Ruin bars in Budapest… Szimpla Kert, etc.

La clientèle des Ruin bars est aussi cosmopolite que bigarrée. Des naufragés, des badauds, des curieux, des bohèmes, des BCBG, des étudiants en nombre. Une faune de jeunes, de moins jeunes, de franchement vieux, tous venus des 4 coins du globe assouvir leur fantasme d’un monde alternatif et étancher leur soif sur fond de brouhaha polyglotte ou domine l’anglais – sur lit de hongrois naturellement, mais d’espagnol aussi, d’italien ou de français parfois… On s’enivre, on médite, on se recroqueville, on rit, on se jauge on s’aime ou s’affronte en joute oratoire sur le fil d’heures livrées à elles-mêmes – Tapissés de rêves et de l’esprit informulé de déviances en devenir…

Parmi les établissements du genre ou relèvera l'Instant, ses dédales à n'en plus finir et sa cour piste de danse ; ou encore le Kuplung avec sa salle de concert ou transpirent les humeurs hongroises… Il s'en trouve pour tous les goûts. Mais s'il fallait, faute de temps, n'hanter qu'un seul Ruin bar, alors rendez-vous au plus fameux d'entre eux, le premier à avoir vu le jour en 2002, je veux dire le Szimpla Kert. Et si une seule virée ne suffit pas à étancher votre soif d'étrangeté enchantée, retournez y. Si cela ne changera rien au fait que « le monde n'est pas là pour nous faire plaisir », au moins cela enfoncera un coin dans la monotonie des choses comme elles vont.