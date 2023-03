0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ! Et voilà que j’ai ‘enfin’ l’âge de raison !

Bonjour à vous chers internautes !

J'avais écris en août 2016 un article intitulé Testament politique d’un grand-père… Voici donc un complément que vous aurez peut-être plaisir à lire !

Bien à vous !



Votre serviteur,

Pierre Sarramagnan-Souchier, mars 2023.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ! Et voilà que j’ai ‘enfin’ raison !

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Je m’explique :

J’étais comme cela dans les hauteurs célestes comme vous tous à un moment ou à un autre et comme je désirais faire une petit voyage au pays des terriens, j’ai demandé à Dieu s’il pouvait me trouver un petit créneau auprès d’une famille humaine.

- "Pas de soucis" me répondit-il !

Je te propose une famille où tu seras choyée, dorlotée, aimée et tout et tout par tes futurs parents, tes frères, tes grands-parents, tes oncles et tantes, tes cousins et cousines, et tous ceux qui gravitent autour… Et même plus quand tu grandiras…"

Je lui réponds que "c’est un super plan" et ni une ni deux je regarde le planning que Dieu avait sur ses tablettes célestes.

- "Ah tient il y a un créneau là ! Regarde" , me dit-il !

Et hop !

Je plonge dans le ventre de ma future maman qui n’en demandait pas tant vu qu’elle voulait une perle rare !

Ça tombait bien (façon de parler !) car Dieu m’avait prévenu que l’on m’appellerait « Lumière de Dieu ! »

Bon je m’installe !

Je prends mes habitudes, mes repaires, mes aises, mes repas à volonté pendant neuf mois dans une atmosphère des plus agréable et arrive le jour J où je dis « bonjour ! » à tout le monde en poussant mes premiers cris pour que l’assistance puisse arrêter de roupiller et s’exclamer enfin : "La voilà notre perle rare !"

Ben oui quand même faut bien que l’on me dise bonjour à moi aussi au lieu de dormir !

C’est vrai quoi !

Bref !

On me propose une petite collation de lait bien chaud avec distribution à volonté que je tête sur le sein de ma généreuse bienfaitrice et que, je ne l’apprendrais que plus tard, sera mon irremplaçable maman chérie avec qui j'avais été en symbiose pendant 9 mois !

Et puis je m’assoupi pour une bonne sieste bien méritée… Normal après toute cette activité pas banale que l’on ne vit qu’une fois !

Pendant ce temps, l’univers défile… Et en ce qui me concerne, je passe les détails et les jours.

Et les années défilent à une vitesse ahurissante, agrémentées par des hauts et de bas et des découvertes plaisantes ou moins marrantes… Mais toujours accompagnées avec amour que s’en est épatant et étonnant !

Et puis voilà que l’on me dit que maintenant j’ai ‘enfin’ raison !

Entendons-nous, j’ai maintenant l’âge de raison !

Bizarre quand même vu que c’est un concept très curieux (pour moi tout au moins) !

Comme si après sept ans passées parmi ma famille ils en auraient oublié que c’est bien moi qui avait choisi de leur rendre visite et leur tenir compagnie en faisant leur bonheur (et le mien aussi !) sur Terre avec la permission de Dieu depuis le début !

Donc le concept d’âge de raison me fait bien sourire, mais pour ne pas vexer ma famille, je ne dis rien et je prends plaisir à cette journée mémorable où tout le monde s’extasie de se rendre compte que je suis là depuis sept années !

Déjà sept ans ! Incroyable ! Etc.

Mon papa en est tout aise d’ailleurs !

On me souhaite un bon anniversaire et j’en suis bien satisfaite vu que j’avais raison de les avoir choisi sur les conseils de l’Éternel, notre grand ordonnateur…

Loué soit l’Éternel donc pour cette épatante découverte de l’âge de raison !

Votre « Lumière de Dieu » qui vous salue bien !

P.-S :

- "Papy ! Elle est trop belle ton histoire ! En plus elle correspond assez à la réalité ! Donc vraiment « tu as raison » toi aussi ! Même si à ton âge on ne dit plus que tu as l’âge de raison où alors ils vont tous penser que tu es un attardé ! Je plaisante Papy ! D’ailleurs tu le sais bien que j’ai toujours raison et toi aussi !"

•••

@ + la compagnie !

•••

