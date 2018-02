La réalité virtuelle, avenir du tourisme ?

La réalité virtuelle possède de multiples applications dans des secteurs tels que l’industrie, la santé ou l’éducation. Le tourisme compte bien s’y mettre pour se révolutionner et permettre aux voyageurs de visiter n’importe quel endroit sans partir de chez soi. Une utilisation de cette nouvelle technologie tout sauf opportuniste.

Nombre de régions et monuments touristiques deviennent inaccessibles pour raisons de sécurité, mettant en péril l’économie de pays entiers. D’autres sites touristiques, comme Venise, l’Ile de Pâques ou les Galapagos, croulent sous un afflux de visiteurs qui met en danger des écosystèmes parfois fragiles. La réalité virtuelle donne la possibilité de voyager dans le monde entier sans danger, autant pour le visiteur que pour le lieu. Peu importe que cette excursion ne soit pas « réelle ». Depuis 54 ans, les vacanciers se rendent dans une imitation de la grotte de Lascaux, sans s’émouvoir de ne pas être dans l’original.

En 2017, plus d’un million de casques de réalité virtuelle se sont vendus dans le monde[1]. Pour le moment, le tourisme virtuel en est à ses balbutiements, avec la visite d’hôtels ou de villages de vacances en réalité virtuelle en agence. C’est un début, certes, mais l’avenir nous réserve d’autres expériences plus sophistiquées. On peut imaginer un système de voyage par procuration, comme l’explique Sophie Lacour, chercheuse et Directrice Générale d’Advanced Tourism2 : « selon la technologie haptique3, on peut ressentir le soleil, le sable et la mer sur son canapé. Sous la forme d’une e-peau, un seul voyageur peut faire voyager des millions de personnes connectées à distance… Ceci constitue une solution à la surfréquentation des sites ».

Frédéric Durand, Président et Fondateur de Diabolocom ajoute : « La question n’est pas de savoir si le tourisme virtuel va venir, mais quand. Et avec quel modèle économique ? Pour accompagner ces routards par procuration et pour créer ces visites virtuelles, il faudra des géographes, historiens, sociologues et naturalistes. Ensemble, ils nous feront vivre une expérience touristique documentée et enrichie. Les prochaines générations seront probablement ces voyageurs du futur ».