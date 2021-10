Le voyage à Nantes (2021)

Le Voyage à Nantes est depuis 2012, un musée urbain, en intérieur et en extérieur, avec expositions permanentes et temporaires. Il suffit de suivre la « ligne verte », tracée sur le sol, et d’avoir de bonnes jambes, pour en parcourant Nantes (et les environs) découvrir, gratuitement, une cinquantaine d’œuvres temporaires ou pérennes dispersées dans la ville. En plus des expositions temporaires organisées dans certains musées.

Dans ce parcours, on retrouvait bien sûr, les lieux emblématiques que sont le Château des ducs de Bretagne, cette année avec une remarquable exposition du Béninois Romuald Hazoumé, le Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage, les Machines de l’Île et son fameux éléphant qui arrose les curieux ravis…, le Jardin des Plantes qui propose ses taupières et autres fantaisies, le Passage Pommeraie… Des installations des années précédentes qui font désormais partie du décor urbain. Qui sera enrichi par certaines des nouvelles œuvres mises en place cette année…

Les quelques images ci-après donnent une petite idée de la richesse du parcours avec une mention particulière pour l’œuvre, réaliste et poétique, du Yoruba universel, le Béninois Romuald Hazoumé.

En parcourant la ville, on peut revoir des sites anciens, en découvrir quelques uns ignorés lors des années précédentes , en plus de la nouvelle cuvée...