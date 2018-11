Les Açores, un paradis insoupçonné

Un archipel à découvrir

Peu connu du grand public

Constitué de 9 îles portugaises l’archipel des Açores émerge au milieu de l’Atlantique entre l’Europe et l’Amérique. S’étendant sur 600 km, ce chapelet d’îles est presque imperceptible sur une mappemonde car ses îles ont des surfaces comprises entre 747km² et 17km². À titre indicatif, la Corse a une superficie de 8 680 km².

Accessible uniquement par avion, la destination est desservie depuis les principaux aéroports européens. Et pourtant, les Açores n’évoquent pas grand chose pour le grand public si ce n’est son célèbre anticyclone. En effet, zone de haute pression atmosphérique, ce phénomène météorologique est responsable du temps ensoleillé en Europe.

Ces terres sont particulièrement appréciés des navigateurs car elles constituent un point d’escale dans la traversée de l’Atlantique. En revanche, aucune plage de sable blanc constellée de cocotiers n’est à déclarer sur l’archipel, ce qui explique en partie sa inhibition du tourisme de masse.

Une richesse naturelle protégée

D’origine volcanique, les Açores offrent des paysages naturels à couper le souffle. Forêts luxuriantes, collines couvertes de fleurs, falaises abruptes plongeant dans l’océan, lacs verdoyants, sources thermales, piscines naturelles, cascades cristallines et cratères endormis. À noter que chacune des îles possède sa propre identité et ses centres d’intérêt !

La flore bénéficie d’un climat doux avec des températures moyennes comprises entre 15°C et 26°C et de fréquentes précipitations. Dans la même journée, il est courant de rencontrer la pluie, le brouillard puis un grand soleil.

La faune y vit paisiblement, préservée de toute pollution et affluence. On peut y admirer de nombreux cétacés comme le cachalot, les dauphins et les baleines. Les oiseaux ont aussi trouvé refuge ou sont simplement de passage pendant leur migration sur ces terres d’Atlantique.

Un patrimoine culturel typique

Il est important de souligner le rôle qu’ont joué les Açoriens dans la beauté de leurs îles. Le respect de l’environnement fait partie de leur ADN.

Les exploitations agricoles de taille humaine sont adaptées au climat et à la typologie du terrain. Des subventions européennes ont d’ailleurs été débloquées pour soutenir et développer ces infrastructures. De même, la gestion des déchets est une préoccupation des Açoriens désireux de préserver leurs terres.

De nombreux produits locaux font la fierté des autochtones pour leur qualité : le vin de Pico, les fromages de São Jorge, les ananas, les bananes et les thés de São Miguel.

L’architecture Açorienne témoigne de l’identité Portugaise avec ses façades claires et ses couleurs vives autour des fenêtres mais les constructions sont édifiées avec des matériaux locaux comme la basalte et la chaux. Les villages pittoresques, dont Angra do Heroísmo classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, comptent de multiples églises ornées d’azulejos, petits carreaux de faïence décorés. Très peu d’immeubles hauts ou de complexes hôteliers ne viennent dénaturer ce paysage. Les “miradouros”, belvédères offrant des vues spectaculaires sont des lieux paisibles et propres où il est possible de pique-niquer en famille ou entre amis.

Amateurs chevronnés de randonnées ou simples amoureux de la nature, les Açores constituent une destination authentique qui regorge de trésors. Alors, comment ne pas succomber au charme ensorcelant de cet archipel ? Néanmoins, restez discret, n’en parlez-pas autour de vous, ces îles doivent rester notre secret… !

Lauriane Musetti