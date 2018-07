11 millions de Gagarine

Le 12 avril 1961, le Monde entier était stupéfait. La lancement réussi de la capsule Voskok 1 faisait de Youri Gagarine le premier humain à se rendre dans l'espace. Pour les États-Unis, c'était une véritable gifle. Leur suprématie scientifique, technologique, éonomique et militaire semblait remise en cause.

Nous connaissons tous la suite des événements. Piqués au vif, les États-Unis mirent en place un programme spatial ambitieux, porté par des structures étatiques, qui leur permit de reprendre la première place et d'envoyer des hommes sur la lune. À cette occasion, ils démontrèrent au Monde qu'ils formaient bien la nation la plus avancée du moment.

Pourtant, dés le 12 avril 1961, il suffisait pourtant de réfléchir un peu pour deviner quelle serait l'issue de la compétition. Tout le monde savait, en effet, que les États-Unis étaient un pays incomparablement plus développé que l'Union Soviétique, et que de surcroît, cette dernière était sortie très affaiblie des purges staliniennes et de la seconde guerre mondiale.

Plus tard, l'administration américaine imagina même un stratagème pour éliminer l'adversaire soviétique : lui faire croire que les États-Unis préparaient la "Guerre des Étoiles". L'initiative fut couronnée de succès. En essayant de suivre cette course ruineuse à l'espace militaire, l'Union Soviétique coula son économie et disparut.

Il est frappant de constater le choc psyhologique que créa un événement, somme toute mineur, ainsi que ses conséquences historiques considérables.

À l'époque, les États-Unis ont su répondre à un Youri Gagarine, mais aujourd'hui, ils sont incapables de réagir au 11.5 millions de Gagarine, qui sont pourtant tout près de chez eux.

Qui sont-ils ? Quel défi lancent-il aux États-Unis ? Je suis assez surpris qu'une telle information soit passée presque inaperçue : l'espérance de vie des cubains dépasse désormais celle des nord-américains.

Pour vous en convaincre, tapez dans Google "espérance de vie Cuba", puis "espérance de vie États-Unis". Vous verrez alors s'afficher deux courbes dynamiques, une pour chaque pays. En 2015, les États-Unis en étaient à 78.74 années, contre 79.55 ans pour Cuba. En superposant les deux graphiques, on constate que Cuba a rattrapé les États-Unis au début des années 70, pour être légèrement au dessus en 2015. Depuis, les choses ne s'arrangent pas, puisque l'espérance de vie aux États-Unis vient de baisser pendant deux années consécutives. L'OMS nous apprend aussi que l'espérance de vie en bonne santé des désormais plus longue en Chine qu'aux États-Unis.

Tout comme en 1961, il suffit de réfléchir un peu pour se rendre compte que les États-Unis ont des capacités économiques, technologiques, scientifiques et médicales infiniment supérieures à celles de Cuba, mais face aux 11 millions et demi de Gagarine Cubains, où est la réaction d'orgueil américaine ? Au contraire, l'administration Trump remet en cause le peu d'assurance santé qui existe, ce qui aggravera encore les choses.

Pourtant, la vie et la bonne santé de 325 millions d'habitants ne sont-elles pas des enjeux autrement plus importants que quelques cailloux sur la Lune ? Mais les États-Unis, amorphes et tétanisés, regardent passivement les Gagarine tourner au dessus de leur tête. Les voient-ils seulement ?

En fait, l'absence de réaction américaine n'est que le symptome de la grave maladie qui ronge ce pays, et qui nous guette aussi. J'y reviendrai dans un prochain article.