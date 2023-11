106 minutes « Inside » Willem Dafoe

"Inside" "A l'intérieur", c'est un huis clos haletant, angoissant, virtuose mais pas seulement. Ce film thriller psychologique, réalisé par Vasilis Katsoupis, né en Grèce, qui a été présenté aussi bien à Berlin, Buenos-Ayres, Istanbul, qu'à La Rochelle, Reims, Strasbourg, est un petit bijou esthétique, intelligent, qui fait passer le spectateur 106 minutes hors de son fauteuil

Réflexion et action en un seul lieu clos. L'auteur a eu l'idée de son film alors qu'il était logé chez un ami à New-York dans un immense appartement, luxe, domotique,design et oeuvres d'art. Cet appartement est l'unité de lieu du film. "Inside est l'histoire d'une maison et d'un homme qui se partagent le rôle principal", nous dit le réalisateur. Nos lieux de vie de plus en plus gagnés par l'automatisation et la technologie peuvent être de vraies prisons. Réflexion aussi sur le rôle, la signification de l'art contemporain dans nos vies car l'appartement est bourré d'oeuvres d'art. Dans l'appartement l'homme est seul, voleur d'art, cambrioleur chevronné, enfermé malgré lui dans un penthouse de luxe d'un gratte-ciel new-yorkais.

Il n'y a pas la possibilité du moindre dialogue. L'homme cherche désespérèment à sortir de cet appartement, à s'évader.Corps et âme ? On sent que le scénariste Ben Hopkins s'est éclaté dans l'écriture de son récit.

Belle création du comédien Willem Dafoe qui a tourné les scènes dans l'ordre chronologique, se laissant pousser des cheveux sales, les ongles, avec perte de poids dans cet enfermement.

Le choix des oeuvres d'art exposées dans l'appartement a été essentiel car elles ont leur propre rôle évident : leur valeur par rapport à la vie du héros Nemo.On se pose par exemple la question de la valeur de ces oeuvres d'art quand le héros enfermé souffre de la faim. Peintures, sculptures, photographies, dessins, installations, vidéos sont présents réellement venant de collections privées. Certaines oeuvres, leur utilisation, peuvent même aider l'homme enfermé, pour sa simple survie. On y trouve pêle-mêle Egon Schiele, Maxwell Alexandre, Adrian Pica, Rayyane Tabet, Maurizio Cattelan...

C'est ce qui a plu à Willem Dafoe, toujours dans son exploration de la condition humaine. Ce qui a flatté sa curiosité artistique. L'acteur, fondateur parmi d'autres du Wooster Group de théâtre expérimental, a plus de cent films dans son parcours. Dans "Inside" une fois de plus il est inquiétant, mystérieux,charismatique, jouant de son apparence, ses attitudes au corps affûté,son visage expressif, car il parle très peu.

Katsoupis sait mêler cinéma et art. Il aime combiner les différentes formes d'art. Il a travaillé avec le curateur italien Léonardo Bigazzi pour les commandes, les emprunts des oeuvres d'art auprès des artistes et des galeries. Et leur duo fait merveille.

"Inside" "A l'intérieur " est son premier long métrage de fiction.