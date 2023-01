Un week-end à Prague : que faire et voir ?

Prague, située en République tchèque, est une ville fascinante et pleine de charme. Avec ses nombreuses attractions culturelles, ses restaurants proposant une cuisine savoureuse et ses quartiers animés, elle est idéale pour passer un week-end en amoureux ou entre amis. Découvrez dans cet article quelques idées d'activités à ne pas manquer pendant votre séjour à Prague.

Les incontournables

Visitez le château de Prague : classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce monument emblématique de la ville regroupe plusieurs bâtiments, comme la Cathédrale Saint-Guy, la Basilique Saint-Georges et le Palais Royal. Ne manquez pas non plus les jardins du château, d'où vous pourrez admirer une vue panoramique sur la ville.

Flânez dans le quartier de Malá Strana : avec ses rues pavées et ses maisons à colombages, ce quartier est l'un des plus pittoresques de Prague. Ne manquez pas la Place de la Vieille Ville et la Tour de l'Horloge, un incontournable de la ville.

Admirez la ville depuis les ponts : la rivière Vltava traverse Prague et est traversée par de nombreux ponts, comme le Pont Charles et le Pont de l'Archevêché. Depuis ces points de vue, vous pourrez admirer la ville sous un autre angle et profiter de la vue sur les toits de Prague.

Les expériences à ne pas manquer

Dégustez de la bière tchèque : réputées pour être, l'une des meilleures au monde, la bière tchèque est un incontournable lors d'un séjour à Prague. Vous trouverez de nombreux bars et brasseries dans le quartier de Žižkov, où vous pourrez déguster des bières artisanales et rencontrer des locaux.

Visitez le Musée de l'Absinthe : pour en savoir plus sur l'histoire de cet alcool controversé et goûter différentes sortes d'absinthe.

Découvrez le quartier juif de Prague : avec sa synagogue de style gothique et ses rues animées, ce quartier vous permettra de découvrir l'histoire de cette communauté et de ses traditions culinaires dans les nombreux restaurants du quartier.

Les moments de détente

Profitez du quartier de Hradčany : avec ses maisons colorées et ses jardins, ce quartier est idéal pour se détendre et profiter de la nature en plein cœur de la ville. Ne manquez pas le Palais de Belvedère et ses jardins.

Goûtez à la gastronomie tchèque : avec des spécialités comme le knedlíky (des boulettes de pain) ou le goulasch (un ragoût de viande), la cuisine tchèque est savoureuse et mérite d'être dégusté.

Conclusion

En résumé, Prague est une destination idéale pour passer un week-end en amoureux ou entre amis. N'hésitez pas à vous renseigner sur les nombreuses autres activités proposées dans la ville, il y en a pour tous les goûts ! Prague vous offrira un week-end inoubliable.