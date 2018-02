La « Fotosessiya » une culture photographique russe et ukrainienne

Dans mes deux précédents articles, j'ai expliqué comment l'immensité sibérienne a fait de moi un photographe qui voyage alors que j'étais, auparavant, un voyageur qui photographie. Ici, je vais aussi expliquer que la Sibérie a fait, aussi, de moi un photographe portraitiste. Voilà, une conséquence inattendue de cet endroit du monde si austère mais si accueillant, la dernière vraie et attachante terre d'aventure.



Découverte inconfortable de la "photo session" en Russie

Des points de vue encombrés

En Russie, je fus surpris par une pratique que je n'avais pas observée en France, ni même ailleurs. Les personnes, principalement les femmes et les jeunes filles, avaient pour habitude de se faire prendre en photo bien avant la systématisation des « selfies » sur téléphone mobile. Elles choisissaient les beaux endroits, que j'aurais préférés dégagés. Elles se maquillaient. Elles posaient. Elles me demandaient quelquefois de les prendre en photos. Breton relativement réservé, je vivais ces requêtes plutôt comme une contrainte, voire une forme de narcissisme, qui m’était inconfortable.Il me faudra quatre ans pour comprendre que cet état d'esprit pouvait, aussi, être une opportunité.

"Baikal modeling"

Je me souviens, notamment, de Katerina S., de Saratov, lors de notre retour des Monts Saïan vers Irkoutsk. Elle demanda à Andrey de lui faire une фотосессия ("session photo") sur les bords du Baïkal. Je n'en revenais pas de la voir sortir son rouge à lèvre, son fond de teint, son mascara.

Nous avions vécu plus de dix jours sous une pluie quasi ininterrompue, glissants dans la boue ou hébétés et recroquevillés au sommet d'une montagne, dans un orage d’apocalypse. Nous avions littéralement usé et ensanglanté nos postérieurs sur les selles impossibles, qui harnachent les chevaux bouriates. Nous avions poussé nos montures dans des rivières en crue. Nous avions dévalé des flancs d'éboulis abrupts où ne voulaient pas s'engager nos équidés. Nous devions prendre leurs brides pour les entraîner derrière nous, au risque qu'ils ne chutent sur notre dos. Les fois où le ciel se dégageait, nous étions dévorés par les moustiques et les taons. Pour nous venger, le soir sous la tente, nous les écrasions grâce au froid qui les paralysaient. Et voilà notre aventurière redevenue une touriste, pensais-je.

Non, Katerina était russe, tout simplement. Elle avait raison. Peu nombreux sont ses compatriotes ayant vu le lac Baïkal, la « perle de Sibérie ». Ils la revendiquent, pourtant, comme une merveille emblématique de la Russie. C'était une mémoire qu'il fallait garder. Katerina disposait d'un photographe de talent, Andrey B. , dans un des cadres les plus grandioses qui soient au monde. Deux ans après, je devais faire une session photo, avec cette amie et avec sa mère, en Bretagne. Mais n'anticipons pas.

Une belle histoire sibérienne

Un bureau de poste surprenant

De nouveau en Sibérie, au cours de l'été 2010, je m'étais fait à l'idée que la pratique de la "photo session" faisait partie de la culture nationale. Mieux, je me sentais prêt à jouer le jeu. Après une deuxième expédition dans les Monts Saïan, purement tournée vers la nature, la montagne et les paysages, je me suis rendu à Yakoutsk. Dès le lendemain de mon arrivée, dans cette ville que je découvrais pour la première fois, dans une chaleur accablante - thermomètre public bloqué à 38°C avant de rendre l'âme (quelques mois plus tard, j'y connaîtrai -50°C) - j'ai vécu une situation assez étonnante. Elle allait me pousser, une nouvelle fois, à évoluer.



Au risque de digressions, il me faut raconter cette belle histoire. A la poste, deux jeunes femmes, de simple mais excellente présentation, me voient travailler sur mes albums en ligne et aperçoivent mes photos de la Feria de Jerez. Interloquées, elles souhaitent regarder. Je ne comprends pas les commentaires. Une des deux me passe un téléphone portable. Un homme, Aleksander, se présente poliment en anglais comme le "make-up artist" de Yana-Maria. (Make-up artist, WTF ?). Il me transmets leur demande de bien vouloir faire une séance de photo avec les deux amies. Voilà, ça se passe comme ça. On est, très, très loin de la France. Vous ne cherchez pas les modèles. On ne parait pas surpris par le fait que vous preniez des photos. Au contraire, on vous sollicite à cette fin.



Nous prévoyons de nous recontacter. Plus tard dans la semaine, par le truchement de Vera S., une amie, à cette époque Vice-Ministre des Affaires Extérieures de la République Autonome de Yakoutie, nous précisons le lieu, la date et l'heure de la rencontre. Dima est heureux de me guider dans Yakoutsk pour pouvoir pratiquer la langue anglaise. Par la même occasion, il est désireux de passer quelque temps avec Viktoria, sa discrète camarade étudiante Nous avions, donc, initialement prévu d'aller photographier, tous les trois, le port en fin de journée. Nous nous retrouvons devant l’hôtel « Polar Star », lieu de rendez-vous habituel. Changement de programme.

Sur les bords de l'immense fleuve dans la lumière d'une longue soirée d'été

Nous sommes rejoints par Yana-Maria ainsi que par Maya et sa petite sœur. Nous montons, ensemble, dans la grosse voiture tout terrain de Maya. Je suis un peu surpris de voir une étudiante disposer d'un tel véhicule. Mais pourquoi pas ? J'offre à titre de présentation un porte-clefs tour Eiffel. C'est un petit présent qui permet de ne pas arriver les mains vides. Il est généralement apprécié. Je reçois, en retour, un stylo en argent dans un coffret cadeau... Mais où suis-je donc ? Dans le coffre, Dima s'exclame : "Bernard, Yana-Maria is Miss Yakutia !"





Pour comprendre la situation, il faut revenir quelques jours en arrière. Maya est fille et modèle du principal joaillier de Yakoutsk - entre autres richesses, cette ville est la deuxième capitale mondiale du diamant. Maya, accompagnée de Yana-Maria, Miss Yakutia 2009 et finaliste Miss Russia 2010, était venue à la poste de Yakoutsk car, à ce moment là, la connexion Internet de la société était en panne. C'est ainsi que nous avons lancé cette « session photo » sur les bords de l'immense fleuve Léna, né près du Baikal et se jetant dans la mer des Laptev, océan arctique.

Bien qu'il se soit agi de photos privées, quasiment des photos de vacances, les deux amies étaient venues avec plusieurs tenues et étaient maquillées par un professionnel. Ce n'est pas une coutume observable en France. Dans cette partie de l'Europe de l'Est (voire Asie, pour ce qui est de la Sibérie) il est infiniment plus facile de travailler la photo de portrait que dans notre pays. On en vient à vous le demander, comme nous l'avons vu. Et on vous remercie pour cela. Yana-Maria et Maya furent les premiers portraits posés et organisés, que j'ai eu l'occasion de réaliser. Ce fut au cours de mon cinquième et avant dernier voyage en Russie. Outre le bon moment passé, ensemble, ces deux amies m'ont, sans le savoir, ouvert les portes d'un autre monde. Je retrouverai, par la suite, ce rite de la « session photo » en Ukraine.

Fascinant froid extrême

"Yakutia in winter. By Bernard Grua" : "Bernard Grua is a French photographer. I thought photography is his job, but it appeared to be his hobby. Besides he fell in love with the Siberian region of Yakutia. Isn’t it great ? By the way, these winter pictures from his recent (second) visit to Yakutsk. Ok, no more words, enjoy his photos." Auparavant, je serai revenu en Yakoutie pour faire des images dans des températures extrêmes. En voici une présentation de Bolot Bocharev photographe et guide local.

Une belle histoire ukrainienne



Studio à Kyiv