Une cascade américaine...

@Fergus

Salut, je n’ai pas la télé mais il me semble que sur les journaux télévisés , il n’y a pas souvent une fois ou il n’y a pas un sujet sur :combien les USA c’est cool...

Pour la nature, l’Asie, l’Afrique et même l’Europe n’a pas à blêmir, notre pays, la France est considéré comme le plus beau pays du monde par beaucoup... Je préfère de toute façon, la culture et mes centres d’intérêts vont naturellement vers l’Irak, la Syrie, l’Ethiopie, Turquie, Iran,... le début de l’Histoire, pas sur une cascade, due à des incidents geologiques aussi belle soit elle...