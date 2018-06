S’installer au Portugal - ce qu’il faut faire et, surtout, ne pas faire

Cher futur "expatrié" (ou mieux, cher futur immigré),

Tu as passé tes vacances au Portugal et tu as plein de beaux souvenirs. C'est sympa. Cela fait plaisir de voir que les touristes étrangers ont aimé visiter le pays où je suis né.

Voilà, tu as tellement aimé le Portugal que tu as décidé de t'y installer. C'est très bien aussi.

Cependant, pour que tout se passe bien, permets-moi de t'adresser quelques conseils :

1 - la langue portugaise tu apprendras. Eh oui, cela va (ou devrait aller) de soi. Quand on s'installe dans un autre pays, apprendre sa langue officielle est la moindre des choses. Tu as probablement rencontré des gens sachant parler le français ou l'anglais. En tant que touriste, tu as sûrement parlé avec des réceptionnistes à l'hôtel, lu des menus multilingues, parlé avec des chauffeurs de taxi baragouinant l'anglais, mais une fois installé là-bas, il faut apprendre le portugais. Si tu veux t'acheter des clopes ou aller au supermarché, ce n'est pas sûr que tu trouveras quelqu'un maîtrisant les langues étrangères. Et si tu veux survivre aux tracasseries administratives, tu as tout intérêt à apprendre le portugais, car les formulaires administratifs et toute la paperasse (ainsi que les sites internet officiels) sont uniquement rédigés en portugais. Bref, il ne faut pas croire que tout le monde là-bas maîtrise les langues étrangères.

2 - l'humilité et l'ouverture d'esprit tu cultiveras. Rien n'agace autant les portugais qu'un étranger friqué qui se prend pour le roi du monde et qui croit que tout lui est dû. En tant que touriste, les gens travaillant dans le secteur du tourisme te faisaient de grands sourires, mais en tant que résident, la fête et les privilèges c'est fini. Tu deviendras Monsieur ou Madame Tout-le-monde et tu devras te demmerder comme le commun des mortels.

3 - les gens du coin tu connaîtras. C'est aussi la moindre des choses. Essayer de connaître les gens du coin et parler avec eux, cela va de soi. À moins que tu ne préfères cultiver l'entre-soi, en ne côtoyant que des compatriotes qui trouvent le Portugal "très beau" et les portugais "très sympas", mais qui, au fond, n'en ont rien à foutre du pays où ils vivent (tous ne sont pas comme ça, mais quand même). Dans ce cas, il vaut mieux rester dans ton pays, non ?

4 - apprendre l'histoire, la culture et comprendre la société portugaises tu le feras. C'est un signe d'intégration. Enrichir sa culture générale ne fait pas de mal. En plus, tu devras apprendre à vivre avec le système fiscal, le service national de santé, subir les tracasseries administratives, entre autres choses pas très agréables... et là, ce n'est pas la peine de râler. Non, le Portugal n'est pas le Paradis sur Terre, mais je suis sûre que ton pays non plus.

5 - tes impôts tu paieras. Eh oui, c'est aussi la moindre des choses. Vivre aux frais de l'État portugais c'est immoral (bien que légal), car non seulement les portugais, mais aussi tes compatriotes qui restent dans leur pays paieront les impôts à ta place. Nous, les portugais installés dans ton pays, nous payons nos impôts et nous accomplissons nos obligations en tant que résidents. Personne ne nous a déroulé le tapis rouge lors de notre arrivée et il n'y a aucune raison pour qu'on le fasse pour toi au Portugal.

Et voilà. J'espère que ces conseils te permettront de bien comprendre ce qu'il faut faire et, surtout, ne pas faire une fois installé au Portugal.

Sur ce, je te souhaite bon voyage et, si tu as bien compris la leçon, la bienvenue.