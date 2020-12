Une visite-éclair de LISBONNE : le quartier de BELEM suivi de quelques vagabondages...

Le Portugal est doté d'une longue et riche Histoire.

A Lisbonne, difficile d'être déçu : on y trouve l’inattendu et le conventionnel, le moderne et le traditionnel. Le raffinement et la bonhomie.

Les photos ici proposées ont été prises en parcourant la ville à pied, à l'exception d'un trajet aller simple avec le tram 28.

Les photos ne remplacent pas le ressenti, seulement disponible sur place.

Dans l'Article, je ne m'étends pas en détails que l'on trouve dans toutes les publications et sur internet... L'important pour moi est surtout dans le cadre, l'ambiance et dans les lumières.

En l'an 779, les restes funéraires de Vincent de Saragosse (mort en 304) sont transférés de Valence (Espagne) au Cap Saint Vincent (S-O du Portugal).

En 1173, le premier roi du Portugal, Alfonso Henriques, a fait ramener le corps de Saint Vincent par bateau à Lisbonne.

Deux corbeaux ont alors escorté le navire tout au long du voyage. Les reliques du Saint ont été déposées à l'église Santa Maria Maior (Cathédrale Sé).

Saint Vincent est ainsi devenu le Saint Patron de Lisbonne, tandis que les deux corbeaux sont depuis l'emblème de Lisbonne.

Hôtel Avenida : un adorable charme suranné.

MOSTEIRO DE LOS JERONIMOS DE BELEM

C'est un monastère du 16 e siècle : le summum du style manuélin.

Il fut élevé à l'emplacement d'un petit ermitage (Santa Maria de Belém) par le roi Dom Manuel I. Il destina ce monastère aux moines Hyéronymites. (Saint Jérôme)

La conception de l'édifice a été initiée par l'architecte Boylac (1502). D'autres sont intervenus ensuite, dont Joao de Castilho et Diogo de Torralva (v. 1550).

Nous commençons la visite par l'étage.

Martyre (palme en main droite). Elle présente ses yeux en main gauche.

Le Cloître

Un bref accès à l’Église (Coro Alto) est possible au niveau supérieur.

Retour au niveau bas du Monastère …

… et entamons le tour du Cloître...

Fontaine

EGLISE SANTA MARIA DE BELEM

(Accolée au Monastère)

L' Éternelle Reine du Ciel

Vasco de Gama : 1468 - 1524

entrée de l’Église

PASTEIS DE BELEM - Spécialité depuis 1837

La fabrique est installée à côté du monastère. Et il est possible de déguster sur place. C'est l'affluence, mais le flux est bien géré.

PADRAO DOS DESCOBRIMENTOS

Monument aux navigateurs Portugais, qui ont parcouru le monde aux XV et XVI ième siècles.

TORRE DE BELEM

La montée au sommet de la tour se fait par un escalier de près de 100 marches...

Vue de la tour, dos au fleuve.

RETOUR AU CENTRE DE LISBONNE

Funiculaire : Elevador da Gloria (Calçada da Gloria)

Un bronze que j'adore : vivant, naturel, vrai...

Convento de Sao Pedro de Alcantara

Praça do Principe Real

Praça Dom Pedro IV

Miradour da Senhora do Monte

Début de la montée vers le Miradour...

On prend là, à droite, juste avant le guetteur...

La Senhora do Monte

Miradour da Graça

Ce miradour n'est pas très loin du précédent.

De là, vue du dos du Castelo Sao Jorge

Castelo de Sao Jorge (Alfama)

Recoin près de l'Accès aux extérieurs du Castelo

vue sur Praça do Comercio

vue sur le Ponte 25 de Abril (sur le Tage)

Vue sur le Convente da Graça

Descente vers le centre.

Cathédrale Sé Patriarcal

Fresque (Fonts Baptismaux)

Superbe Orgue

Circuit à pied : Centre> > Calçada da Gloria >> Miradouro de San Pedro de Alcantara >> Sao Roque >> Praça do Principe Real >> Rato >> Jardim da Estrela >> rue du Tram 28 >> Palacio da Assembleia da Republica >> Rua Garett >> Elevador de Santa Justa.

The British Cemetery and St George's Church

Un endroit paisible, sobre et reposant, comme souvent les cimetières britanniques

Jardim e Basilica de Estrela

Tram 28

Palacio da Assembleia da Republica

Garde sur les marches du Palacio

Travessa do Poço dos Negros.

Une triste mémoire : autrefois, les esclaves qui décédaient dans cette zone étaient jetés au fond d'un puits désaffecté.

Igreja de Sao Roque – Capela de Sao Joao Baptista

Elevador de Santa Justa

(sur la colline en face : Castelo Sao Jorge)

Rato

Rappel des symboles de Lisbonne :

Saint Vincent et les Deux Corbeaux

