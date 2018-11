10 et 11 novembre 2018 : la paix, la paix cent ans plus tard

J’ajoute 2 choses : • la volonté de l’auteur de défendre ou promouvoir Macron dévalorise ce que semble viser cet article dans un 1er temps c. à d. le devoir de mémoire de ce que fut la guerre 14-18 , à partir duquel on peut sensibiliser les gens et les jeunes en particulier, ce qui est essentiel pour qu’ils sachent ce qui s’est passé, afin qu’ils soient beaucoup plus conscients et responsables ensuite. • il n’aurait pas dû sortir du sujet en s’étendant sur des considérations de choix économiques que je n’approuve pas du tout , basé sur le libéralisme, et tout en critiquant le partage et l’intervention nécessaire de l’état. Dommage. De bonnes questions et remarques posaient bien pour l’avenir l’idée du partage des commémorations entre Nations et ses représentants politiques...