, ancienne forteresse teutonique fait partie de ces petites pépites.

Un joyau caché au cœur des fortifications teutoniques

La charmante petite ville de Grudziądz (prononcez « groudjiandz ») domine la Vistule depuis le XIe siècle et offre aux visiteurs la possibilité de découvrir sa riche histoire et des vestiges plusieurs fois centenaires. Située à une soixantaine de kilomètres de l’autre cité teutonique de Toruń et à quelques 200 kilomètres au nord-ouest de la capitale Varsovie, Grudziądz se découvre tout aussi bien depuis l’intérieur de ses remparts que depuis l’extérieur de la ville.

La partie moderne de la ville est très facile d’accès en voiture et offre de nombreuses commodités (cinéma, centres commerciaux…), mais pour en découvrir le cœur historique et admirer les fameux bâtiments en briques rouges typiques de l’époque prussienne mieux vaut laisser sa voiture un peu à l’écart et s’aventurer à pied dans les rues pavées.

Bon à savoir : avec moins de 100 000 habitants, Grudziądz est la plus petite ville de Pologne à disposer de son propre réseau de tramway qui s’étend sur environ 9 kilomètres.

Grudziądz : une histoire qui se dévoile dans chaque ruelle

Le Stary Rynek (place du vieux marché) rappelle aux visiteurs l’importante histoire militaire de la ville avec son monument central du Soldat Polonais. En été, la place est bordée de charmantes petites terrasses où il est possible d’étancher sa soif avec l’une des nombreuses bières polonaises ou encore de déguster quelques spécialités locales.

Envie d’une petite marche digestive après ça ? Le parc Góra Zamkowa permet à ceux qui ont le courage d’y monter de profiter d’une vue exceptionnelle sur la Vistule et de découvrir les ruines du château teutonique qui jouxtait la Tour de Klimek.

En fin de journée, quoi de plus agréable que de se balader au fil de l’eau ? Juste à côté de la statue de l’Uhlan avec une Jeune Femme se trouvent les escaliers qui mènent au bord de la Vistule. D’en bas, la vue sur Grudziądz et ses remparts nous renvoie alors vers une autre époque et l’on prend alors pleinement conscience du charme et du caractère pittoresque de cette ville. En longeant les bords du fleuve on apprécie alors le calme des lieux et avec un peu de chance il est même possible d’y voir parfois quelques cigognes et bien d’autres oiseaux qui peuplent la région.