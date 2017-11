100 ans de la Révolution russe : mobilisation internationale à Paris pour l’élan révolutionnaire !

Imposant afflux militant au meeting du 4 novembre pour écouter, dans une ambiance très combative, les interventions et messages des dirigeants communistes et progressistes venus des cinq continents.

Du PC portugais aux progressistes indonésiens et coréens en passant par les partis marxistes-léninistes du Mali, d’Italie, d’Espagne, de Grèce, de Palestine, de Syrie, d’Allemagne, de Suède, du Danemark, du Maroc, de Suisse, de Grande-Bretagne, des USA, du Québec, de Pologne, et bien entendu, de Russie et d’Ukraine, – sans oublier les représentants des ambassades cubaine et vénézuélienne, et bien entendu les interventions du PRCF, du CISC et des JRCF (extrêmement actives et… audibles !), les centaines de participants ont pu faire le lien entre les combats passés de Lénine, de Jeanne Labourbe, du Che, de Fidel, de Sankara, ET l’urgente nécessité actuelle de faire renaître un grand Mouvement communiste international de combat et, en France même, un VRAI parti communiste, un parti LENINISTE lié au syndicalisme de classe, un parti oeuvrant pour une France Franchement Insoumise (FFI !) à l’UE-OTAN et au capitalisme.

Ont assisté au meeting des délégués de la Coordination communiste du Nord-Pas-de-Calais. Présent en tant que sympathisant de la « Grande Révolution d’Octobre », Djordje Kuzmanovic, le responsable international de la France insoumise, a pour sa part salué sur les réseaux sociaux le dynamisme éclatant du « rassemblement internationaliste du PRCF ».

Le meeting a été suivi d’un spectacle aussi festif que combatif de la Compagnie Jolie Môme.

Le comité central du PRCF qui s’est tenu dimanche a constaté avec joie « le saut qualitatif franchi depuis quelques mois par le PRCF » ; le CC du PRCF a appelé les militants à être de toutes les luttes, à appeler largement à l’adhésion autour d’eux, à impulser le développement très prometteur des JRCF, pour construire très activement les conditions d’une renaissance de plus en plus urgente du parti communiste, c’est-à-dire d’un grand parti LENINISTE, dans notre pays.

C’est indispensable pour construire une France Franchement Insoumise à l’UE supranationale, une France en route vers le Frexit progressiste et vers la révolution socialiste dans notre pays. Plus que jamais l’heure est à renforcer le PRCF, dont la belle dynamique militante se confirme de mois en mois.

communiqué du PRCF – 5 novembre 2017