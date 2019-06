Un amusant Guide de l’Architecture de Rome

Suite au succès de la première édition italienne, publiée une première fois en 2007, l’Editeur L'Erma di Bretschneider a souhaité publier une version française révisée et mise à jour du Guide de l’Architecture de Rome. Ce Guide séduira aussi bien les fans passionnés d’architecture, que les touristes curieux de la même manière.

Avec 300 pages, 24 quartiers, et plus de 500 monuments avec des descriptions et des photographies, ce guide est une vaie flânerie à travers la ville ancienne et la ville moderne pour un voyage extraordinaire.

Le Guide de l’Architecture de Rome n’est pas une simple invitation à enfourcher une Vespa et explorer la Ville Éternelle dans la lignée des « Vacances romaines » de Wyler en visitant des monuments réputés tels que le Colisée, le Panthéon, l’Escalier de la Trinité-des-Monts . C’est notamment une invitation à aller au-delà. Il souhaite faire découvrir les trésors méconnus de l’architecture romaine comme si l’on déambula dans le quartier Art Nouveau du Prati vers le Lungotevere, où les monuments anciens cohabitent, dans une symbiose éclectique, avec l’architecture moderne. Ou bien aller déguster un bon espresso dans le quartier moderne de l’EUR et goûter aux saveurs de l’architecture des années 1930 tout en contemplant le Palazzo della Cività del Lavoro (Palais de la Civilisation du Travail). D’une manière ou d’une autre, sera possible découvrir les œuvres d’Apollodore de Damas, de l’Empereur Hadrien, de Bramante, de Peruzzi, de Raphaël, de Michel-Ange, de Borromini, du Bernin, de Vanvitelli, de Koch, de Moretti, de Vicentini, de Meier, de Fuksas, et de bien d’autres noms célèbres dans le domaine de l’architecture.

Cependant, il ne faut pas oublier que pour vivre ces expériences on doit comprendre et mettre en pratique ce que Goethe disait : « … C’est seulement à Rome que l’on peut comprendre Rome ». Ce guide est la clé pour comprendre de nombreux monuments beaux et intéressants, dont beaucoup d’entre eux restent méconnus et à propos desquels on n’a jamais rien publié auparavant. Devant ces monuments, on pourra prendre ces mémorables « selfies » ! Dans le même temps, ce guide donnera les meilleures et les plus concises informations dont on pourra avoir besoin pour une recherche, qu’elle soit académique ou professionnelle.

L’auteur, Giorgio Muratore (Rome 1946 – Rome 2017) était Professeur d’Histoire de l’Art et d’Architecture contemporaine à l’Université de Rome « La Sapienza ». Il a gardé une adhésion active à ARTWATCH et à DO.CO.MO.MO International. Muratore a enseigné et donné des conférences dans les universités de Bari, Milan, Venise, à l’École d’Architecture de l’Université de Genève, à l’Architectural Association de Londres, au Musée de Louvre à Paris, et à l’École d’Architecture de l’Université de Pampelune. La traduction de ce guide faisait partie du projet initial qui remonte à 2007.