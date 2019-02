La cathédrale de la Dormition à Iaroslavl symbole du fait religieux dans la vie politique post-soviétique ?

Pourquoi une photo de la cathédrale de la Dormition à Iarosolavl est-elle si populaire ?

De façon à première vue inexplicable, une photo de la cathédrale de la Dormition prise en été, à Iaroslavl, est la troisième image en terme de popularité d'une galerie en comptant plus de deux milles. Elle a, de plus, servi longtemps de "photo de profil" à un groupe Facebook de photographes russes.

Iaroslavl, est une ville historique se trouvant en Russie d'Europe, au Nord Est de Moscou. Elle se situe le long de la Volga qui, bien que fort éloignée de son embouchure dans la mer Caspienne, y est déjà large, profonde et navigable. La cathédrale n'est pas l'édifice le plus célèbre ni le plus remarquable de Iaroslavl qui compte de nombreux trésors en terme de patrimoine. Elle a été détruite en 1937 et reconstruite dans de plus larges proportions à partir de 2004, provocant des inquiétudes de la part de l'UNESCO, le centre de Iaroslavl étant inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Elle fut ouverte au culte en 2010. Le principal mécène du projet fut Viktor Ivanovich Tyryshkin, un homme d'affaires et philanthrope russe, président de VIT Corporation LLC, spécialisé dans la construction de logements.

Vraisemblablement l'intérêt de la photo réside-t-il dans sa composition, assez spontanée, et son beau ciel bleu contrastant avec les dômes dorés ? Elle correspond probablement à l'image contemporaine que beaucoup de ressortissants étrangers, n'ayant pas visité la Russie, en ont. Elle est peut-être la représentation que ceux, qui connaissent la Russie, aimeraient en avoir. Elle témoigne certainement de l'importance qu'a prise la religion orthodoxe dans l'affirmation d'une identité post-soviétique. De nombreux évènements récents sont là pour en rappeler le caractère sensible, y compris sur le plan politique.

On note, par ailleurs, que Iaroslavl est une destination faisant partie des voyages organisés pour des groupes de touristes français tels que les itinéraires de la « Sainte Russie », les « Villes de l'Anneau d'Or » ou les croisières fluviales. Elle appartient donc à une sorte de "Russie classique" à mille lieux d'autres endroits étonnants et spectaculaires de ce territoire immense comprenant tant de religions, de cultures, de langues, d'architectures et de peuples différents.

Article aussi paru sur le Regards sur le monde