Ce qu'il faut craindre, ici, ce n'est pas le chien mais le Vésuve. Toujours endormi mais jamais éteint... Les environs de Naples, ce sont les vestiges romains qui rappellent ses sautes d'humeur et la côte amalfitaine. A partir de Naples, avec le train, on peut aller facilement à Herculanum ou Pompéi , pour les vestiges romains et, à Sorrento. A partir de Sorrento, le bus permet d'atteindre Amalfi par la côte et Capri par bateau... Les vestiges les plus célèbres sont ceux de Pompéi. Bien des pièces essentielles sont dans les musées. Il reste le site...

Les "environs" de Naples, c'est aussi la côte amalfitaine Mais pas plus que Rome, tout cela ne peut "se faire" en un seul jour, avec le bus.

Quelques images de Sorrento... de la côte de Sorrento à Amalfi... pour allécher les candidats au voyage. Sorrento

... de la côte de Sorrento à Amalfi en bus...

... et, enfin, Amalfi.