’’Okefenokee Wildlife Refuge’’ (Georgia) - Côte Est des USA

Cet Article de voyage fait suite à celui intitulé « De Saint Augustine à Savannah ». C'est aussi essentiellement un reportage photographique : j'essaie de communiquer un vécu, un ressenti. Les informations historiques & pratiques étant facilement accessibles sur internet. (photos JPCiron)

>> OKEFENOKEE National Wildlife Refuge

https://www.fws.gov/refuge/okefenokee

https://www.fws.gov/sites/default/files/documents/OkefenokeeGeneralBrochure-508.pdf

https://fr.wikipedia.org/wiki/Refuge_faunique_national_Okefenokee

C' est une énorme réserve de marais de 1600 km2.

Y vivent 600 espèces de plantes et plus de 400 espèces animales (sans compter les insectes). On le visite en barque motorisée silencieuse ou en canoë. Sur réservation.

L'accès au grand Canal se fait par ce passage, entre les deux arbres.

Deux Cyprès chauves.

Un alligator occupé à sa sieste.

Cette grande avenue est bordée d'arbres couverts de ''spanish moss''. Ce qui lui donne cet air sévère

Ils sont chez eux... Celui-ci avance sans faire de sillage.

Une splendide ''prairie''.

Parterre d' iris

Autre prairie. Un peu plus touffue.

En regardant de plus près la prairie précédente, on note la présence d'un alligator, au centre le la prairie.

"Golden Club" (Orontium aquaticum)

Butor Américain. L'oiseau s'est immobilisé à notre approche.

Avec la queue ainsi posée, il pourrait s'élancer à toute vitesse.

Au sortir du parc, à quelques kilomètres, se trouve une promenade vers une tour d'observation (représentée sur la photo)

De là-haut, on a une vue plongeante sur un étang. Il grouille de tortues.

Un zoom permet d'en apercevoir une partie, posées sur le sable.

Un petit exemplaire de 'spanish moss', vu de près. (dix cm de hauteur environ) - De son vrai nom Tillandsia usneoides, de la famille des Broméliacées.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tillandsia_usneoides ;

Un gardien, en sortie de parc, au bord de la route goudronnée...

Vu le nombre d'alligators de toutes tailles que l'on rencontre, je suppose qu'il y a beaucoup de proies qui vivent sous l'eau...

(Prochain Article ''Voyages'' : Charleston)

JPCiron

Note : je ne m'oppose pas à ce que mes articles soient republiés (totalement ou partiellement) (traduits ou non), pour peu que soit rappelée l'adresse Web de l'Article concerné (sauf utilisation commerciale).