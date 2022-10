NEANDERTHAL : un voisin des temps anciens, dont des gènes ont ’voyagé’ jusque dans notre famille...

Pourquoi parler de Neanderthal ? Pour deux raisons : D'abord car Néanderthal gagne à être connu, et que dès lors, nous gagnons aussi en humilité. Ensuite car « Il n'y a pas de civilisation "primitive", ni de civilisation "évoluée", il n'y a que des réponses différentes à des problèmes fondamentaux et identiques. » (Claude Lévi-Strauss - La Pensée Sauvage)

J'ai écrit cet Article voici une dizaine d'années. Je le ressors tel quel du tiroir.

Source : vue d'artiste de "la bête", en 1909. (Dossier pour la Science)

Neanderthal était très certainement de peau claire, pour des raisons bien connues des scientifiques. Certains étaient roux.

Source : "Dossiers d'Archéologie" 2011 : reconstitution de visage effectué sur base d'un crâne.

Nous aimons à penser que Neanderthal a disparu du fait de notre supériorité de Sapiens.

En fait, Neanderthal a probablement disparu pour les mêmes raisons qui ont fait que bien d'autres races humaines ont disparu ces derniers 2 millions d'années.

Source : "Aux Origines de l'humanité" (Pascal Picq et Yves Coppens)

Neanderthal était physiquement quand même assez différent de Sapiens : un peu plus petit, bien plus trapu, beaucoup plus musclé/costaud, avec un front bas et un crâne allongé, avec un plus gros cerveau que Sapiens, des jambes plus courtes, une très grande cage thoracique qui ouvraient sur des fosses nasales plus amples, etc

Source : "Sciences et Avenir" 2013.



Le cerveau plus volumineux de Neanderthal était probablement structuré un peu différemment de celui de Sapiens. Cette différence apparaît dès la jeune enfance : la phase de "globulisation" de Sapiens semble absente/amoindrie chez Neanderthal. En outre, les différentes zones du cerveau adulte avaient des proportions différentes. Neanderthal ressentait/ pensait donc probablement un peu autrement de ce que nous connaissons pour nous-mêmes.





Source : "Sciences et Avenir" 2013



Neanderthal était-il "inférieur" à Sapiens ?



La race Neanderthal a vécu durant environ 250.000 ans, avant de disparaître progressivement voici 30 à 40.000 ans. Neanderthal a été au "top technologique" pendant environ 200.000 ans !! Avant même donc que Sapiens ne se distingue de manière significative de par sa production technologique.



Voyez donc un peu ce que Neanderthal était capable de fabriquer...

... nous serions bien embarrassés pour produire quelque chose d'approchant !!





Source : "Dossiers d'Archéologie" 2011

Source : "Dossiers d'Archéologie" 2011









A quoi ressemblait Neanderthal "dans le vie de tous les jours'' ?

C'est ce que Marylène Patou-Mathis, Directrice au CNRS, décrit très bien dans son livre, sur la base de travaux archéologiques :



"Neanderthal, Une autre humanité" Livre de Marylène Patou-Mathis, Directeur au CNRS



Neanderthal croyait très probablement en l'au-delà .

Il enterrait souvent ses morts. Les plus anciennes sépultures remontent à plus de 100.000 ans.

Les corps sont en position fœtale, et il a souvent des offrandes précieuses : pierres taillées, pigments colorés, coquillages,...





Source : "Dossiers d'Archéologie" 2011 - Plan en coupe verticale d'une sépulture neanderthalienne, localisée dans une grotte naturelle.



On a prétendu que ces sépultures étaient sommaires...

Mais que diable, une sépulture, c'est une sépulture !! Dans certaines zones montagneuses d'Asie, de nos jours encore, les morts ont une sépulture encore plus simple : ils sont déposés sur une pierre plate, en haut d'une corniche, pour être consommés par les oiseaux.

La forme de la sépulture est fonction de la croyance des gens. Elle est donc toujours digne.



Certains Neanderthal jouaient de la musique ... On a peu d'exemples.

Il est vrai que l'Art semble ne pas avoir été le point fort de Neanderthal !

Voici un exemple de flûte :





Source : "Dossiers d'Archéologie" 2011



Neanderthal soignait les malades .

Il avait des connaissances médicales et de pharmacopée.

Par exemple : amputation d'un pied à laquelle l'intéressé a survécu (cicatrisation de l'os).

Par exemple : pollens de plantes médicinales retrouvées dans des sépultures.



Neanderthal éprouvait de la compassion .

On a retrouvé de nombreux ossements de neanderthaliens qui présentaient de graves traumatismes osseux qui s'étaient cicatrisés/ ressoudés. Ces personnes ont donc dû être soignées et alimentées pendant des mois.



Neanderthal est un artisan émérite . Il avait des "ateliers".

Les fouilles archéologiques ont mis en évidence que la taille des pierres était très bien organisée : selon l'endroit où se trouvaient les affleurements lithiques de qualité (jusqu'à une distance de 50 km...), Neanderthal organisait seulement un atelier de dégrossissage sur place (et faisait la finition au campement), ou bien y faisait aussi la finition des pierres.

Sur l'exemple ci-dessous, on voit bien que l'aspect esthétique était recherché, qui représentait un travail qui allait bien au delà de l'utilitaire.



Source : Dossiers de l'Archéologie" 2011



Neanderthal maîtrisait le feu .

Bon, cela n'a rien d'exceptionnel, puisque Homo Ergaster, il y a 1 million d'années en Afrique, utilisait déjà le feu... et que voici 450.000 ans, en Bretagne, des pré-neanderthaliens l'utilisaient aussi... mais autant rappeler que Neanderthal lui aussi était au parfum...



Neanderthal pratiquait le troc .

Des objets élaborés sur matériaux rares ont été retrouvés à des centaines de kilomètres de leur lieu de production habituels.

Le mode de vie nomade de Neanderthal a contribué à faire fonctionner le système.



Neanderthal était le plus grand des chasseurs de l'humanité.

Il s'attaquait au très gros gibier. Il devrait donc chasser en groupe organisé. Son régime alimentaire était principalement carné.

Que ce soit pour la maîtrise de la planification des outils nécessaires et de la chasse elle-même, il utilisait nécessairement une forme de langage...

D'ailleurs, viser pour toucher une proie est une opération mentale exécutée dans l'hémisphère gauche du cerveau, qui est également l'hémisphère qui gère le langage.



Neanderthal était nomade .

Il ne construisait que des abris (genre coupe-vent) temporaires, ou bien il utilisait des grottes naturelles comme campement.



Neanderthal parait son corps de pigments colorés (oxydes de fer, de manganèse, ocres hématites,...)

On a retrouvé toute une variété de pigments dans des dizaines de sites neanderthaliens, où l'on a aussi retrouvé des moules et pilons de broyage des pigments. Certaines sépultures contenaient aussi des pigments.

Comme aujourd'hui chez certains peuples premiers de Sapiens, les signes sur le corps avaient sûrement une signification symbolique.



Neanderthal avait un "animal totem" : l'ours des cavernes.

Neanderthal chassait l'ours brun (animal agressif) mais pas l'ours des cavernes (qui est végétarien). On a même retrouvé les ossements de l'ours dans une sépulture faite pour lui tout seul !

Neanderthal avait certainement des croyances liées aux animaux. Ainsi, ses armes étaient de bois ou de pierre, jamais d'os ou de corne.



Neanderthal pratiquait probablement un culte des ancêtres .

En effet, il est assez fréquent que les squelettes soient retrouvés sans crâne... et des crânes sont souvent retrouvés sans squelette...

Les travaux archéologiques concluent que les crânes sont prélevés après inhumation et après décomposition.



Neanderthal était souvent cannibale .

On le note facilement aux traces de découpe que laissent les silex sur les os.

Il s'agissait probablement d'un cannibalisme rituel, lié à certaines croyances, comme il en existait il y a encore peu chez certains peuples premiers.





A la lecture de ce livre de Marylène Patou-Mathis, je conclus que Neanderthal était la plupart du temps un humain tout à fait comparable aux humains Sapiens de l'époque. Comparable, souvent équivalent/meilleur, mais clairement différent.





On connait trois races d'humains récentes : H. sapiens, H. neanderthalensis, H. denisova.

Ce dernier était un peu comme une autre sorte de Neanderthal, qui vivait à l'est de l'europe.

Dans un passé pas très lointain, ces trois races se sont rencontrées, et ont "échangé du matériel génétique". Ainsi, les Sapiens d'europe d'aujourd'hui ont approximativement 4% de gènes issus de Neanderthal, tandis que les Sapiens d'Océanie ont jusqu'à 6% de gènes Neanderthal+Denisova.

Les Sapiens d'Afrique, quant à eux, sont les plus "purs" de ce point de vue, tout en ayant une diversité génétique intra-sapiens bien plus grande.



Il est vrai que, voici 50.000 ans, soudainement, Sapiens a "changé de braquet" tant du point de vue technologique que de l'explosion de l'Art. A quoi cela est-il dû ? On ne sait pas.

Il y a cependant l'hypothèse formulée par Derek Bickerton, il y a 30 ans : l'invention de la SYNTAXE.

Celle-ci permet de mieux structurer, exprimer, et transmettre des idées.... ce qui ouvre les portes de l'Art, de nouvelles technologies, et permet des structures sociales plus complexes.

Les Sapiens modernes sont donc plus avancés technologiquement que Neanderthal, mais ils sont cependant incapables de concilier nature et culture... ce qui pourrait d'ailleurs contribuer à les amener à leur perte !!



JPCiron (juin 2013)

