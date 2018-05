Lisbonne - tout ce que le touriste doit éviter

Cher futur visiteur de la ville de Lisbonne,

Saviez-vous que Fernando Pessoa, un grand poète portugais, rêvait de créer une petite entreprise de services de traduction, interprétation et visites guidées ? Pour cela, il a écrit un livre en anglais intitulé Lisbon - everything the tourist must see.

Cet ouvrage de Pessoa m'a donné l'idée de faire quelque chose du genre, mais à l'envers. Donc, cher touriste, ne vous attendez pas à lire les sempiternelles suggestions des guides de voyage. Ce que vous allez connaître, c'est tout ce qu'il faut éviter à Lisbonne :

1 - Airbnb - vous avez sûrement rêvassé en regardant les annonces de location de logements sur le site de Airbnb à Lisbonne. On y voit de chouettes petits appartements bien coquets, situés dans les vieux quartiers. C'est beau, n'est-ce pas ? Cependant, lorsque vous effectuez votre réservation, vous contribuez à la gentrification de ces quartiers, avec toutes les conséquences négatives qu'on connaît : l'expulsion des vrais habitants, la fermeture des petits magasins de quartier, l'augmentation des prix de l'immobilier... sans parler du risque de n'avoir que des touristes comme voisins. Pas très réjouissant. Il vaut mieux se loger dans des hôtels ou des petites pensions ou des hostels très sympatiques.

2 - le tramway n° 28 - dans tous les guides touristiques et les émissions à la télé, on vous parle sans cesse de ce foutu tramway. En effet, il fait un très beau parcours le long de la vieille ville, un vrai régal pour les yeux. Sauf que, sauf que... il y a des files d'attente monstrueuses, car les touristes le prennent d'assaut - alors que ce n'est pas un tramway touristique ! - et, en plus, vous risquez d'être serré comme dans une boîte de sardines. Pas très réjouissant, non plus. Sauf si cela vous procure une jouissance infinie (car tous les goûts sont dans la nature)... Il y a beaucoup de bus et de tramways spécifiques pour les touristes. Prenez-les et laissez les lisboètes se déplacer librement.

3 - les sandwicheries et autres pièges à touristes - si vous voulez trouver des petits coins typiques où l'on mange pas cher, il va falloir chercher beaucoup... car il y en a de moins en moins. Et oui, à Lisbonne, l'appât du gain rend certains lisboètes particulièrement cons, car ils tuent la diversité gastronomique, en ouvrant des sandwicheries ou en proposant des trucs bidons, comme les "pastéis de bacalhau" (beignets de morue) farcis au fromage "Serra". En effet, les beignets de morue sont vachement bons et le fromage "Serra" est à se rouler par terre, mais les deux ensemble... c'est l'indigestion assurée.

4 - les boutiques de souvenirs et les produits pseudo-gourmets - en effet, le tourisme déréglé fait beaucoup de ravages à Lisbonne, car de très nombreux magasins historiques, qui font partie du patrimoine de la ville, ferment leurs portes, à cause de la cupidité des propriétaires des immeubles, tout en étant remplacés par des boutiques de souvenirs à la con, comme "O mundo da sardinha", qui vend des boîtes de sardines "gourmet". Franchement, vous pensez vraiment que les sardines en boîte sont une spécialité gastronomique ? Détrompez-vous, c'est encore un piège à touristes.

Conclusion : si vous voulez aller au Portugal et rechercher tout ce qui est authentique et différent de chez vous, évitez Lisbonne - et le Porto aussi, car il subit les mêmes ravages touristiques. Au Portugal, il y a tellement d'autres choses à voir... ouvrez bien vos yeux, et vous verrez plein de belles choses.