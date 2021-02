Virée dans la Vallée de la ROYA : Gravures Rupestres de FONTANALBA et Peintures Murales du XV siècle de NOTRE-DAME DES FONTAINES

La Vallée de la ROYA est un monde qui a énormément souffert avec les récentes inondations catastrophiques. Les gens travaillent à se relever au milieu d'immenses dégâts.

Cette Vallée est gardienne de trésors à découvrir.

Souvenons-nous en ! C'est l'objet de cet Article.

Gravure Rupestre sur le site de Fontanalba (Massif du Mercantour) qui représente probablement un ''Prêtre''.

La région du Mercantour et la vallée de la Roya ne sont pas perdues au milieu de nowhere !

De l'autre côté de la frontière, peu après Cuneo, se dresse le majestueux Mont Viso (Monviso), à gravir au moins jusqu'au refuge. En face, les élégantes collines des Langhe produisent des vins d'exception... et moult mets à la truffe blanche d'Alba... Cuneo est aussi connu pour ses chocolats cuneesi et pour ses fromages... à côté, sur la frontière, le massif de l'Argentera est à disposition des plus sportifs (trekking et escalade).

Au sud du Mercantour, il y a aussi de chouettes coins à visiter avant d'arriver à la Vallée de la Roya.

Entre bien d'autres, brièvement :

Le CAP du DRAMONT

Il se dresse près de Saint-Raphaël.

Mariage Rouge & Azur

La roche rouge du Massif de l'Estérel (rhyolite) est une très ancienne roche volcanique. Elle remonte à l'ère primaire (Permien).

Avant de plonger dans la mer, elle a hésité et a finalement décidé de se poser là, et d'admirer le paysage.

On a fait le tour de ce petit promontoire. Très facile.

Au sommet, se trouve un sémaphore. On ne visite pas.

Ne pas manquer la « « fenêtre » rocheuse sur le chemin des douaniers.

Juste en dessous, se trouve un îlot (l’île d'Or) sur laquelle a été construite une tour. L'îlot a une longue histoire intéressante :

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_d%27Or

Zoom

« île d'Or »

Vue sur la Tour de l'île d'Or

ARRIVÉE DANS LE MERCANTOUR :

SAORGE ET TENDE

Ruine d'un petit pont piétonnier, près de Saorge

Vue de Saorge

Tende : Vue sur Notre-Dame-de-l'Assomption

Entrée de la Collégiale

Intérieur de la Collégiale

https://www.montnice.fr/cartographie/eglise-notre-dame-l-assomption-tende

SITE DE FONTANALBA / MASSIF DU MERCANTOUR

Au Sud des Alpes, au nord de Menton, tout contre la frontière Italienne, se dresse le Mont Bégo, qui trône au centre du Massif du Mercantour. A l'époque des gravures, c'était très probablement une montagne sacrée :

Sur ce mont (et aux alentours) ont été découvertes plus de 40.000 (quarante mille) gravures rupestres. Leur datation s'étale de 3200 à 1500 avant JC, mais la plupart ont été réalisées entre 1800 et 1500 av. JC.

Ces gravures ont été réalisées sur des surfaces planes préexistantes (dalles), polies par les glaciers du quaternaire. L'outil utilisé semble avoir été une pierre dure et pointue (quartz) . La multiplication des percussions est réalisée pour faire apparaître le dessin souhaité.

Certains thèmes reviennent souvent : le couple de créatures à cornes, le poignard, la hache,... Nous avons rencontré là un guide qui a participé à des travaux de recensement des gravures sur le site. Il connaissait l'emplacement de dessins autrement introuvables. Il a d'ailleurs attiré notre attention, sur certains dessins, par des traits longs dirigés vers le sol, comme des rigoles qui guideraient symboliquement l'eau vers le sol.

Les chercheurs considèrent qu'il y avait à l'époque un couple divin : un Dieu (de l'orage et de la pluie) et une Déesse (de la Terre et de la fertilité). C'est un schéma que l'on retrouve un peu partout...

A l'Ouest du Mont Bégo se trouve la Vallée des Merveilles. Voici bien des années, nous étions montés à pied & sac jusqu'au refuge du Lac des Merveilles. De là, on peut rayonner. Mes photos de l'époque étaient en 24x36...

A l'Est du Mont Bégo, c'est le Versant Fontanalba. La route carrossable s'arrête en bas du vallon de Fontanalba, au lieu-dit Casterino : il y a là différentes offres pour dormir & se restaurer (alt. 1550m). Il faut monter au-dessus du vallon pour accéder aux lacs, à la « Voie Sacrée » et explorer le versant (alt. 2200M env. ).

Bien sûr, il est interdit de cueillir les plantes et de toucher les gravures. Et on doit rester sur les sentiers...

Pour plus d'infos :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_des_Merveilles

Lien Persée :

https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_2009_num_153_1_92478

Explorons à présent le site de Fontanalba :

Vous noterez qu'il n'y a pas que les gravures...

(visite effectuée en Octobre : c'est très tard dans la saison)

Sur ce roc, on dénombre une trentaine de gravures. Parmi elles, en voici deux situées en partie haute.

Figure anthropomorphe (rare : 1,1% voir le lien Persée).

( ''prêtre » ou ''prêtresse'' ?)

Couple corniforme (Mr Mme Dieu ?)

Lac des Grenouilles (alt 2000m)

Chamois

Attelage (rare = 2,9%) avec un homme guidant l'araire.

Site des « Lacs Jumeaux » (alt. 2200m)

A cette altitude, dans 20 cm d'eau, se baladent des truites !

Hache (très rare = 0,1%) Nous en avons trouvé deux... (grâce au guide !)

Couple corniforme

« Lacs Jumeaux »

''Troupeau'' de Chamois. Il est surprenant de voir à quelle vitesse le ''troupeau'' se déplace tout en broutant...

Voilà qui ressemble à une hallebarde près d'un corniforme.

Un plan cadastral...

Mont Bégo

Et voici la « Voie Sacrée » - C'est un banc de schiste long d'une cinquantaine de mètres, inclinée au Sud. Elle compte 284 gravures répertoriées. Quasi toutes les figures connues sur le Mont Bégo sont présentes sur la Voie Sacrée : figures corniformes, poignards, haches, hallebardes, personnages, attelages, plans, figures géométriques, etc ...

Corniforme

redescente vers le « Lac Vert » (2100m)

Corniforme sur le bord du chemin...

Beau Chardon (protégé)

Fin de la visite de Fontanalba

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DES FONTAINES

Ancienne terre piémontaise de la province de Cuneo, La Brigue est plus tard rattachée à la Maison de Savoie et finalement à la France.

La Sanctuaire Notre-Dame des Fontaines se trouve quelques kilomètres après La Brigue, dans le Vallon de la Madone.

En contrebas se trouve un ruisseau. On raconte qu'autrefois, suite à des tremblements de terre dévastateurs, les sources se sont taries. Ce qui nuisait au village et surtout aux cultures.

On décida donc de construire une chapelle à la Vierge Marie … et les sources se remirent à couler. C'était vers le XII siècle.

Bientôt, la chapelle devient un lieu de pèlerinage. Au XV siècle, la Maison de Savoie fait recouvrir tout l'intérieur de peintures. Deux peintres 'Italiens' sont choisis : Giovanni Canavesio et Giovanni Baleison.

Les peintures représentent la Passion du Christ et le Jugement Dernier.

Bien plus de détails sur le Sanctuaire ici :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Notre-Dame-des-Fontaines_de_La_Brigue

Vieux Pont aux abords du Sanctuaire

Sanctuaire Notre-Dame des Fontaines. L'extérieur extrêmement sobre contraste avec l'intérieur.

Sur la droite, en contrebas, coule l'eau de la fameuse source...

Assomption de Marie et voûte des quatre Évangélistes.

Scène de la Circoncision

Scène de la Crucifixion

Le Christ lors du Jugement. A sa droite sont représentés les élus, et à sa gauche les damnés.

De part et d'autre du Christ sont les apôtres.

Sur le devant, l'Archange Saint Michel.

Judas pendu. Je suppose qu'un démon se saisit d'une représentation de l'âme de Judas ?

Lors du Jugement dernier, une créature monstrueuse dévore les voleurs et les usuriers.

Lors du Jugement dernier, les damnés sont jetés dans la gueule béante de l'Enfer.

Représentation de la Résurrection.

Ce serait ici le début d'une autre histoire....

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :

... Et nous alors ?...

;-)