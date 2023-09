’’Middleton Place’’ (South Carolina) - Côte Est des USA

Cet Article de voyage fait suite à celui sur « Charleston ». C'est aussi essentiellement un reportage photographique : j'essaie de communiquer un vécu, un ressenti. Les informations historiques & pratiques étant facilement accessibles sur internet. (photos JPCiron)

Ce qui ne m'empêche nullement d'exprimer à l'occasion un point de vue sur tel ou tel sujet.

Ainsi, j'ai pris l' opportunité de récents Articles de Voyage pour :

>> avoir une pensée pour ''les disparus'' (la populations Indienne autochtones qui ne représentent plus que 2% de la population des USA). Et pour explorer pourquoi-comment de telles choses ont pu intervenir 'naturellement'.

>> parler des populations Africaines ''importées'' de force aux siècles derniers, et m'intéresser au lien entre les Valeurs éternelles du religieux et les Principes/ actions du politique (et du citoyen).

Les prochains Articles de voyage seront sur Manhattan, un fleuron occidental.

En fait, au final, à travers ces réflexions de voyages, les vues que j'exprime parlent surtout de nous.

>> MIDDLETON PLACE (Plantation) / South Carolina

Middleton Place est le lieu de résidence d'une extrême minorité, du temps de l' esclavage. Les jardins y ressemblent à ce qui se faisait alors de mieux en Europe...

Elégance...

Grâce...

Volupté...

Cet énorme chêne, au loin est donné pour avoir près de 1000 ans.

Derrière, une grande étendue d'eau où des alligators se déplacent.

Le parc comporte de petits coins sublimes...

Voici la ''maison musée''. On y entre par groupes, en laissant les sacs à dos dans des casiers prévus à cet effet. (pas de photos)

Très intéressante visite de la maison des maîtres de lieux : salon, bibliothèque, chambres,...

Une partie des constructions d'origine a survécu.

Superbe jardins !

Royal...

Jolie vue sur les étangs ''papillon''

(Chaque étang représente une aile)

Des paysages ''construits'' qui laissent bouche bée...

Un joli point de vue depuis l'entrée du restaurant.

On y mange bien. C'est aussi un endroit reposant.

Réserver.

Notez la petite construction en contrebas : elle abrite une source (prochaine photo). L'évaporation rafraîchit les pots qui baignent dans l'eau.

J'ai un faible pour cet endroit : un banc confortable qui tourne le dos au monde extérieur, et qui permet de dialoguer avec cette statue de marbre blanc...

Ce petit coin est une petite ''cour'' en cul-de sac.

Au calme. Peu fréquentée.

On repasse parfois au même endroit...

... toujours avec plaisir.

Et arrive toujours le moment de regarder l'avenir.

(à suivre : Manhattan)

JPCiron

