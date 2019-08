10 drones yéménites frappent des installations pétrolières stratégiques en Arabie Saoudite

Source : Moon of Alabama, le 17 août 2019

Traduction : lecridespeuples.fr

Voir ci-dessous la déclaration complète du porte-parole militaire de la résistance yéménite suite à cette opération.

Aujourd'hui, l'Arabie saoudite a finalement perdu sa guerre contre le Yémen. Elle ne possède aucune défense contre les nouvelles armes acquises par les Houthis au Yémen. Ces armes menacent les sites économiques vitaux des Saoudiens. L'attaque d'aujourd'hui fut décisive :

Des drones lancés par les rebelles Houthis au Yémen ont attaqué samedi un site massif d'extraction de pétrole et de gaz au fond du vaste désert de l’Arabie Saoudite, provoquant ce que le royaume décrit comme un « feu limité » lors de la deuxième attaque récente contre son secteur énergétique crucial... La reconnaissance saoudienne de l'attaque est survenue quelques heures après que Yahia Sarie, un porte-parole militaire des Houthis, ait publié une déclaration vidéo affirmant que les rebelles avaient lancé 10 drones chargés de bombes visant le terrain dans leur « opération la plus importante à ce jour ». De nouvelles attaques sont en préparation, a-t-il menacé.

Site de Chaybah, frappé par les drones yéménites

Voici de nouveaux drones et missiles exposés en juillet 2019 par les forces armées alliées des Houthis au Yémen.

L’attaque d’aujourd’hui est un échec et mat contre les Saoudiens. Shaybah est à quelque 1 200 kilomètres du territoire contrôlé par les Houthis. Il existe de nombreux autres objectifs économiques importants à cette portée :

La distance qui séparait ce site pétrolifère du territoire tenu par les rebelles au Yémen témoigne de la portée des drones des Houthis. Les enquêteurs de l'ONU ont déclaré que le nouveau drone UAV-X des Houthis, découvert ces derniers mois au cours de la guerre menée par la coalition saoudienne au Yémen, aurait probablement une portée pouvant atteindre 1 500 kilomètres. Cela place les champs pétroliers saoudiens, une centrale nucléaire émiratie en construction et l’aéroport international de Dubaï à leur portée. Contrairement aux drones sophistiqués qui utilisent des satellites pour permettre un pilotage à distance, les analystes estiment que les drones des Houthis sont probablement programmés pour frapper une latitude et une longitude spécifiques et ne peuvent pas être contrôlés une fois hors de portée radio. Les Houthis ont utilisé des drones difficiles à détecter par radar pour attaquer les batteries de missiles saoudiens Patriot, ainsi que les troupes ennemies.

L'attaque démontre de manière concluante que les sites les plus importants des Saoudiens sont maintenant menacés. Cette menace économique s’ajoute au déficit budgétaire de 7% prévu par le FMI pour l’Arabie saoudite. La poursuite des bombardements saoudiens contre les Houthis entraînera désormais des coûts supplémentaires très importants qui pourraient même compromettre la viabilité de l’État saoudien. Les Houthis tiennent le prince clown Mohammad bin Salman par les c*** et peuvent les presser à volonté.

Les drones et les missiles utilisés par les Houthis sont des copies de modèles iraniens assemblés au Yémen avec l’aide d’experts du Hezbollah libanais. Il y a quatre jours, une délégation houthie s'est rendue en Iran. Lors de la visite, le Guide Suprême, l'Ayatollah Ali Khamenei, a reconnu pour la première fois publiquement que les Houthis bénéficiaient du soutien de l'Iran :

Je déclare mon soutien à la résistance des hommes et des femmes emplis de foi au Yémen... Le peuple du Yémen... mettra en place un gouvernement fort, a déclaré Khamenei à la télévision nationale lors d'une réunion avec le négociateur en chef du mouvement houthi Mohammed Abdul- Salam. Khamenei, qui s'est entretenu pour la première fois à Téhéran avec un haut représentant des Houthis, a également appelé à "une forte résistance contre les complots fomentés par le gouvernement saoudien visant à diviser le Yémen", a rapporté l'agence de presse semi-officielle Fars. "Un Yémen unifié et cohérent, doté d’une intégrité souveraine, doit voir le jour. Compte tenu de la diversité religieuse et ethnique du Yémen, la protection de l’intégrité du Yémen nécessite un dialogue national", a-t-il déclaré.

La visite à Téhéran a prouvé que les Houthis ne sont plus un mouvement isolé et que personne ne reconnait :

Des responsables iraniens, britanniques, français, allemands et italiens, ainsi que du mouvement Houthi Ansarullah du Yémen, ont procédé à un échange de vues sur le règlement politique de la longue guerre dans ce pays de la péninsule Arabique. La réunion s'est tenue samedi au Ministère iranien des Affaires étrangères à Téhéran en présence de délégations iranienne, d'Ansarullah et des quatre pays européens présents. Les délégués à la réunion ont exposé les points de vue de leurs gouvernements respectifs sur l’évolution de la situation au Yémen, y compris l’évolution de la situation politique et sur le champ de bataille, ainsi que la situation humanitaire dans le pays... Les délégués ont souligné la nécessité d'une fin immédiate de la guerre et ont décrit les moyens politiques comme la solution ultime à la crise.

La guerre contre le Yémen lancée par MBS en mars 2015 s'est depuis longtemps avérée impossible à gagner. Maintenant, elle est définitivement perdue. Ni les Etats-Unis ni l'Europe ne viendront au secours des Saoudiens. Il n’existe aucun moyen technologique de se protéger raisonnablement contre de telles attaques. Le misérable Yémen a vaincu la richissime Arabie saoudite.

La partie saoudienne devra accepter des négociations de paix politiques. Les exigences yéménites de paiements de réparations seront à la hauteur des destructions, c'est-à-dire colossales. Mais les Saoudiens n'auront d'autre choix que de cracher tout ce que les Houthis exigeront.

Les Emirats Arabes Unis ont eu l'intelligence de se retirer du Yémen au cours des derniers mois. Leur objectif de guerre était de prendre le contrôle du port d'Aden. Leur alliance avec les séparatistes du sud du Yémen, qui contrôlent désormais la ville, le garantit. Reste à savoir combien de temps ils pourront le conserver puisque Khamenei rejette toute division du Yémen.

L'attaque d'aujourd'hui a une dimension encore plus grande que celle annonçant la fin de la guerre au Yémen. Le fait que l'Iran ait fourni des drones d'une portée de 1 500 kilomètres à ses alliés au Yémen signifie que ses alliés au Liban, en Syrie et en Irak ont ​​accès à des moyens similaires.

Israël et la Turquie devront en tenir compte. Les bases américaines situées dans le golfe Persique et en Afghanistan doivent également être sur le qui-vive. L’Iran dispose non seulement de missiles balistiques pour attaquer ces bases, mais également de drones contre lesquels les systèmes américains de défense antimissile et aérienne sont plus ou moins inutiles. Seuls les Émirats, qui ont acheté les systèmes de défense antiaérienne russes Pantsir S-1 montés sur un châssis de camion allemand MAN (!), disposent de quelques capacités pour neutraliser ces drones. Le Pentagone aimerait probablement en acheter quelques-uns.

C’est l’utilisation par les États-Unis de drones furtifs contre l’Iran qui lui a permis d’en capturer un, de l’analyser et de le cloner. Le vaste programme de drones de l’Iran est autochtone et assez ancien, mais il a bénéficié de la technologie fournie involontairement par les États-Unis.

Toutes les guerres menées par les États-Unis et leurs alliés au Moyen-Orient, contre l'Afghanistan (2001), l'Irak (2003), le Liban (2006), la Syrie (2011), l'Irak (2014) et le Yémen (2015), ont abouti à rendre l'Iran et ses alliés plus forts.

Il y a une leçon à tirer de cela. Mais il est peu probable que le borg de Washington ait la capacité de la comprendre.

Moon of Alabama

Déclaration de Yahya Sari', porte-parole de la Résistance yéménite, le 17 août 2019

Je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le lapidé.

Au Nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Aujourd'hui, depuis les fronts frontaliers, nous annonçons avoir effectué notre plus grande opération qualitative depuis le début de l'agression. Par la Grâce de Dieu le Très-Haut et l'Exalté, l'arme aérienne constituée par nos drones a effectué la plus grande opération offensive depuis le début de l'agression contre le Yémen. Dix drones ont frappé le champ pétrolifère et les raffineries de Chaybah exploitées par l'entreprise ARAMCO. Elles se situent au sud du royaume d'Arabie Saoudite, à la frontière émiratie, dans la partie désertifiée de la région orientale. Notre opération a été intitulée 'Première Opération de Dissuasion'.

Ce champ pétrolifère est le plus important gisement stratégique de l'Arabie Saoudite, contenant plus d'un milliard de barils de pétrole. Cette opération est une riposte légitime et naturelle face aux crimes de l'agression et à son siège continu imposé à notre digne peuple yéménite depuis plus de 4 ans.

Nous promettons au régime saoudien et aux forces d'agression que nous lancerons des opérations plus importantes et plus larges contre eux si l'agression et le siège contre notre pays se poursuivent. Les forces armées yéménites saluent toutes les personnes honorables et libres qui ont permis le succès de cette opération [Iran, Hezbollah] à l'intérieur de ces régions (saoudiennes).

Nous renouvelons nos appels à toutes les entreprises et à tous les civils de s'éloigner complètement de tous les sites militaires et tous les centres (économiques et infrastructures) vitaux d'Arabie Saoudite, qui sont devenues des cibles légitimes, et pourront être ciblés à tout moment.

Nous confirmons aujourd'hui que la liste de nos cibles s'élargit jour après jour, et que les prochaines opérations seront plus douloureuses encore pour le régime saoudien et les forces d'agression, et qu'ils n'ont pas d'autre choix que de mettre fin à leur agression, arrêter la guerre et lever le siège contre notre cher pays, le Yémen.

Ce communiqué est terminé.

Que la paix soit sur vous, ainsi que la Miséricorde de Dieu et Ses bénédictions.

