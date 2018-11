(1) « Braquages » au lycée, une épidémie qui « démarre » ? Alors les causes sont-elles médicales, sociétales, judiciaires ?

Deux faits-divers de violences dans les établissements scolaires viennent de faire récemment l'actualité, à savoir dans un lycée de Créteil le braquage d'un prof par son élève : sources. Ensuite en fin de semaine, nous apprenons que le 4 octobre un fait similaire à « l'incident » de Créteil, s'était déjà produit dans un lycée du Havre, .. mais ce « fait-divers » était resté plutôt confidentiel. Est-ce tout le tintouin autour du braquage de Créteil qui par la force de choses a subitement permis à l'incident du Havre « de refaire surface » sur la place publique ! : sources. Alors à la lueur de ces faits, peut-on dire que c'est une « espèce d'épidémie » qui vient de démarrer ! Pour info, le 29, sur le web, j'apprends que notre « chérubin de lycée de Créteil que nos médias décrivaient comme un jeune doux comme un agneau, penaud et confus qui regrettait son geste,... avait néanmoins en Août 18, frappé un policier : source.

L'ensemble des médias ont évoqué une arme factice, certains indiquaient que c'était un modèle Airsoft mais sans autres précision. Pour info, l'arme utilisée par l'élève qui est une arme type Airsoft, est classée comme étant non létale, mais néanmoins celle-ci présente certains dangers.

L'Airsoft est à considérer comme une activité dangereuse dans la mesure où elle expose ses pratiquants à des accidents corporels réels si un minimum de mesures de sécurité ne sont pas prises.

Mesure obligatoire :

Une protection oculaire obligatoire. On trouve des protections de plusieurs types : masque grillagé, masque intégral type paintball, lunettes de tir, etc. Il est impératif que la protection utilisée soit prévue et éprouvée pour résister aux impacts de billes ou tout autre projectile plus véloce. Il est recommandé qu'elles protègent l'intégralité du visage, particulièrement les dents8 où le risque d'avoir une dent cassée est élevé. En Europe les protections oculaires doivent être certifiées selon la norme EN-166B3 ;

il est également interdit d'utiliser des répliques à bille de plomb, d'acier, de verre et bille explosive pour le tir hors cible par un souci évident de sécurité.wiki.

Donc à la lueur de ces faits, peut-on dire que c'est une « espèce d'épidémie » qui vient de démarrer,...et comme je l'ai marqué dans le paragraphe plus haut : « ceci pouvant expliquer cela », … et comme dit l'autre, les annonces de faits divers mettant l'agressivité en exergue, ben ne sont pas près de se tarir !

Grrr …., il y a de plus en plus des violences scolaires !

(Grrr, est l'onomatopée d'un cri d'un animal,pour exprimer sa colère, par exemple un ours, un chien. Utilisée aussi chez l'humain pour exprimer également : la colère, la frustration :source. )

L'agressivité chez les adolescents : Causes médicales !

L’agressivité chez les adolescents, est un sujet qui m’intéresse depuis une dizaine d'années. Déjà en février 2012, Agoravox publiait mon article : Milieu scolaire - Harcèlement et violences : Analyse de ces deux inquiétants phénomènes ! Dans cet article j'évoquais plusieurs pistes comme pouvant avoir une part de responsabilité dans agressivité des adolescents, et également pour le commun de mortels un foi adulte. ( à savoir : inactivité, manque de sommeil, excès de sucres, télévision etc etc ). Dans ce papier, je signalais également en lien un autre article de janvier 2009 : Fertilité en baisse... agressivité en hausse ! Celui-ci, était surtout consacré aux effets délétères de certaines molécules chimiques sur le fœtus, et enfin il y a près de 6 ans en décembre 2012 : Avec une jeunesse de plus en plus cannabique, alors dans quelques décennies bienvenue dans une France de « zombies » et de « junkies »... et en complète déliquescence !, je signalais la bombe à retardement des effets du cannabis sur le cerveau des adolescents. Partant ces données, la suite logique c'est que je me pose certaines questions sur la personnalité du braqueur du lycée de Créteil, à savoir si après « son exploit », ce dernier avait été soumis à un test de détection de consommation de cannabis ?

Comme mon dernier article sur les dangers du cannabis sur le cerveau des adolescents date de 2012, depuis cette date, des recherches complémentaires ont bien confirmé ces dangers du cannabis sur les cerveaux des adolescent, car nos ados, et ce jusqu'à l'âge adulte 20/25 ans, ont encore un cerveau immature : Ici et Là. Sur les effets nocifs du cannabis sur les cerveaux des ados, voir cette page parue en juin 2018 de Sciences et Avenir, puis celle d'avril 2017 de Passeport Santé.. Sur ces inquiétants effets, d'autres études sont : Ici... alors comme dit l'autre ceci pouvant expliquer cela !

A noter que parmi toutes les causes médicales qui déclenchent l’agressivité chez les adolescents, peuvent agir également chez les adultes. De plus il est bon pareillement de signaler les effets de l'alcool : sources, et d'autres drogues, comme la cocaïne, ( paranoïa et d’agressivité) : Ici, autres sources : Là. A noter aussi que 76 médicaments seraient à l'origine de comportements violents : Là , et :Ici, … et lorsque l'on pense que des personnes en font un cocktail, (drogues/alcool/médicaments ), il ne faut pas s'étonner que parfois « le couvercle de la marmite saute », ou que le « pétage de plombs » survienne, avec hélas des conséquences assez grave.

L'agressivité chez les adolescents : Causes sociétales !

Quelques lignes plus haut, concernant la violence et l'agressivité, j'ai évoqué les causes médicales. Vous avez certainement remarqué que dans mon titre, que j'ai indiqué trois causes, et chacune de ces trois causes sont interdépendante entre elles, mais en premier lieu, essayons de voir si notre période actuelle est plus violente que par le passé ?.

L'agressivité chez les adolescents : Causes judiciaires !

Là nous entrons en plein dans le domaine de la justice, cette vieille institution qui n'aime pas surtout se remettre en question, et qui également accepte très très mal que l'on puisse la critiquer !

Tous les sondages l'indiquent nous avons une justice trop laxiste : sources, et des peines de prisons effectuées dans des établissement seraient trop assujetties aux « droit-de-l'hommisme » ( téloches, portables, trafics de drogues etc etc )

Il y a une bonne quinzaine d'années, je me souviens d'avoir vu à la télé un reportage sur une prison gérée par le shérif d'un conté des USA. Dans cette prison qui était assez récente, le confort était très rustique, pas de télé, pas de livres, (juste une bible ), repas frugaux, et également une sortie d'un heure dans une petite cour pour se dégourdir les jambes. A un détenu qui se plaignait de ses conditions, le shérif lui a répondu : « Ici c'est très dur, c'est pour que ça te serve de leçon, et surtout pas de pas te donner envie de revenir » ! J'ai trouvé sur le web ces pages qui évoquent la dureté de l'incarcération des détenus aux USA : 1 - 2 ,... mais le taux de récidive est toujours assez élevé. Hélas parfois la sévérité va trop loin, en 2016, un détenu privé d'eau est mort de soif : sources.Ceci étant dit, concernant les taux de récidives, et suivant les pays, il y a néanmoins ces résultats qui sont assez contrastés : 1, (vous constaterez que nous autres en France, nous n'avons pas hélas un résultat mirobolant ). En regardant la disparité du taux de récidive par pays exemple Suède/USA (16/66), cette différence est-elle liée aux profils psychologiques des habitants ?

Voir l'article de Fergus sur Agoravox de février 2018 Justice : privilégier les peines alternatives pour les délits mineurs : l'article.

Vivons-nous dans une période de plus en plus violente ?

Vaste question tant le sujet est tributaire de l'appréciation de chaque individu, et si vous posez la question : « vivons nous dans une société de plus en plus violente ? », il y a de fortes probabilités que la réponse donnée soit oui. Néanmoins, si on se réfère aux spécialistes, la réponse est tout autre car en règle générale depuis depuis 3 à 4 siècles, la violence est en baisse, exemple cet article de La Tribune paru en décembre 2017 : Nous vivons dans un monde de moins en moins violent... et nous ne le savons pas : source, nous pouvons également trouver d'autres résultats : 1 –2 – et plus spécialement sur la violence des mineurs voyons les résultats : Ici.

Quelques lignes plus haut, j'évoquais la violence au cours des siècles passés. Par exemple, regardons ensemble cette page de Wikipédia qui évoque les, plus particulièrement le chapitre : Duel d’honneur en France (après 1547), nous pouvons lire ceci :

...Le résultat fut qu’en quelques décennies les gentilshommes tués en duel se comptèrent par milliers, sans compter les bourgeois et les simples sujets victime de cette pratique. Entre 1588 et 1608 ont été comptabilisés plus de dix mille gentilshommes tués pour des questions d'honneur17, soit une moyenne de cinq cents par an ou deux par jour de semaine. On compte six mille gentilshommes victimes de cette pratique sous le règne d'Henri II, et huit mille de plus sous Henri IV ; dont deux mille en 1606 et quatre mille en 1607,( Apogée du duel (1607-1637) avec environ quatre mille gentilshommes tués lors de cette pratique ). soit plus que durant les guerres civiles de religion. la page wiki :La. Pour apporter de l'eau à mon moulin, sur ce raisonnement, lisez cet article de mars 2013 sur Agoravox : Notre société est-elle de plus en plus violente et cruelle ?.

J'avoue qu'après avoir écrit toutes les lignes plus haut, modestement, je reconnais « ne plus savoir à quel saint me vouer », donc pour résumer, « nous ne sommes pas sortis de l'auberge ».

A lire dans mon prochain article, les raisons qui me font « pousser de nombreux Grrr » :

