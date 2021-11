11 novembre : l’indifférence des jeunes générations

Pont du 11 novembre : une circulation chargée dès mercredi

11 novembre : les élèves du public seront privés du pont vendredi

Pont du 11 novembre : les élèves doivent-ils aller à l’école ?

Pont du 11 novembre 2021 : quels sont les risques si je ne mets pas mon enfant à l'école ?

Vous les reconnaissez ? Ce sont les titres de quelques journaux parus cette semaine. Eh oui ! Cette année, le 11 novembre tombe un jeudi. Lundi matin, aux portes des écoles, la question était sur toutes les lèvres : Faites-vous le pont ? Un espoir vite douché : NON. Qu’importe ! Certains préviennent déjà que leur enfant sera absent.

Ce matin, au pied du monument aux morts, la foule est composée en très grande majorité de personnes âgées.Quelques rares jeunes enfants sont présents avec leurs grands-parents. Des adolescents ? Pas un seul. Ah si ! Il y en a UN : le collégien qui s’est porté volontaire pour lire une lettre de Poilu. Parfois, dans certaines communes,les élèves sont incités à venir chanter la Marseillaise en échange de bonbons.

Force est de constater que le 11 novembre est en train de devenir un jour férié quelconque parmi les autres ; une occasion de ne pas travailler et de faire le pont. Et pourtant...

Retour dans le passé.

28 juin 1914. Nous sommes à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. Une foule considérable se presse pour tenter d’apercevoir l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche. Soudain, un nationaliste serbe parvient à monter sur le marchepied de la voiture officielle. Il tire. L'héritier de l’Empire austro-hongrois et son épouse s’effondrent. Morts.

Par le jeu des alliances politiques entre les nations, cet événement entraîne une guerre mondiale. La France n’y échappe pas : le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France.

11 novembre 1918. Il est 5h00 du matin. Un train est stationné dans la clairière de Rethondes, au cœur de la forêt de Compiègne, dans l’Oise. À son bord sont réunis, entre autres, le maréchal Ferdinand Foch, commandant des forces alliées, l’amiral britannique Rosslyn Wemyss et le secrétaire d’État allemand Matthias Erzberger. Ensemble, ils signent un armistice. La suspension des hostilités prend effet à 11 h ce même jour.

Mais la guerre n’est pas pour autant terminée. Cet armistice provisoire de 33 jours sera suivi d’autres négociations. Le 28 juin 1919, les vainqueurs de la guerre se réunissent dans la galerie des Glaces du château de Versailles et signent le traité de paix mettant fin à la guerre.Enfin !

Entre temps, cette guerre aura causé la mort de 9,7 millions de militaires et 8,8 millions de civils. 21,2 millions d’hommes rentreront chez eux mutilés, défigurés.

Pourquoi le 11 novembre est-il un jour férié ?

En 1922, le 11 novembre devient un jour férié. Depuis, chaque année, nous nous rassemblons autour des monuments aux morts pour rendre hommage aux combattants et aux victimes de cette guerre effroyable. Pourquoi se rassembler autour de ce monument ? Certainement parce que des milliers de corps sont restés sans sépulture. Des corps déchiquetés, éparpillés dans la terre ensanglantée de nos campagnes. Des corps qui ne seront jamais rendus à leur famille en deuil. D’autres ont été enterrés, sans identité connue, dans des tombes collectives.

Interrogez vos parents, vos grands-parents. Penchez-vous sur votre histoire familiale. Vous y trouverez certainement la trace et le souvenir d’un arrière-grand-père ou d’un arrière grand-oncle disparu à la guerre ou revenu traumatisé. Ils sont morts pour la France, pour les générations futures. Ils espéraient que cette guerre serait la dernière. Le Der des Ders.

Un hommage aux morts pour la France

Cet espoir sera vite balayé. Vous pensez bien sûr à la Seconde Guerre mondiale. Mais en dehors de celle-ci, la France n’a pratiquement plus jamais cessé d’être en conflit soit dans les colonies qui réclamaient leur indépendance ou soit sur des territoires étrangers.

Indochine, Corée, Algérie, Cameroun, Tchad, Djibouti, Kosovo, Afghanistan, Mali…

Lors de ces nombreux conflits, des soldats français ont été tués. Depuis 1963, ils sont 774 à avoir péri au service de la France. Au Mali et au Sahel, 57 militaires sont morts. Récemment, en septembre et octobre, les décès du caporal-chef Maxime Blasco et du maréchal des logis Adrien Quélin sont venus nous rappeler que la France cette dure réalité..

Depuis 2012, en vous rendant au monument aux morts le 11 novembre, vous rendez aussi hommage à tous les “morts pour la France” des conflits anciens et actuels.