Le développement socio-économique et le tourisme en Asie

Le formidable développement socio-économique en Asie, une région comptant plus de la moitié de la population mondiale et un tiers du PIB mondial, est une réalité. Les facteurs pertinents de la croissance sont l'intensification de la connectivité aérienne, le développement d'infrastructures majeures, des voyages plus abordables, des réservations plus rapides et plus simples via des plateformes de tourisme en ligne et une facilitation importante des voyages. Avec une population de 4,2 milliards d’habitants, l’Asie et le Pacifique c’est la plus grande région du monde sur le plan démographique, représentant plus de la moitié de la population de la planète (56%). En 2017, le PIB de l'Asie et du Pacifique atteignait 27 500 milliards USD, le plus élevé de toutes les régions du monde, exprimé en dollars américains. En 2016, la production économique de l'Asie a dépassé celle des Amériques pour la première fois de la série historique.

Les revenus ont augmenté en Asie et dans le Pacifique depuis la dernière décennie. Le PIB par habitant de la région a plus que doublé, passant de 3 170 USD en 2005 à 6 620 USD en 2017. Il y a aussi de nouvelles destinations touristiques comme le Sri Lanka, dont le gouvernement promeut les opportunités touristiques à l’étranger. https://www.youtube.com/watch?v=HWgjE6e18sY&t=4s

Le classement mondial des arrivées internationales comprend deux destinations asiatiques dans le top 10 : la Chine (4ème) avec 61 millions d’arrivées internationales en 2017 et la Thaïlande (10ème) avec 35 millions. Le Japon, Hong Kong (Chine) et la Malaisie se classent respectivement aux 12e, 13e et 15e places. En 2016, 5,7 millions de touristes chinois ont visité l’Europe, dont 3,5 millions dans l’UE. À l’inverse, 5,5 millions d’Européens se sont rendus en Chine en 2016, dont 3,1 millions de pays de l’UE. L’Europe est la principale source de tourisme interrégional pour l’Asie et le Pacifique, représentant 11% de l’ensemble des arrivées en provenance de l’extérieur de la région. En termes absolus, les arrivées en Europe sont les plus élevées en Asie du Sud-Est (15 millions) et en Asie du Nord-Est (10 millions). Les Amériques sont la deuxième source de tourisme interrégional en Asie, avec 6% des arrivées. Le tourisme est également devenu un élément primordial des relations et de la coopération bilatérales entre l’Europe et la République populaire de Chine. Les voyages entre les deux destinations ont augmenté rapidement au cours des deux dernières décennies. En 2016, quelque 5,7 millions de touristes chinois de Chine continentale ont visité l’Europe, soit environ 5% du total des voyages au départ de la Chine. Sur ce montant, près de 3,5 millions (3%) étaient des voyages vers des destinations de l’Union européenne. Les pays européens comptant le plus grand nombre d’arrivées chinoises (dans les établissements d’hébergement) en 2016 étaient l’Italie, la France, l’Allemagne et l’Espagne. Les données de départ chinois indiquent que la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie sont les principales destinations du premier port d’escale. En provenance de Chine, les dix principales sources de voyages en Europe en 2017 étaient Shanghai, Beijing, Shenzhen, Guangzhou, Hangzhou, Chengdu, Nankin, Harbin, Wuhan et Chongqing. Les résidents chinois des villes de „premier rang“ ont en moyenne un revenu disponible par habitant plus élevé que ceux des villes de rang inférieur et représentent la plus grande proportion des voyages au départ. Les voyageurs âgés de 30 à 49 ans représentaient près de la moitié des voyageurs, avec un pourcentage légèrement plus élevé de femmes (54% à 46% d’hommes). Les loisirs représentaient 65% du but du voyage. Cependant, il y avait une forte composante de voyages d’affaires (19%). Il existe des politiques et des plans visant à développer la région de la grande baie de Chine, qui comprend les deux régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao, ainsi que neuf villes de la province du Guangdong : Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Zhongshan, Dongguan et Zhaoqing. , Jiangmen et Huizhou. L’objectif est de créer une zone socio-économique viable et compétitive, comparable à trois des économies les plus connues de la région de la baie, à savoir : l’État de New York, la région de la baie de San Francisco et la région de la baie de Tokyo. En 2016, le PIB de la région de la grande baie de Guangdong – Hong Kong – Macao a atteint 1,38 billion de dollars américains. La région de la grande baie est également la région du tourisme qui connaît la plus forte croissance en Chine. Les villes dont les niveaux de développement touristique sont plus élevés dans le Guangdong sont concentrées dans la région du delta de la Rivière des Perles où se situe la région de la grande baie, notamment Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai et Foshan, qui représentent la grande majorité du revenu touristique total de la province.