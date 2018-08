VOYAGE EN TCHÉCOSLOVAQUIE (4) / Le Massif-Central

Depuis la vallée du Tarn, connue pour ses cerises, un naturaliste observe les falaises aux jumelles : les vautours au repos sans doute.

Le viaduc de Garabit sur la Truyère. Diapo de papa 1965.

Viaduc de Garabit 2014.

L’A75 passe le Causse Rouge, puis de Séverac avant celui de Sauveterre. Avec l’altitude et le crépuscule, il fait bon. A partir de Marvejols, la fraîcheur ferait presque oublier la canicule de la journée.

Toujours plus haut, sur près de 100 kilomètres, entre les monts d’Aubrac et la Margeride, le trajet ondoie entre 800 et 1100 mètres, et il fait relativement froid. Vue sur le viaduc de Garabit illuminé. Mais pour la pause, nous attendrons de redescendre un peu la (le ?) Planèze de Saint-Flour. Ce sera plus un réveillon qu’un souper ! Et dire que quand il fait chaud c’est la fraîcheur qu’on souhaite de même qu'on veut la chaleur quand il fait froid. Jamais content le sapiens plus bête que savant car cupide avant tout… et carrément méchant ajoutait le chanteur aux cheveux en pétard.