11 Septembre .. Bush n’était pas au courant ?

Le mot “complotiste” a été inventé par les comploteurs pour massacrer tout ce qui interroge les thèses officielles, “thèses officielles” savamment travaillées par les tout-puissants pouvoirs en place, relayées par les media stipendiés, avalées tel-quel sans moufter par .. par .. les veaux. Pas vrais ?

Pas question ici de vaticiner, d’en rajouter, d'exprimer des avis sur le sujet. Nous nous contenterons de poser quelques interrogations - justement - et d’indiquer quelques sources dites complotistes sur le sujet, voire d’en proposer. Elles sont nombreuses ces thèses contestant la réalité officielle ! A vous, lecteur, de vous faire votre idée et d’en évaluer la pertinence.

“Airbus a réalisé plus de 500 vols sans pilote”. C’est “Capital” qui le dit. Mais l’idée est facile à creuser, le thème n’a rien de secret.

Si, lecteur avisé, tu reconnais qu’un avion peut être mis sous contrôle électronique, à toi d’imaginer .. d’échafauder les possibilités et les probabilités .. Les pilotes terroristes, si hâtivement formés, n’ont pas eu le loisir de révéler le but de leur opération. Et si ? dans leur esprit simplifiés, ils s’étaient emparés d’otages, et donc, d’immenses moyens de pression et de tas de dollars potentiels ?

Les naïfs .. ils croyaient piloter les avions ?

Question : La communauté du renseignement des États-Unis (en anglais, United States Intelligence Community (IC)), riche de plus de 100 000 personnes et de plus de 55 000 millions de dollars, n'aurait-elle rien vu venir ? n’aurait rien pu déjouer ?

Et le MOSSAD ? .. si proche par nature des milieux terroristes arabes ? (mais pas que ..) .. “MOSSAD (Israël) sont les meilleurs services secrets du monde d'après 40.6% des votes.”

Et les autres ? SISMI, DGSE, BND, on en passe et des meilleurs .. Ils regardaient ailleurs ? Ils n’ont rien vu venir tous ces professionnels du renseignement ?

Bien ! ces questions naïves ne sont pas de nature à égratigner ce que tout le monde sait par médias interposés.

Certes, le drame, l’horrible réalité des morts, des innocents .. qui impose le recueillement et la retenue. Mystères sanglants et permanents de la guerre.

Mais bénéfice il y a derrière ce 11 sept : “Ces attentats déclenchent aussi une réponse virulente des États-Unis, soutenus par d'autres pays. Ils envahissent l'Afghanistan fin 2001 “..

Et, cerise sur le gâteau si l’on ose : “ Selon Alain Chouet, ancien directeur du service de renseignement de sécurité de la DGSE, « comme bon nombre de mes collègues professionnels à travers le monde, j'estime, sur la base d'informations sérieuses, d'informations recoupées, que Al Qaida est morte sur le plan opérationnel dans les trous à rats de Tora Bora en 2002 “.

Ainsi, vu au travers de ce genre de constatations et restitué dans l’ensemble des événements, le 11 Sept. apparaît comme la première étape d’une guerre où l’Amérique s’assurait de la victoire.

On lira avec profit, exemple parmi mille, le bulletin du Council on Foreign Relations - qui tient absolument à ne pas débattre du sujet -, sous le titre édifiant :

"Seven Resources Debunking 9/11 Conspiracy Theories" .. sept sources démasquant les théories du complot

“ Des gens très-connus, comme le Gouverneur du Minnesota Jesse Ventura et le directeur d’Hollywood Spike Lee ont contribué à accréditer l’idée selon laquelle ce qui nous a été dit sur le 11/Sept ne correspond pas à la réalité.

Spike Lee dit suivre les idées des “ 9/11 truthers”.. Je vous invite, lecteurs, à prendre connaissance de l’existence de ce mouvement important et des idées qui sont les siennes.

Et comment ne pas faire confiance à Jesse Ventura lorsqu’il écrit, tout récemment :

In our country we glorify war. We need to realize war is man at our lowest level. It is death, it is destruction, it is agony, it is ugly. We won’t spend money on our own people, but we’ll spend how much money being the police of the world ?

Dans notre pays, nous glorifions la guerre. Nous devons réaliser que la guerre est l'homme à notre niveau le plus bas. C'est la mort, c'est la destruction, c'est l'agonie, c'est laid. Nous ne dépenserons pas d'argent pour notre propre peuple, mais nous dépenserons combien d'argent en tant que police du monde ?

Dernière question : que valent les millions de morts des guerres mondiales héritières du “siècle des lumières” ? Que valent les millions de bipèdes emmenés vivants à l’abattoir par les “puissants” de ce monde depuis un peu plus de 200 ans ? Alors .. que valent 3000 victimes des “attentats” (plus la poignée de terroristes pour faire bon poids) dans la conduite du Plan ?

Quelques sources

